Эксперты спрогнозировали рост рождаемости в России к 2035 году

Эксперты РАНХиГС спрогнозировали рост рождаемости в России к 2035 году

Tекст: Валерия Городецкая

В настоящее время уровень рождаемости в стране находится на минимальном уровне с начала 2000-х годов, что обусловлено «неблагоприятной возрастной структурой доли женщин в активных репродуктивных возрастах», передает «Коммерсант».

По итогам 2023 года общее число рождений в России составило 1,265 млн, а в первом полугодии 2024 года родилось лишь 600 тыс. детей. Несмотря на это, коэффициент рождаемости, то есть число рождений на одну женщину, остается стабильным, что, по мнению экспертов Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, является положительным показателем для будущего.

Эксперты отмечают, что в ближайшие годы возрастная структура женского населения станет более благоприятной для повышения рождаемости. Уже сейчас темпы сокращения числа женщин в возрасте 25-29 лет замедляются. Ожидается, что к 2035-2045 годам число женщин в возрасте 24-26 лет вырастет почти до 3 млн, что создаст условия для роста уровня рождаемости.

Кроме того, в России средний возраст матери при появлении первого ребенка составляет 26,2 года, что оставляет значительные резервы для реализации отложенных рождений. По сравнению с началом 2000-х годов, за последние годы значительно увеличилась доля вторых и последующих рождений, а календарь рождений стал более растянутым. Благодаря этим факторам суммарный коэффициент рождаемости в России стабилизировался.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал катастрофическим уровень рождаемости в России.