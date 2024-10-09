  • Новость часаГубернатор сообщил об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Илон Маск начал главный этап своего плана мести
    Байден нашел причину не ехать на саммит «Рамштайн» по Украине
    Пашиняна в ходе велопрогулки по Москве сопровождал кортеж и скорая помощь
    Эксперт по ЖКХ объяснил, почему гудят трубы
    Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в Москве
    На Орбана попытались напасть в Европарламенте
    Лавров объяснил свой вопрос армянскому коллеге про квадроберов
    Французы начали обращаться в посольство России за получением вида на жительство
    Украинский сварщик сбежал из страны, прорезав дыру в мосту
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Разоблачать ложь врага нужно каждый день

    Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления оппонентов? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев ПАСЕ вернулась в XVII век

    Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какой должны видеть Россию в Центральной Азии

    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    20 комментариев
    9 октября 2024, 01:42 • Новости дня

    Emirates приостановила рейсы в Иран и Ирак до 16 октября

    Emirates отменила рейсы в Иран и Ирак из-за иранского ракетного удара

    Tекст: Денис Тельманов

    Авиакомпания Emirates отменила рейсы в/из Ирана и Ирака до 16 октября 2024 года, что связано с недавним иранским ракетным ударом по Израилю. Решение вызвало неудобства для пассажиров, следующих транзитом через Дубай.

    Авиакомпания Emirates, как передает ТАСС, официально объявила об отмене всех рейсов в Иран и Ирак до 16 октября 2024 года.

    В заявлении перевозчика указано, что отменены полеты в и из Багдада, Басры и Тегерана.

    Клиенты, следовавшие транзитом через Дубай, будут лишены возможности продолжить путь в Ирак и Иран до указанной даты.

    Первоначально Emirates планировала возобновить полеты в эти страны с 8 октября, но решение было пересмотрено.

    Причина такого изменения не указана в официальном сообщении компании.

    Однако события последних дней, а именно иранский ракетный удар по Израилю, могут быть косвенно связаны с данной мерой предосторожности.

    Напомним, что 1 октября Иран нанес ракетный удар по Израилю, выпустив около 180 ракет, большая часть из которых была перехвачена израильскими системами ПВО.

    Нападение последовало после убийства несколькими днями ранее ключевых фигур в ХАМАС и «Хезболлы». Эти события могли повлиять на решения авиакомпании в отношении безопасности полетов.

    Ранее сообщалось, что российская авиакомпания Red Wings решил возобновить полеты в Израиль.

    8 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Иран пообещал ответ странам, помогавшим Израилю сбивать ракеты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Помогавшие израильской стороне сбивать иранские ракеты получат жесткий ответ от Тегерана, заявил глава комиссий иранского парламента по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

    «Страны, которые помогали преступному сионистскому режиму (Израилю – прим. ВЗГЛЯД) в перехвате иранских ракет в ходе операции «Правдивое обещание – 2», должны знать, что их враждебный шаг запечатлен в исторической памяти иранского народа», – сказал Азизи порталу RoozPlus, передает ТАСС.

    По его словам, эти страны получат ответ в назначенное время. Отмечается, что иранский политик имел в виду страны Запада, включая Британию.

    Напомним, Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю, было выпущено свыше 180 ракет.

    Коментарии (0)
    8 октября 2024, 13:19 • Новости дня
    Стало известно о массированном обстреле Израиля ракетами

    Армия Израиля зафиксировала обстрел Хайфы из Ливана 85 ракетами

    Стало известно о массированном обстреле Израиля ракетами
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильские военные зарегистрировали массированный ракетный обстрел из Ливана в сторону Хайфы, выпущено около 85 ракет.

    Как сообщает ТАСС, израильская армия зафиксировала массированный обстрел в направлении Хайфы. В сторону крупнейшего северного города Израиля из Ливана было выпущено около 85 ракет. Информация об ущербе и пострадавших на данный момент уточняется.

    В ответ на атаку израильские воздушные силы нанесли удары по объектам шиитской организации «Хезболла» на южной окраине Бейрута. По данным местной службы гражданской обороны, бомбардировка затронула квартал Рувейс и здания на проспекте Хади Насруллы. Из-за продолжающегося обстрела пожарные и спасательные службы не могут добраться до пострадавших районов, что усложняет ликвидацию последствий атаки.

    Ранее отряды «Хезболлы» заявили об атаке на израильскую военную базу Глилот, расположенную под Тель-Авивом, и обстреле нескольких других объектов в северной части страны.

    Коментарии (0)
    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    Коментарии (4)
    8 октября 2024, 18:15 • Новости дня
    В Иране заявили, что США передали Израилю спутниковые снимки перед ракетной атакой

    Иранский генерал заявил, что США дали Израилю спутниковые снимки перед ракетной атакой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона направила израильской перед ударом Ирана данные о перемещении иранских ракетных подразделений, заявил командир иранского ополчения «Басидж» (входит в КСИР) генерал-майор Голамреза Солеймани.

    В момент ракетных ударов Ирана США заявили, что не знали об атаках, но на деле же Вашингтон передал Тель-Авиву спутниковые снимки перемещения ракетных подразделений Ирана, заявил Солеймани, передает ТАСС со ссылкой на телеканал SNN.

    Благодаря этому граждане в Израиле смогли спрятаться в бомбоубежища, пояснил генерал.

    Напомним, Иран произвел массированную ракетную атаку на Израиль. Позже Тегеран пообещал жесткий ответ странам, помогавшим израильской стороне сбивать иранские ракеты.

    Коментарии (0)
    8 октября 2024, 01:54 • Новости дня
    Хезболла заявила об атаке базы Глилот в Израиле

    Хезболла заявила, что совершила ракетный обстрел израильской базы Глилот под Тель-Авивом

    Tекст: Денис Тельманов

    Отряды Хезболлы заявили об атаке на израильскую военную базу Глилот, расположенную под Тель-Авивом, и обстреле нескольких других объектов в северной части страны.

    Отряды шиитской милиции Хезболла заявили, что атаковали несколько военных объектов в северной части Израиля, передает ТАСС.

    Основной целью стала база израильской военной разведки Глилот в районе Рамат-ха-Шарон под Тель-Авивом.

    В распространенной ими сводке говорится, что силы сопротивления запустили несколько ракет по разведцентру Глилот. «Эта операция проведена в защиту Ливана и его народа в ответ на варварские бомбардировки, совершаемые израильской авиацией», – заявили представители Хезболлах.

    Кроме того, отряды обстреляли из реактивных систем залпового огня поселения Адамит, Ханита и Шломи в Западной Галилее. Сирены воздушной тревоги сработали в населенных пунктах Авивим, Дальтон и Йирон.

    Всего за сутки Хезболлах совершила 13 вооруженных вылазок, поразив ракетами армейскую базу Нимра в Тверии. Под обстрелы попали также город Кацрин на Голанских высотах и Цфат в Нижней Галилее.

    Ранее сообщалось, что Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по югу Бейрута.

    Коментарии (0)
    8 октября 2024, 11:49 • Новости дня
    Иранские военные определили цели для возможного ответа в Израиле

    МИД Ирана: Военные определили цели для возможного ответа в Израиле

    Tекст: Александра Юдина

    Иранские вооруженные силы находятся в полной боевой готовности и готовы к ответным действиям Израиля после недавней ракетной атаки, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    Отмечается, что Иран полностью подготовился к возможным действиям со стороны Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку, передает ТАСС.

    Арагчи заявил, что армия страны определила все необходимые цели на территории Израиля.

    «Наши вооруженные силы находятся в полной готовности и определили все необходимые цели», – процитировала пресс-служба слова главы МИД.

    Министр подчеркнул, что несмотря на военную подготовку, Иран продолжает придерживаться курса на мирное разрешение конфликта и стремится к прекращению войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля ликвидировали командира штаба «Хезболлы» Сухайла Хусейна Хуссейни, который занимался логистикой и поставками вооружений из Ирана.

    Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» в южных районах Бейрута, нанеся шесть ракетно-бомбовых ударов, в том числе по лагерю беженцев.

    В результате израильского удара по южному пригороде Бейрута погиб Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболлы», считавшийся основным претендентом на пост генерального секретаря партии.

    Коментарии (0)
    8 октября 2024, 08:15 • Новости дня
    Израиль сообщил о ликвидации начальника штаба «Хезболлы» в Бейруте

    Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира штаба «Хезболлы»

    Tекст: Вера Басилая

    В результате высокоточного удара ВВС Израиля был ликвидирован командир штаба «Хезболлы» Сухаил Хуссейн Хуссейни, занимавшийся логистикой и поставками вооружений из Ирана, сообщили в ЦАХАЛ.

    Армия обороны Израиля сообщила о проведении успешной операции по ликвидации командира штаба шиитского движения «Хезболла» Сухайла Хуссейна Хуссейни, удар был нанесен в Бейруте с использованием авиации, передает ТАСС.

    В сообщении ЦАХАЛ утверждается, что Хуссейни отвечал за логистику и поставки вооружений из Ирана. Он также следил за распределением оружия среди подразделений «Хезболлы». Этим он способствовал укреплению военного потенциала «Хезболлы» в регионе.

    Ранее израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» в южных районах Бейрута, нанеся шесть ракетно-бомбовых ударов, в том числе по лагерю беженцев.

    В результате израильского удара по южному пригороде Бейрута погиб Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболлы».

    Связь с возможным преемником Хасана Насруллы на посту главы «Хезболлы» Хашемом Сафи ад-Дином пропала после ударов Израиля.

    Коментарии (0)
    8 октября 2024, 06:46 • Новости дня
    Al Jazeera: Израиль задержал более 100 палестинских журналистов за год

    По сведениям телеканала Al Jazeera, Израиль удерживает 58 палестинских журналистов, включая шесть женщин

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные задержали свыше 100 палестинских журналистов в секторе Газа и на Западном берегу за последний год, 58 из которых остаются в заключении.

    Телеканал Al Jazeera сообщил, что с 7 октября прошлого года израильские военные задержали 108 палестинских журналистов в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

    По данным Ассоциации поддержки заключенных и прав человека, на данный момент в израильских тюрьмах остаются 58 журналистов. Среди них шесть женщин, чьи личности уже подтверждены.

    Ассоциация также отметила, что с начала конфликта израильская сторона выдала более 9 тыс. постановлений об административном задержании палестинцев, включая женщин и детей. Эта практика затрудняет работу СМИ в регионе и вызывает международную обеспокоенность.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке связано с событиями 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля, что привело к гибели жителей и захвату порядка 250 заложников.

    Атака была ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В ответ на это Израиль ввел полную блокаду Газы и начал военные удары по ней, а также по районам Ливана и Сирии, развязав наземную операцию в Газе. Столкновения также продолжаются на Западном берегу реки Иордан.

    Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Израиль должен вывести войска с территории Палестины.

    Коментарии (0)
    8 октября 2024, 22:40 • Новости дня
    «Хезболла» заявила о гибели 35 израильских солдат в Ливане

    «Хезболла» сообщила о 35 погибших израильских солдатах и 200 раненых в боях на юге Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные отряды «Хезболлы» объявили о гибели 35 израильских солдат и ранении около 200 в ходе боестолкновений на юге Ливана, где продолжаются сражения с элитными подразделениями израильской армии.

    Вооруженные отряды шиитской организации «Хезболла» сообщают о продолжении ожесточенных боев на юге Ливана, передает ТАСС.

    По информации коммюнике, опубликованном в Telegram-канале «Хезболлы», в результате столкновений с израильской армией погибли не менее 35 израильских солдат и офицеров, а около 200 получили ранения.

    В коммюнике также подчеркивается, что израильским войскам не удается закрепиться на ливанской территории и занять некоторые южные деревни. «Хезболла» утверждает, что их отряды успешно противодействуют попыткам израильских элитных подразделений продвинуться на ливанскую территорию.

    Ранее «Хезболла» неоднократно заявляла о готовности защищать ливанскую территорию от любых агрессивных действий со стороны Израиля. Организация имеет значительное влияние в южной части Ливана, где располагаются ее вооруженные формирования.

    Израильская армия заявила о начале ограниченных операций против «Хезболлы» в Ливане.

    Коментарии (0)
    8 октября 2024, 22:30 • Новости дня
    ВС Израиля ударили по жилому зданию в Дамаске

    При ударе ВС Израиля по Дамаску семь человек погибли, одиннадцать пострадали

    Tекст: Денис Тельманов

    В Дамаске израильские военные нанесли удар по жилому дому, что привело к гибели семи человек и ранению одиннадцати, включая женщин и детей.

    По информации Минобороны Сирии, израильские военные совершили удар по жилому зданию в квартале Мезза в Дамаске. Атака произошла вечером около 20:15 по местному времени, передает ТАСС

    Согласно заявлению министерства, израильская агрессия была осуществлена с воздуха со стороны оккупированных Голанских высот. В результате нападения были выпущены три ракеты, которые попали в жилое и коммерческое здание в густонаселенном районе Дамаска.

    Жертвами удара стали семь мирных жителей, среди которых были дети и женщины. Кроме того, одиннадцать человек получили ранения различной степени тяжести. Удар вызвал значительное разрушение здания и панику среди местных жителей, проживающих в этом районе.

    Ранее сообщалось, что позиции сирийской армии в провинции Хомс подверглись ударам израильских ВВС, сообщило минобороны Сирии.

    Коментарии (0)
    8 октября 2024, 23:57 • Новости дня
    Израиль ликвидировал 50 боевиков «Хезболлы» при ударе по объектам в Ливане

    Израиль сообщил о ликвидации 50 боевиков «Хезболлы» в подземных объектах Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские ВВС уничтожили 50 членов «Хезболлах», включая шесть командиров, в Ливане.

    Аармия Израиля провела массированную атаку на южные районы Ливана 7 октября, уничтожив 50 радикалов шиитского движения «Хезболла», включая шесть старших командиров. Целью ударов стали подземные инфраструктуры, связанные с деятельностью боевиков, передает ТАСС.

    Израильская армия заявила, что удары были нанесены по командным пунктам «Хезболлы», расположенным под землей.

    Удары затронули подразделения «Насер», «Бадер», «Азиз» и специальное подразделение «Радван».

    «Хезболла» создала обширную сеть подземной инфраструктуры на юге Ливана для нападений на израильских военных и реализации планов атак на северные населенные пункты Израиля.

    По оценкам израильских военных, за последние сутки было поражено 95 целей, связанных с «Хезболлой», включая 10 объектов спецсил «Радван» и 30 объектов, ответственных за ракеты средней дальности. Эти действия поддерживают точечную деятельность Армии обороны Израиля в Южном Ливане, направленную на изменение ситуации с безопасностью на севере Израиля.

    23 сентября израильская армия начала операцию «Стрелы севера» против «Хезболлы», нанося авиаудары по военным объектам движения.

    27 сентября в результате удара в Бейруте был убит генеральный секретарь «Хезболлы» шейх Хасан Насрулла. «Хезболла» подтвердила его гибель и выразила намерение продолжать противостояние Израилю.

    В ночь на 1 октября началась наземная операция на юге Ливана.

    Ранее Вооруженные отряды «Хезболлы» объявили о гибели 35 израильских солдат и ранении около 200 в ходе боестолкновений на юге Ливана, где продолжаются сражения с элитными подразделениями израильской армии.

    Коментарии (0)
    9 октября 2024, 00:46 • Новости дня
    Директор порта Бейрута заявил о вывозе грузов в ожидании ударов Израиля

    Директор порта Бейрута сообщил о вывозе грузов из-за угрозы израильских атак

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация порта Бейрута организовала вывоз товаров из гавани в связи с угрозой израильских атак, несмотря на отсутствие блокады.

    Администрация порта Бейрута начала вывозить товары из гавани, ожидая возможных ударов Израиля, передает ТАСС. Директор порта Омар Итани сообщил об этом в интервью телеканалу Al Arabiya.

    По его словам, порт все еще функционирует в почти нормальном режиме, так как блокада со стороны Израиля пока не введена. Однако руководство порта принимает меры предосторожности, стремясь избежать потерь в случае эскалации конфликта.

    Итани подчеркнул, что коммерческие суда продолжают прибывать в порт, но ситуация может измениться в любой момент. Это связано с напряженностью в регионе, вызванной недавними событиями.

    В частности, 23 сентября Израиль начал операцию под названием «Стрелы севера», направленную против формирований «Хезболлы». В ходе этой операции израильская авиация наносит удары по объектам движения.

    Одним из значительных событий стало убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в результате авиаудара 27 сентября.

    Это событие вызвало обещание движения продолжать сопротивление Израилю, что увеличивает риск дальнейшей эскалации.

    В ночь на 2 октября израильская армия начала ограниченную наземную операцию в южных приграничных районах Ливана.

    Ранее сообщалось, что израильские ВВС уничтожили 50 членов «Хезболлах», включая шесть командиров, в Ливане.

    Коментарии (0)
    9 октября 2024, 00:14 • Новости дня
    Израиль потребовал эвакуировать три больницы в секторе Газа

    Израиль потребовал эвакуации больниц в Газе под угрозой разрушения

    Tекст: Денис Тельманов

    Минздрав Газы заявил об угрозе закрытия больницы «Камаль Адван» из-за дефицита топлива.

    Министерство здравоохранения сектора Газа заявило, что Израиль потребовал эвакуацию пациентов и медицинских работников из трех больниц на севере анклава, сообщает РИА «Новости». Израильские силы окружили больницу «Камаль Адван», открыли огонь по офису администрации и угрожают разрушить ее, если эвакуация не будет проведена.

    Больница «Камаль Адван» сталкивается с критической нехваткой топлива и может прекратить работу в течение нескольких часов.

    Израиль также требует эвакуации Индонезийской больницы и больницы «Аль-Ауда», иначе, как заявлено, их ждет судьба больницы «Аш-Шифа» – разрушение, убийства и аресты.

    Эти события происходят на фоне недавней операции «Железные мечи», которую Израиль начал после масштабной ракетной атаки из сектора Газа 7 октября.

    В результате атак и последующих операций погибло более 1,2 тыс. человек в Израиле, а сектор Газа оказался в полной блокаде со стороны Израиля.

    Ранее сообщалось, что при ударе ВС Израиля по жилому зданию в Дамаске семь человек погибли, одиннадцать пострадали.

    Коментарии (0)
    9 октября 2024, 01:21 • Новости дня
    МИД Сирии назвал удар Израиля в Дамаске варварским преступлением

    МИД Сирии осудил удар Израиля по жилому зданию в Дамаске как варварское преступление

    Tекст: Денис Тельманов

    Сирийский МИД назвал израильский удар по жилому зданию в Дамаске варварским преступлением и призвал сдерживать Израиль, предупреждая о катастрофических последствиях для региона.

    Министерство иностранных дел Сирии выступило с резким заявлением в ответ на удар израильских вооруженных сил по жилому зданию в районе Мезза в Дамаске, сообщает ТАСС.

    Удар был охарактеризован как «варварское преступление» против мирного населения и назван продолжением геноцида, совершаемого Израилем в отношении палестинцев и ливанцев.

    В заявлении МИД Сирии содержится призыв к международному сообществу принять срочные меры для сдерживания Израиля, чтобы избежать катастрофических последствий для региона.

    Министерство обороны Сирии ранее информировало о семи погибших и одиннадцати пострадавших в результате этого нападения.

    Телеканал Al Hadath сообщил, что целью израильского удара был сторонник ливанской организации «Хезболла».

    Обстрелянное здание расположено менее чем в километре от посольства Ирана в Сирии, однако, по данным иранских дипломатов, граждане Ирана не пострадали.

    Ранее сообщалось, что при ударе ВС Израиля по жилому зданию в Дамаске семь человек погибли, одиннадцать пострадали.

    Коментарии (0)
    9 октября 2024, 01:12 • Новости дня
    Иракские радикалы заявили об атаке дрона на север Израиля

    Иракские группы сообщили об атаке дрона на объект на севере Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Радикальные иракские группировки утверждают, что их беспилотник атаковал цель в северных районах Израиля, но точная локация объекта не раскрыта.

    Радикальные иракские группировки заявили, что их беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал объект на севере Израиля, передает ТАСС.

    Это утверждение появилось в заявлении объединения «Исламское сопротивление Ирака». Более конкретная информация о месте нападения не предоставлена.

    Атака была проведена, как утверждают радикальные группы, в поддержку народов Палестины и Ливана в ответ на действия Израиля против гражданского населения.

    Шиитские формирования усилили свою активность из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, начавшегося после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года.

    Израильские власти ответили на обострение угрозой полной блокады сектора Газа и ударами по территории анклава, а также по отдельным участкам в Ливане и Сирии.

    В дальнейшем Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, что еще более усугубило ситуацию в регионе.

    Ранее сообщалось, что парламент Ирана разрабатывает законопроект о «Пакте сопротивления» с ближневосточными странами и движениями, предусматривающий создание оперативного штаба и оказание военной помощи в случае атаки США или Израиля

    Коментарии (0)
    9 октября 2024, 01:46 • Новости дня
    Израиль подвергся ракетной атаке из Ливана, выпущено около 180 снарядов

    Израильская армия сообщила о запуске около 180 ракет из Ливана в течение дня

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные зафиксировали запуск около 180 снарядов из Ливана, наиболее интенсивно атаковав Хайфу и соседние города.

    Израильская армия зафиксировала запуск около 180 ракет из Ливана с начала дня, сообщает ТАСС.

    Основная атака пришлась на север страны, включая Хайфу и близлежащие города, где за полчаса были выпущены более 100 ракет.

    В ответ на обстрелы Израиль нанес удары по пусковым установкам на территории Ливана.

    Эскалация обострилась после начала израильской операции 'Стрелы севера', стартовавшей 23 сентября. В ее рамках ВВС Израиля атакуют объекты шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

    Это вызвало увеличение ракетных обстрелов из Ливана по израильским территориям, включая центральные районы, такие как Тель-Авив.

    Стоит отметить, что 1 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны Ирана.

    Ранее «Хезболла» сообщила о 35 погибших израильских солдатах и 200 раненых в боях на юге Ливана.

    Коментарии (0)
    Главное
    Лавров призвал прислушаться к словам Фицо о ракетном ударе по Брюсселю
    ВС России берут в клещи Кураховку и Селидово
    Системный сбой вывел из строя интернет-сервисы российских судов
    Эксперт: Мессенджер Discord дошел до предела
    Вдову Маслякова оштрафовали за юмористов-иноагентов
    Чемпионка России умерла от укуса клеща
    В Британии начали готовиться к смерти Карла III

    Россия совершила революцию в животноводстве

    Россия заняла четвертое место среди крупнейших мировых производителей мяса. Эксперты называют это животноводческим чудом России. Ведь она проделала путь от колоссальной зависимости от американских окорочков до полного самообеспечения себя мясом птицы плюс свинины. Как за 20 лет Россия подняла с колен животноводство, кто ей в этом помог и почему по говядине пока не такие впечатляющие успехи? Подробности

    Перейти в раздел

    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

    Перейти в раздел

    «Охотник» усилит «длинную руку» России в зоне СВО

    Обломки тяжелого беспилотника «Охотник» станут ценной находкой для западной разведки, пишут американские СМИ. Однако, по мнению российских экспертов, зарубежные специалисты вряд ли смогут извлечь из аппарата особо ценные секреты. Чем уникален «Охотник» и как его широкое применение изменит ситуацию на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    Великобритания стала еще меньше

    После многих лет сопротивления Лондон отрекся от архипелага Чагос в пользу одного из богатейших государств Африки – Маврикия. Эта колония была нужна британцам как место под военную базу, которое они полностью зачистили от мирного населения. Почему в Лондоне все-таки сдались? И чем особенно опасна для Британии потеря Чагоса? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............