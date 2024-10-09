Emirates приостановила рейсы в Иран и Ирак до 16 октября

Emirates отменила рейсы в Иран и Ирак из-за иранского ракетного удара

Tекст: Денис Тельманов

Авиакомпания Emirates, как передает ТАСС, официально объявила об отмене всех рейсов в Иран и Ирак до 16 октября 2024 года.

В заявлении перевозчика указано, что отменены полеты в и из Багдада, Басры и Тегерана.

Клиенты, следовавшие транзитом через Дубай, будут лишены возможности продолжить путь в Ирак и Иран до указанной даты.



Первоначально Emirates планировала возобновить полеты в эти страны с 8 октября, но решение было пересмотрено.

Причина такого изменения не указана в официальном сообщении компании.

Однако события последних дней, а именно иранский ракетный удар по Израилю, могут быть косвенно связаны с данной мерой предосторожности.

Напомним, что 1 октября Иран нанес ракетный удар по Израилю, выпустив около 180 ракет, большая часть из которых была перехвачена израильскими системами ПВО.

Нападение последовало после убийства несколькими днями ранее ключевых фигур в ХАМАС и «Хезболлы». Эти события могли повлиять на решения авиакомпании в отношении безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания Red Wings решил возобновить полеты в Израиль.