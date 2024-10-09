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Emirates приостановила рейсы в Иран и Ирак до 16 октября
Emirates отменила рейсы в Иран и Ирак из-за иранского ракетного удара
Авиакомпания Emirates отменила рейсы в/из Ирана и Ирака до 16 октября 2024 года, что связано с недавним иранским ракетным ударом по Израилю. Решение вызвало неудобства для пассажиров, следующих транзитом через Дубай.
Авиакомпания Emirates, как передает ТАСС, официально объявила об отмене всех рейсов в Иран и Ирак до 16 октября 2024 года.
В заявлении перевозчика указано, что отменены полеты в и из Багдада, Басры и Тегерана.
Клиенты, следовавшие транзитом через Дубай, будут лишены возможности продолжить путь в Ирак и Иран до указанной даты.
Первоначально Emirates планировала возобновить полеты в эти страны с 8 октября, но решение было пересмотрено.
Причина такого изменения не указана в официальном сообщении компании.
Однако события последних дней, а именно иранский ракетный удар по Израилю, могут быть косвенно связаны с данной мерой предосторожности.
Напомним, что 1 октября Иран нанес ракетный удар по Израилю, выпустив около 180 ракет, большая часть из которых была перехвачена израильскими системами ПВО.
Нападение последовало после убийства несколькими днями ранее ключевых фигур в ХАМАС и «Хезболлы». Эти события могли повлиять на решения авиакомпании в отношении безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что российская авиакомпания Red Wings решил возобновить полеты в Израиль.