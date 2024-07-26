Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.3 комментария
Песков: Низкая рождаемость в России не говорит о неверии в будущее
Ситуация с рождаемостью в России остается тяжелой, однако это не говорит о том, что молодые российские семьи не верят в будущее, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли объяснить низкий уровень рождаемости неверием молодых семей в будущее, Песков сказал: «Нет, нельзя».
По словам представителя Кремля, тенденция с падением рождаемости наблюдается во многих странах, но в России «она имеет свою предтечу», передает ТАСС. Речь идет о «тех самых демографических ямах, которые связаны и с Великой Отечественной войной, и с периодом распада Советского Союза», пояснил Песков.
В России реализуется целый комплекс мер, однако в вопросе демографии они имеют отложенный эффект, подчеркнул он. «Ситуация [с демографией] на какой-то период времени еще останется тяжелой, но в этом направлении действительно ведется огромная работа со стороны правительства, и эта тема является действительно одним из главных приоритетов президента России», – сказал Песков.
Ранее Песков назвал катастрофическим уровень рождаемости в России.