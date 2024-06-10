СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.47 комментариев
Президент Зимбабве предложил Путину ряд направлений сотрудничества
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил ряд направлений для сотрудничества на территории африканской республики.
«Мы встречались один на один с президентом России и, конечно, обсуждали отношения между Москвой и Хараре. Я обратился к президенту России с тезисом о том, что есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать, особенно в Зимбабве», – сказал зимбабвийский президент в интервью ТАСС.
В частности, он отметил, что Зимбабве нуждается в дальнейшей механизации сельского хозяйства и что Россия может оказать поддержку в этой области.
Также президент Зимбабве отметил необходимость строительства дамб и производства удобрений.
Ранее Мнангагва сообщил, что обсуждал с Путиным желание своей страны вступить в БРИКС.