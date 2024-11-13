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В России перестало снижаться число курильщиков
Врач Бекетов: Число курильщиков в России перестало снижаться
Врач Владимир Бекетов сообщил, что треть населения России продолжает курить, и половина из них являются заядлыми курильщиками, несмотря на действующие ограничения.
На пресс-конференции, посвященной Всемирному дню отказа от табакокурения, врач-пульмонолог Владимир Бекетов сообщил, что в России перестало снижаться число курильщиков, передает «Интерфакс». По данным Бекетова, в настоящее время курит треть населения страны. Из этих 30% курящих россиян половина являются заядлыми курильщиками. Он также отметил уменьшение количества людей, которые стремятся бросить курить. Ранее таких людей было 79-80%, сейчас их число сократилось до 62%.
Врач подчеркнул, что введенные ограничения на курение помогли снизить число курильщиков на 10%. Однако, согласно статистике выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения Росстата, за последние пять лет доля курящих взрослых сократилась с 24,2% в 2019 году до 18,7% в 2023 году, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 19,2%.
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