Президент Зимбабве потребовал извинений от Британии

Президент Зимбабве Мнангагва призвал Британию извиниться и выплатить репарации за колонизацию

Tекст: Мария Иванова

Мнангагва на заседании Национального форума старейшин потребовал от Великобритании извинений и репараций за колониальные преступления, сообщает ТАСС. Он отметил, что бывшие колониальные державы, такие как Британия и Германия, начали извиняться перед пострадавшими народами, и выразил надежду, что такие извинения последуют и для Зимбабве.

Мнангагва подчеркнул, что колониальное насилие было систематическим и чудовищным, и призвал к началу диалога с Британией для получения извинений и репараций, которые помогут в примирении. Он напомнил, что расистский режим начал изъятие земель у зимбабвийцев в 1893 году, что усугубилось несправедливыми законами.

Национальный форум старейшин Зимбабве начал исследование, посвященное колониальным преступлениям и их последствиям для коренных жителей. Президент отметил, что многие борцы за независимость были убиты или отправлены в концлагеря.

Председатель форума Феликс Муконовенгве подчеркнул, что останки зимбабвийских борцов, таких как вождь Машаямомбе, до сих пор находятся в британских музеях.

Ранее подготовку к коронации Карла III омрачила Ямайка, пообещавшая референдум о выходе из-под власти монархии и требующая репараций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Республика Зимбабве готова вступить в объединение БРИКС, заявила министр обороны страны Оппа Мучингури-Кашири на форуме во Владивостоке, а президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на встрече с Владимиром Путиным предложил ряд направлений для сотрудничества.