При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.3 комментария
Белоруссия официально стала партнером БРИКС
Белоруссия получила официальный статус партнера БРИКС
Белоруссия официально стала партнером БРИКС после подписания письма президентом Александром Лукашенко о намерении республики подключиться к организации, что подтвердили в Министерстве иностранных дел Белоруссии.
Белоруссия официально стала партнером БРИКС, передает ТАСС. Соглашение о партнерстве было оформлено после того, как 5 ноября президент Александр Лукашенко направил письмо президенту России Владимиру Путину. Письмо подтверждало готовность Белоруссии вступить в БРИКС в новом статусе.
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков передал документ лично послу России в Минске Борису Грызлову. По информации пресс-службы белорусского Министерства иностранных дел, получение официального ответа на приглашение стало завершающим этапом в процедуре получения партнерского статуса. С этого момента Белоруссия официально признана партнером БРИКС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Намибия проявила интерес к присоединению к БРИКС, стремясь укрепить экономические связи с крупнейшими развивающимися экономиками мира. Малайзия подтвердила, что получила приглашение стать партнером БРИКС, что свидетельствует о растущем влиянии этой организации на международной арене.