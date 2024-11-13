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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

    34 комментария
    13 ноября 2024, 19:41 • Новости дня

    В России перестало снижаться число курильщиков

    Врач Бекетов: Число курильщиков в России перестало снижаться

    В России перестало снижаться число курильщиков
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Врач Владимир Бекетов сообщил, что треть населения России продолжает курить, и половина из них являются заядлыми курильщиками, несмотря на действующие ограничения.

    На пресс-конференции, посвященной Всемирному дню отказа от табакокурения, врач-пульмонолог Владимир Бекетов сообщил, что в России перестало снижаться число курильщиков, передает «Интерфакс». По данным Бекетова, в настоящее время курит треть населения страны. Из этих 30% курящих россиян половина являются заядлыми курильщиками. Он также отметил уменьшение количества людей, которые стремятся бросить курить. Ранее таких людей было 79-80%, сейчас их число сократилось до 62%.

    Врач подчеркнул, что введенные ограничения на курение помогли снизить число курильщиков на 10%. Однако, согласно статистике выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения Росстата, за последние пять лет доля курящих взрослых сократилась с 24,2% в 2019 году до 18,7% в 2023 году, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 19,2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 63% российских подростков негативно относятся к курению, употреблению алкоголя и наркотиков, что показало масштабное социологическое исследование, охватившее более 35 тыс. подростков.

    В Башкирии установили штрафы за курение кальянов и никотинсодержащей продукции в общественных местах, включая образовательные и медицинские учреждения и общественный транспорт.

    В Москве 17-летний подросток получил травмы лица и ожоги рук после взрыва вейпа, который он использовал во время зарядки.

    13 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Эксперт назвал ошибки ВСУ при обороне Курахово

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска готовят прорыв к центру Курахово с юга

    Эксперт назвал ошибки ВСУ при обороне Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Курахово располагается в равнинной местности, что облегчает штурм города. Единственное препятствие – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Однако российские войска сумели решить данную проблему путем освобождения поселка Дальнее, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ход боевых действий в ДНР. По его словам, ошибкой ВСУ было решение о подрыве одной из дамб местного водохранилища.

    «На востоке Курахово российские войска находятся уже около двух недель. Нам удалось закрепиться в районе частной застройки. За последние двое суток военные продвинулись дальше: прошли вдоль железнодорожного вокзала и школы. Это также позволило расширить зону нашего контроля на юге. Грубо говоря, мы освободили примерно 15% населенного пункта», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Одновременно с этим Российской армии удалось прорваться в поселок Дальнее. Данный успех потенциально откроет нам возможности продолжения наступления еще и в районе центра Курахово. Для гарнизонов ВСУ складывается непростая ситуация. Конечно, полноценных клещей для взятия населенного пункта еще не сформировалось, но угроза полного окружения города витает в воздухе», – отмечает собеседник.

    «Противник это хорошо осознает. Собственно, подрыв одной из дамб местного водохранилища и был осуществлен с целью предотвратить полное блокирование местной группировки. Однако таким образом ВСУ выстрелили себе в ногу. Уменьшение площади водного зеркала приведет к тому, что наши силы с севера получат возможность простреливать населенный пункт «в упор», – считает он.

    «Сам город и его округа представляют собой равнинную местность. В отличие от других мест в ДНР, там отсутствуют терриконы. Единственный проблемный участок здесь – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Здесь сложно провести бронетехнику, но мы решили вопрос с ее продвижением», – полагает эксперт.

    «Заняв Дальнее, мы получили возможность обходить данную территорию с юга, что ускорит темпы наступления. Как только мы подтянем на этом участке наши войска к самому городу, начнется штурм Курахово, что станет ликвидацией одного из последних мощных укрепрайонов в этом районе», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские силы продвинулись на север и юг от Курахово в ДНР. Об этом в интервью ТАСС сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты. По его словам, активные бои ведутся в районе села Дальнее. Кроме того, войска захватили Новоселидовку.

    Он также добавил, что ВС РФ движутся в сторону трассы Запорожье – Курахово. В настоящий момент ведутся работы по перерезанию данной дороги для противника. «Это лишит ВСУ возможности контролировать населенный пункт, поскольку это главная транспортная артерия, через которую их обеспечивают живой силой, боеприпасами и всем остальным», – добавил Рогов.

    Таким образом, операция по окружению группировки ВСУ в районах Курахово продолжается. Войска сжимают клещи вокруг подразделений ВСУ вблизи населенного пункта, приближаясь к нему с нескольких сторон. При этом в восточной части города уже начались бои. Успех операции откроет для ВС России путь к Красноармейску (Покровску).

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Украина на фоне ухудшения положения в Курахово занялась энергетическим каннибализмом.

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    13 ноября 2024, 16:59 • Новости дня
    МВД назвало число лишенных российского гражданства иностранцев

    МВД с начала года лишило гражданства 1 365 иностранных граждан в России

    Tекст: Денис Тельманов

    С начала года МВД России прекратило гражданство более 1,3 тыс. иностранных граждан, что способствовало снижению преступности среди этой группы лиц.

    Как сообщает ТАСС, МВД России с начала года прекратило гражданство 1 365 иностранных граждан. Официальный представитель МВД Ирина Волк подчеркнула, что это решение способствовало снижению уровня преступности среди иностранцев.

    По данным МВД, с начала года количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, уменьшилось на 2,6%. Кроме того, на 3,8% снизилось число иностранных граждан, привлеченных к ответственности за различные преступления. Волк уточнила, что доля преступлений, совершенных иностранцами, от общего числа предварительно расследованных преступлений составляет 4,3%.

    Особенно заметно уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранцами. Так, объем убийств и покушений на убийство снизился на 4,3%, преступлений против собственности – на 6,2%, а нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, уменьшилось на 18,1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане, принятые в российское гражданство с 1 сентября 2017 года, обязаны обратиться в российские загранучреждения для принятия присяги, иначе их гражданство будет аннулировано, это требование касается тех, кто получил гражданство за рубежом до 22 ноября 2023 года, но еще не принес присягу.

    Глава Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что планируется внести законопроект, запрещающий зачислять детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка. Итальянский журналист Андреа Лучиди обратился к президенту России с просьбой предоставить российское гражданство в связи с преследованиями на родине и выразил желание жить в России, называя ее своим вторым домом.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    13 ноября 2024, 05:12 • Новости дня
    Морская авиация ВМФ России получила собственный флаг

    Морским летчикам России вручили первый в истории флаг морской авиации

    Морская авиация ВМФ России получила собственный флаг
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Максим Попов

    Морская авиация Военно-морского флота России получила свой первый флаг, который передал адмирал Моисеев начальнику авиации ВМФ генерал-майору Пахомову.

    Как сообщает Минобороны, на торжественной церемонии адмирал Александр Моисеев вручил флаг морской авиации начальнику морской авиации ВМФ генерал-майору Андрею Пахомову. Ранее у морской авиации не было своего официального символа.

    Теперь флаг будет поднят во всех частях и соединениях морской авиации ВМФ. Флаг представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище с эмблемой морской авиации. На нем изображен золотистый якорь с крыльями на якорной цепи. Эти символы обозначают морскую службу и полет.

    Геральдические элементы флага, такие как якорь и якорная цепь, символизируют морскую службу, а крылья представляют собой символ полета, скорости и мобильности. Сине-голубые лучи на флаге соответствуют традиционным цветам приборного сукна формы морской авиации.

    Напомним, в конце октября морская авиация ЧФ уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ в Черном море.

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    13 ноября 2024, 04:28 • Новости дня
    Россия списала африканским странам долги на 20 млрд долларов

    Россия списала африканским странам долги на 20 млрд долларов и перенаправила средства по программе рефинансирования

    Tекст: Максим Попов

    Россия списала африканским странам долги на сумму 20 млрд долларов в рамках программы рефинансирования, перенаправляя средства на социально-экономические проекты в этих странах, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

    По словам Богданова, инициатива предусматривает использование списанных долгов для осуществления социально-экономических проектов непосредственно в африканских странах. Это позволит улучшить инфраструктуру и поднять уровень жизни населения в этих регионах, передает ТАСС.

    Напомним, накануне в Москве прошла первая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка, в работе которой приняли участие около 1,5 тыс. делегатов, включая 45 министров из африканских стран. По словам главы МИД Сергея Лаврова, саммиты Россия-Африка способствуют углублению отношений с континентом, что приводит к прогрессу в различных сферах сотрудничества.

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    13 ноября 2024, 06:22 • Новости дня
    Республика Мали обвинила Украину в сотрудничестве с террористами

    Глава МИД Мали заявил о сотрудничестве Украины с террористами в Западной Африке

    Республика Мали обвинила Украину в сотрудничестве с террористами
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что Украина якобы сотрудничает с террористами в Западной Африке, и призвал ООН принять меры.

    Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что международное сообщество совершит ошибку, если не отреагирует на сотрудничество Украины с террористами в Западноафриканских странах, передает РИА «Новости». В связи с деятельностью Киева в регионе малийские власти обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой принять соответствующие меры.

    Диоп подчеркнул важность выполнения международными структурами своих обязательств в условиях сложившейся ситуации. «Со стороны международного сообщества было бы большой ошибкой не выполнить свои обязательства перед лицом такого развития событий», – сказал он.

    Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для обучения. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев стремится открыть «второй фронт» в Африке, поддерживая террористические группировки. Как отметил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Георгий Михно, Россия обвиняет Киев в поддержке террористов в Африке и намерена противодействовать этой практике, заявил

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    12 ноября 2024, 22:38 • Новости дня
    Российская армия прорвала оборону к востоку от Курахово

    Российские войска продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска прорвали последнюю линию обороны и продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово, взяв под контроль около 15% территории города.

    Как сообщил военный обозреватель Bild Юлиан Репке в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), российские войска значительно продвинулись в Курахово. Согласно его информации, была прорвана последняя линия обороны к востоку от города, что позволило российской армии продвинуться более чем на 1200 метров вглубь.

    Репке отметил, что на данный момент российские войска контролируют приблизительно 15% территории Курахово. Обозреватель подчеркнул, что это значительное достижение для армии, учитывая сложную ситуацию на востоке Украины.

    Напомним, накануне сообщалось, что силы ВСУ к югу от Курахово оказались в клещах и отрезаны от снабжения.

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    13 ноября 2024, 06:41 • Новости дня
    Подпольщики обесточили украинский ЗРК в Черниговской области

    Пророссийское подполье сожгло электроподстанцию и оставило без энергии ЗРК на Украине

    Tекст: Максим Попов

    В результате диверсии пророссийского подполья на электроподстанции в селе Сергеевка Черниговской области, украинский зенитно-ракетный комплекс остался без энергии за два часа до удара по военным объектам в Киевской области.

    Как отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, недалеко от Сергеевки находятся советские позиции ЗРК, которые используются украинскими военными. После диверсии без электричества остался населенный пункт Полковничье, полностью занятый силами ВСУ в течение последнего года, передает РИА «Новости».

    Также, по словам Лебедева, в Сергеевке на сутки осталась без света станция украинских войск связи. Это привело к тому, что в округе нет связи, а подразделения временно остались без управления. При этом Лебедев подчеркнул, что спецслужбы Украины никогда не смогут найти исполнителей этой диверсии.

    Напомним, в конце октября пророссийское подполье заявило об ударе по технике с иностранными инструкторами в Сумах.

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    12 ноября 2024, 22:52 • Новости дня
    Лавров: Партнеры не спешат осуждать Россию за конфликт на Украине

    Лавров отметил понимание партнерами России сложности конфликта на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Все больше партнеров России из Азии, Африки и Латинской Америки понимают сложность конфликта на Украине, когда их призывают осудить действия нашей страны, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу.

    Лавров отметил, что в течение многих лет на Украине русский язык последовательно вытеснялся из образования, СМИ и культурной сферы. В недавнем времени была запрещена каноническая Украинская православная церковь. Несмотря на это, международные организации, такие как ЮНЕСКО и ОБСЕ, не предприняли действий для защиты прав человека на Украине, передает ТАСС.

    Глава российского МИД указал на то, что Запад стремится сохранить свое доминирование, закрывая глаза на действия киевского режима. По его словам, симпатии большинства стран мира находятся на стороне справедливости и международного права. Он выразил недовольство поддержкой Украины со стороны западных политиков, таких как Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель, которые заявляют о поддержке Украины до конца.

    До этого Лавров оценил прогресс в связях с Африкой благодаря саммитам. Он указал на значительное увеличение числа контактов между Россией и странами Африки, как на высшем, так и на министерском уровнях. Это свидетельствует о растущем интересе и взаимопонимании между сторонами.

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    12 ноября 2024, 23:25 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили три дрона над Курской и Брянской областями

    Российская система ПВО уничтожила три беспилотника над Курской и Брянской областями

    Tекст: Максим Попов

    Российская противовоздушная оборона уничтожила над Курской и Брянской областями три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.

    По информации военного ведомства, беспилотники самолетного типа атаковали российские регионы с 20:00 до 21:50 мск, передает ТАСС.

    Два украинских дрона были ликвидированы над территорией Брянской области, а еще один – над Курской областью, отметил представитель командования.

    До этого силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над Белгородской и Брянской областями, предотвратив атаки по объектам гражданской инфраструктуры.

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    13 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Захарова обвинила Германию в неблагодарности за помощь в объединении

    Tекст: Александра Юдина

    Германия отплатила России за помощь в объединении страны поставками оружия Украине и способствованием росту нацизма, что свидетельствует о черной неблагодарности, заявила спикер МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, Германия отплатила России «черной неблагодарностью» за помощь в объединении страны, поставляя оружие Украине, которое используется против тех, кто способствовал этому историческому процессу, передает радио Sputnik.

    Дипломат также отметила, что Берлин способствует росту фашизма и нацизма на Украине.

    По словам Захаровой, Россия поддерживала процесс объединения Германии, который начался в марте 1990 года с первых в Восточной Германии свободных парламентских выборов. Она подчеркнула, что это стало возможным благодаря договоренностям между ГДР и ФРГ, а также участию СССР в международных переговорах, в результате которых был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии.

    Захарова выразила недовольство тем, что Германия теперь считает своими союзниками страны, которые в прошлом выступали против ее объединения, такие как Франция и Британия. Она подчеркнула, что поставки оружия Украине, согласно ее мнению, лишь укрепляют неонацистские тенденции в этой стране.

    Ранее кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, а в случае отказа пообещал поддержать поставки крылатых ракет Киеву.

    Политолог Александр Рар заявил, что Фридрих Мерц – один из тех политиков, которые пребывают в превратных иллюзиях относительно Российской армии.

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    13 ноября 2024, 06:12 • Новости дня
    Уганда выразила желание начать переговоры с Россией о строительстве АЭС

    Уганда выразила намерение обсудить с Россией строительство атомной станции

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Уганды Абубакер Джедже Одонго сообщил о планах начать переговоры с Россией о строительстве АЭС, подчеркивая важность атомной энергетики для индустриализации.

    По словам Одонги, потребность в энергии в Африке растет вместе с индустриализацией, и атомная энергетика представляет собой важную возможность для удовлетворения этой потребности, передает РИА «Новости».

    Одонго отметил, что Уганда уже выразила желание начать переговоры с любым партнером, который мог бы помочь в реализации такого проекта, включая Российскую Федерацию. Он подчеркнул, что переговоры еще не начались, но страна уже сделала первые шаги в этом направлении.

    Министр также добавил, что, возможно, обсудит этот вопрос с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в декабре. По его словам, Уганда готова к сотрудничеству с Россией в сфере атомной энергетики и рассчитывает на успешное развитие диалога.

    Накануне Одонго подтвердил, что Уганда получила приглашение от России стать партнером БРИКС.

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    13 ноября 2024, 05:04 • Новости дня
    Вертолеты Ка-52М нанесли удары по расположению ВСУ в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Российские вертолеты Ка-52М атаковали позиции ВСУ в приграничной зоне Курской области, уничтожив личный состав и бронетехнику при помощи авиационных ракет, сообщили в Минобороны.

    Как отметили в военном ведомстве,  экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удары по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Для атаки были использованы авиационные ракеты, направленные по заранее разведанным целям противника, передает ТАСС.

    После нанесения ударов вертолеты выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки, что обеспечило безопасное возвращение на площадку вылета. Авианаводчик после завершения операции доложил об успешном уничтожении личного состава и бронетехники ВСУ.

    Накануне российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области, уничтожив более 300 военных и значительное количество техники, включая танки и артиллерийские орудия.

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    13 ноября 2024, 07:55 • Новости дня
    Средства ПВО за ночь сбили 29 украинских дронов над шестью областями России

    Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили 29 украинских дронов над шестью областями России

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства ПВО за ночь уничтожили 29 украинских беспилотников над несколькими регионами, в том числе Курской и Белгородской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что семь беспилотников были уничтожены над территорией Курской области, семь – над Белгородской, пять – над Тверской, еще пять – над Брянской, три – над Пензенской и два – над Воронежской.

    До этого силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над Белгородской и Брянской областями, предотвратив атаки по объектам гражданской инфраструктуры.

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    13 ноября 2024, 17:48 • Новости дня
    МВД сообщило о сокращении числа принятых в гражданство РФ с начала года

    МВД сообщило о сокращении числа принятых в гражданство РФ на 44% с начала года

    Tекст: Денис Тельманов

    С начала года на 44% уменьшилось количество людей, получивших гражданство России, что связано с изменениями в законодательстве и усилением контроля.

    Как передает ТАСС, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о значительном сокращении числа принятых в гражданство России в 2023 году. По ее словам, количество таких лиц снизилось на 44,5%. Основными причинами названы признание гражданами России жителей новых субъектов в соответствии с федеральными конституционными законами и усиление контроля в этой сфере.

    Ирина Волк также отметила увеличение числа выдворенных из России иностранных граждан. По итогам третьего квартала 2023 года было принято на 47,3% больше решений об удалении иностранных граждан с территории РФ. В результате из страны было выдворено на 45,1% больше иностранных нарушителей законодательства.

    Кроме того, в 2023 году в 2,4 раза увеличилось количество внеплановых проверок, проведенных в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Эти проверки выявили на 77,4% больше правонарушений. Волк также добавила, что количество составленных протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства увеличилось на 50,4% за третий квартал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане, получившие российское гражданство за границей с 1 сентября 2017 года до 22 ноября 2023 года, должны обратиться в загранучреждения для принятия присяги, иначе их гражданство будет аннулировано. В Госдуму планируется внести законопроект, запрещающий зачисление детей мигрантов в школы без подтверждения владения русским языком. Итальянский журналист Андреа Лучиди обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении российского гражданства из-за преследований на родине.

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    13 ноября 2024, 15:00 • Новости дня
    Ученый оценил важность обмена мнениями российских и зарубежных специалистов

    Ученый Корянов: Сотрудничество ученых авиационной и космической сферы станет приоритетом российской инженерии

    Ученый оценил важность обмена мнениями российских и зарубежных специалистов
    @ russia.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Для ученых важно иметь возможность обменяться мнениями и идеями с зарубежными коллегами. Россия делает уверенные шаги в развитии авиакосмической сферы, но впереди еще много перспективных проектов, сказал газете ВЗГЛЯД ученый Всеволод Корянов. Ранее в России прошел шестой Евразийский аэрокосмический конгресс.

    «Российские инженеры и ученые ощущают потребность в мероприятиях, где можно пообщаться не только друг с другом, но и с зарубежными коллегами. В этом плане Евразийский аэрокосмический конгресс является важным для всего научного сообщества», – сказал Всеволод Корянов, лектор Российского общества «Знание», кандидат технических наук, доцент кафедры «Динамика и управление полетом ракет и космических аппаратов» МГТУ им. Н.Э. Баумана.

    «Прямой диалог ученых из разных стран полезен для развития науки. Мы имели возможность сверить часы с представителями ракетной отрасли, провели апробацию последних отечественных исследований. Был рассмотрен целый спектр принципиально важных вопросов, обсуждение которых сможет продвинуть наши разработки вперед», – отмечает он.

    «Главным посылом конгресса я бы назвал единство авиационной и космической отраслей. В России все больше укрепляется мнение, что эти два направления исследований нельзя разделять. Они должны сближаться, работать совместно, плечом к плечу. Только так нам удастся достичь максимальных результатов», – акцентирует собеседник.

    «Многие доклады были посвящены связке космических технологий, в частности спутниковых группировок и авиации. Это достаточно перспективная тема. В особенности значительная часть обсуждений была посвящена взаимной интеграции беспилотников и аппаратов, расположенных на околоземных высотах», – отмечает эксперт.

    «На полях конгресса также состоялось много встреч отечественных ученых с иностранными коллегами. В частности, с представителями Белоруссии. У нас имеется большой задел для развития сотрудничества, который со временем будет лишь расширяться. Доверительный обмен мнениями, идеями для науки порой более ценен, чем подписание конкретных соглашений», – заключил Корянов.

    Ранее в России прошел шестой Евразийский аэрокосмический конгресс. В мероприятии приняли участие свыше 600 делегатов из России, а также государств стран БРИКС+. Деловая программа мероприятия стартовала в Национальном центре «Россия» при поддержке Минпромторга. Отечественные и иностранные специалисты обсудили целый ряд вопросов, связанных с данной отраслью.

    В частности, большое внимание уделялось вопросам формирования эффективных коммуникаций между промышленными предприятиями, научными организациями и заказчиками продукции для обеспечения технологического суверенитета, а также перспективам создания новых технологий в авиационно-космической индустрии.

    С приветствием к участникам мероприятия обратился первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров. Кроме того, в видеоформате перед учеными выступил и Денис Кравченко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике.

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