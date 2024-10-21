ВЦИОМ: Почти половина россиян против штрафов за пропаганду чайлдфри

ВЦИОМ: Почти 50% россиян против штрафов за пропаганду идеи чайлдфри

Tекст: Ольга Иванова

Почти половина россиян (48%) считают, что не следует вводить штрафы за пропаганду идей чайлдфри. В то же время 44% опрошенных поддерживают идею введения штрафов, а 8% затруднились с ответом. Против введения штрафов особенно активно высказываются представители поколения зумеров (поколение 2001 года и позднее) и младших миллениалов (поколение 1992-2000 годов) – 78% и 66% соответственно, говорится на сайте ВЦИОМ.

По данным опроса, лишь 23% россиян осведомлены о рассматриваемом законопроекте, касающемся штрафов за пропаганду чайлдфри, тогда как 26% слышали о нем лишь вскользь. Более половины респондентов (51%) узнали о законопроекте впервые в ходе опроса.

Относительно влияния введения штрафов на рождаемость мнения респондентов разделились: 55% считают, что это не повлияет на рождаемость, 24% полагают, что она повысится, и 10% – что снизится. Около 25% участников опроса считают, что штрафы могут принести обществу больше пользы, а 24% видят в этом больше вреда. Большинство же (41%) полагают, что это никак не отразится на обществе.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 29 сентября и включал 1,6 тыс. россиян старше 18 лет, при этом предельная погрешность выборки составляет 2,5%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий введение штрафов до 5 млн рублей за пропаганду отказа от деторождения, с ужесточением наказаний в случае пропаганды среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что законопроект будет ограничивать только распространение идеологии бездетности, как заявила одна из авторов инициативы Эльвира Аиткулова.

