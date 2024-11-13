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МВД назвало число лишенных российского гражданства иностранцев
МВД с начала года лишило гражданства 1 365 иностранных граждан в России
С начала года МВД России прекратило гражданство более 1,3 тыс. иностранных граждан, что способствовало снижению преступности среди этой группы лиц.
Как сообщает ТАСС, МВД России с начала года прекратило гражданство 1 365 иностранных граждан. Официальный представитель МВД Ирина Волк подчеркнула, что это решение способствовало снижению уровня преступности среди иностранцев.
По данным МВД, с начала года количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, уменьшилось на 2,6%. Кроме того, на 3,8% снизилось число иностранных граждан, привлеченных к ответственности за различные преступления. Волк уточнила, что доля преступлений, совершенных иностранцами, от общего числа предварительно расследованных преступлений составляет 4,3%.
Особенно заметно уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранцами. Так, объем убийств и покушений на убийство снизился на 4,3%, преступлений против собственности – на 6,2%, а нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, уменьшилось на 18,1%.
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