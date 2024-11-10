В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.17 комментариев
Mirror заявила о планах снизить в Ираке возраст согласия девочек до девяти лет
Mirror заявила о планах ультраконсерваторов в Ираке понизить возраст согласия для девочек до девяти лет
Британская газета Mirror пишет, что второе чтение в парламенте Ирака прошел законопроект, который предлагает снизить возраст согласия для девочек с 18 до девяти лет.
По данным Mirror, соответствующую инициативу выдвинули ультраконсервативные мусульманские партии Ирака. Проект закона прошел второе чтение в сентябре. Указывается, что снижение возраста согласия рассматривается властями Ирака как способ приблизить страну к «более правильному» толкованию исламского права и «защитить молодых людей от аморальных отношений», передает RT.
При этом активисты назвали данный законопроект катастрофой, подчеркнув, что этот закон «легализует изнасилование детей».
Telegraph сообщает, что поправки в законодательство лишат женщин права на развод, опеку над детьми и наследство, пишет «Московский комсомолец».