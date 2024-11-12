Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.12 комментариев
Госдума приняла закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри
Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри
Госдума приняла закон, запрещающий публичную пропаганду отказа от деторождения, известную как идеология чайлдфри.
Как сообщает ТАСС, Госдума утвердила законопроект о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри в третьем чтении. Инициатива была представлена в сентябре группой депутатов и сенаторов, возглавляемой Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.
Новые нормы запрещают распространение информации, которая пропагандирует отказ от деторождения, в интернете, средствах массовой информации, кинофильмах и рекламе. При этом личное решение женщины отказаться от рождения ребенка не подпадает под действие закона.
Володин подчеркнул, что цель закона заключается в защите граждан, особенно молодежи, от информации, которая может негативно повлиять на формирование их личности.
Кроме того, Госдума приняла поправку, согласно которой распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ними отказе от деторождения не будет наказываться как пропаганда чайлдфри.
Сразу во втором и третьем чтениях Госдума приняла законопроект о введении административного наказания за пропаганду чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Таким образом, Госдума ввела штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает введение штрафов до 5 млн рублей за пропаганду отказа от деторождения. Согласно опросу ВЦИОМ, 48% россиян выступают против введения штрафов за пропаганду идей чайлдфри, в то время как 44% поддерживают такие меры.