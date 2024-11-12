Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.19 комментариев
В ЛНР открылось первое представительство СПЧ при президенте России
В ЛНР начала работу приемная Совета по правам человека при президенте России
В Луганске начала работу первая приемная Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, которую возглавил Александр Ионов, планируется оказывать помощь жителям республики с участием представителей министерств и ведомств.
Участие в торжественном мероприятии приняли правозащитник Александр Ионов, сенатор Ольга Бас и руководитель приемной Дмитрий Пасечник, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Ионов отметил, что ранее временные приемные работали в Лисичанске и Северодонецке, и выразил уверенность, что СПЧ должен помогать жителям Донбасса и Новороссии.
Сенатор Бас подчеркнула, что открытие приемной способствует не только защите прав человека, но и мониторингу соблюдения законов, принимаемых Советом Федерации. Она добавила, что инициатива помогает защищать права людей, в том числе участников СВО и их семей.
Пасечник заявил, что помощь смогут получить все жители республики, приемы будут проходить в обычном формате и совместно с министерствами и ведомствами.
Он уточнил, что совместно с министерствами для решения конкретных проблем приемы будут проводиться два раза в месяц. Все обращения будут направляться напрямую Александру Ионову. В неприемные дни жители смогут оставлять свои обращения в почтовом ящике у входа в приемную.