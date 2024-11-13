МИД предупредил о необходимости присяги для новых граждан РФ

Новые граждане РФ должны принять присягу до 21 ноября для подтверждения гражданства

Tекст: Денис Тельманов

Министерство иностранных дел России предупредило, что граждане, принятые в российское гражданство с 1 сентября 2017 года, должны незамедлительно обратиться в российские загранучреждения для принятия присяги, сообщает МИД в официальном Telegram-канале. Это требование касается тех, кто получил гражданство за рубежом до 22 ноября 2023 года, но еще не принес присягу.



Требование о принесении присяги было введено в законодательство России с 1 сентября 2017 года и распространяется на всех лиц старше 18 лет. С этого момента гражданство России считается официально полученным только после принесения присяги. Гражданские права не будут признаны, если присяга не будет принята до 21 ноября текущего года.

Лица, которые получили гражданство до 1 сентября 2017 года, не обязаны приносить присягу, так как их гражданство было признано со дня вынесения решения о его предоставлении.

МИД предупреждает, что если присяга не будет принята в установленный срок, гражданство будет считаться недействительным, а решения о его предоставлении будут аннулированы. Это касается также лиц, которые достигли совершеннолетия после принятия решения о гражданстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лица, не принесшие присягу до 22 ноября 2024 года, будут лишены российского гражданства с 23 ноября.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел планирует аннулировать фиктивные браки, заключенные мигрантами для получения вида на жительство.

Президент России Владимир Путин подписал законы, направленные на борьбу с нелегальной миграцией, включая признание совершения преступления нелегальными мигрантами отягчающим обстоятельством и ужесточение наказаний за организацию незаконной миграции.

