Конгрессмена Маккола задержали пьяным в аэропорту Вашингтона

Tекст: Мария Иванова

Американская полиция задержала конгрессмена Майкла Маккола, председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей, в международном аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне. Это произошло из-за его нахождения в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ТАСС со ссылкой на Semafor.

По словам самого Маккола, он смешал снотворное с алкоголем, что привело к дезориентации и опозданию на рейс.

«Я совершил ошибку, за которую несу полную ответственность», – заявил он. Законодатель добавил, что его ненадолго задержали сотрудники правопорядка, пока его не забрал родственник.

Представитель конгрессмена пояснил, что Маккол тяжело переносит перелеты и принял решение о совместном приеме снотворного и алкоголя перед вылетом в Техас. Это привело к инциденту и последующему задержанию в аэропорту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призвал госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России, продемонстрировав карту с зоной возможного поражения российских территорий ракетами ATACMS.

До этого он сообщал, что комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США рассмотрит вопрос о привлечении главы Госдепа Энтони Блинкена к ответственности за неуважение к законодательному органу.