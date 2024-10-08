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    Россия совершила революцию в животноводстве
    Стало известно о поставке французских истребителей на Украину в 2025 году
    Военный эксперт объяснил прорыв российских сил под Кременной
    В Госдуме предложили выплатить 13-ю пенсию в декабре
    Российские военные захватили разведгруппу ВСУ в Курской области
    Запорожье назвали «территорией кладбищ» украинских военных
    Куба запросила статус партнера БРИКС через Россию
    В Одессе женщина вышла с флагом России к снесенному памятнику Екатерине II
    Группа российских альпинистов погибла на горе Дхаулагири в Непале
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев ПАСЕ вернулась в XVII век

    Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какой должны видеть Россию в Центральной Азии

    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    14 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Чайлдфри – это не всегда идеология

    Подавляющее большинство россиян уверено, что дети – это счастье. Стоит тебе упомянуть, что твои жизненные планы их не включают в себя – ты сталкиваешься с потоком негатива.

    37 комментариев
    8 октября 2024, 11:57 • Новости дня

    Марочко сообщил о возможном окружении 3 тыс. солдат ВСУ под Северском

    Российские войска начали формировать огневой мешок для 3 тыс. солдат ВСУ в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы приступили к созданию огневого мешка для украинских военных в Северске, что может привести к окружению около 3 тыс. солдат ВСУ, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские вооруженные силы предпринимают шаги по созданию огневого мешка для окружения группировки ВСУ в районе Северска в Донецкой народной республике, передает ТАСС. По словам Марочко, в данный момент в окружение могут попасть около 3 тыс. украинских солдат.

    Марочко отметил, что российские войска успешно прорвали линию обороны и подошли к населенным пунктам Серебрянка и Григоровка, что свидетельствует о начале боевых действий за эти территории. Активные боевые действия продолжаются также в юго-западной части Кременной, в районе Северска.

    Напомним, российские войска прорвали оборону ВСУ около Кременной и начали наступление на Серебрянку и Григоровку. На Северском участке фронта в Донбассе расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ. Российские военные продвигаются к населенному пункту Звановка под Северском в ДНР, сообщалось о продолжающихся интенсивных боях.

    7 октября 2024, 13:36 • Новости дня
    TWZ: Западная разведка могла получить обломки российского БПЛА «Охотник»

    TWZ: Обломки сбитого Су-57 российского БПЛА «Охотник» могли направить западным разведкам

    TWZ: Западная разведка могла получить обломки российского БПЛА «Охотник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Обломки российского беспилотника «Охотник», сбитого истребителем Су-57, могут стать важной находкой для западной разведки, учитывая его уникальные технологии, сообщил обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей.

    Издание сообщило, что обломки сбитого российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник» могли попасть к западной разведке, передает «Лента.ру».

    Как отмечает обозреватель издания Тайлер Роговей, обломки беспилотника могут представлять большую ценность для разведывательных целей.

    Российский «Охотник» способен выполнять сложные задачи в автономном режиме, включая ударно-разведывательные операции. Беспилотник использует стелс-технологии и может участвовать в воздушных боях.

    Роговей напоминает, что российский «Охотник» впервые демонстрировался в 2019 году, его современное исполнение сохраняет многие из этих продвинутых возможностей.

    Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что новейший дрон С-70 «Охотник» был потерян в зоне специальной военной операции.

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    8 октября 2024, 00:59 • Новости дня
    Литва пообещала Украине пять камуфляжных штанов из российского поезда

    Литва пообещала передать Украине изъятые камуфляжные штаны из поезда Калининград-Москва

    Tекст: Денис Тельманов

    Литовские пограничники конфисковали пять пар камуфляжных штанов из поезда Калининград-Москва и передадут их Украине, предполагая, что они предназначались для российских военных.

    Литовские пограничники изъяли пять камуфляжных штанов из почтового вагона поезда Калининград–Москва, сообщает РБК.

    Конфискованный груз будет передан Украине в качестве помощи. Изъятие произведено в соответствии с регламентом Совета ЕС о санкциях против России, поскольку такая одежда может использоваться для маскировки.

    Литовская таможня предполагает, что штаны предназначались для российских военных.

    Ведомство также сообщило о других конфискациях в сентябре и начале октября, в том числе пяти маскировочных сетей и камуфляжных сеток для маскировки пушек.

    По оценке литовской таможни, эти посылки отправляются членами волонтерских организаций Калининградской области для поддержки российских войск.

    Таможня Литвы напомнила, что для перевозки военных грузов необходимо разовое разрешение Министерства обороны, которое в настоящее время не выдается.

    Литовское правительство ранее предупреждало о прекращении транзита санкционных грузов из Калининграда.

    Литовская погранслужба также задержала поезд Москва–Калининград из-за провокационных надписей на вагонах.

    Ранее сообщалось, что ФСБ задержала украинских шпионов при попытке проникновения из Литвы в Россию.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    8 октября 2024, 00:55 • Новости дня
    В Одессе женщина вышла с флагом России к снесенному памятнику Екатерине II

    В Одессе задержали женщину за попытку вывесить флаг России у памятника Екатерине II

    В Одессе женщина вышла с флагом России к снесенному памятнику Екатерине II
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одессе женщина попыталась вывесить российский флаг у постамента убранного местными властями памятника Екатерине II, но была задержана полицией.

    В Одессе на Екатерининской площади произошел инцидент с женщиной, пытавшейся вывесить российский флаг. Она вышла с триколором к постаменту, где ранее стоял памятник российской императрице Екатерине II, сообщают украинские СМИ. 

    Женщина была задержана правоохранительными органами после возмущения со стороны нескольких проукраински настроенных граждан, которые стали оскорблять женщину.

    Памятник Екатерине II, как и многие другие объекты, связанные с российской и советской историей, был демонтирован в рамках украинского закона о декоммунизации, принятого в 2015 году. Этот закон стал частью усилий властей по изменению топографических названий и устранению символики, связанной с Россией и СССР.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что украинские власти продолжают политику дерусификации и ассимиляции, направленную на вытеснение русского культурного наследия.

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    8 октября 2024, 07:59 • Новости дня
    Стало известно о прорыве обороны ВСУ близ Кременной

    Марочко: ВС России начали освобождение Серебрянки и Григоровки

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска прорвали оборону ВСУ около Кременной и начали наступление на Серебрянку и Григоровку, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в результате активных действий ВС РФ удалось продвинуться юго-западнее Кременной, передает РИА «Новости».

    Марочко отметил, что передовые подразделения Российской армии уже начали операцию по освобождению населенных пунктов Серебрянка и Григоровка.

    Он также подчеркнул важность этого прорыва для дальнейшего продвижения российских войск в данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продвигаются к населенному пункту Звановка под Северском в ДНР, ранее сообщалось о продолжающихся интенсивных боях в этом районе.

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    8 октября 2024, 09:05 • Новости дня
    Запорожье назвали «территорией кладбищ» украинских военных

    Запорожье стало территорией массовых захоронений украинских военных

    Запорожье назвали «территорией кладбищ» украинских военных
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории Запорожья увеличивается количество кладбищ для захоронения погибших украинских военнослужащих, и, по данным украинской стороны, уже более 16 тыс. военных были похоронены в этом регионе.

    Временно подконтрольный киевской власти город Запорожье и часть Запорожской области становятся местом многочисленных захоронений военнослужащих украинской армии, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, количество земель, выделенных под захоронения, продолжает увеличиваться.

    Рогов отметил, что с учетом данных, предоставленных украинской стороной, в регионе уже похоронено более 16 тыс. украинских военных. Он подчеркнул, что эти цифры базируются исключительно на открытых источниках информации. Рогов также описал часть Запорожской области, включая сам город Запорожье, как «территорию кладбищ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия России добилась тактического успеха и продвинулась в селе Каменское на запорожской линии фронта, где часть села удерживают украинские боевики. Российские войска уничтожили немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T в украинском городе Запорожье. Украинская разведка устраивает теракты против жителей новых регионов России с целью запугивания граждан и препятствования их мирной жизни, однако эти попытки обречены на провал.

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    8 октября 2024, 10:00 • Новости дня
    ВСУ применили отравляющие вещества в Курской области

    Командир «Ахмата»: ВСУ применяли боеприпасы с отравляющими веществами в Курской области

    ВСУ применили отравляющие вещества в Курской области
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска применяли боеприпасы с отравляющими веществами в Курской области, что привело к тяжелым отравлениям российских бойцов, сообщил командир спецназа «Ахмат».

    Командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что украинские силы используют боеприпасы с отравляющими веществами. Два нападения с применением газа привели к тяжелым отравлениям у российских солдат, которые были доставлены в медицинские учреждения, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства отметил, что химические боеприпасы ВСУ содержат производные промышленного хлора, хлорциана и фосгена. Один из бойцов спецназа «Ахмат», которому 21 год, был госпитализирован с остановкой сердца и в настоящее время проходит реабилитацию.

    Другие бойцы «Ахмата» также сталкивались с химическими атаками. Один из них рассказал, что после атаки газом, сброшенным с «Бабы-Яги», в группе из шести человек началось жжение в глазах и на лице, что заставило их срочно покинуть позиции. Восстановление после нападения заняло около пяти дней.

    Ранее в августе 2024 года были выявлены факты использования химического оружия под видом дымовых снарядов в Курской области, в результате чего пострадало более 20 человек. Также сообщалось, что ВСУ обучались применению химических боеприпасов, предназначенных для западных артиллерийских систем.

    Кроме того, Минобороны сообщило о планах Киева обвинить Россию в «применении химоружия».

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    7 октября 2024, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили Гродовку в ДНР
    Российские войска освободили Гродовку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие группировки «Центр» в последние сутки освободили населенный пункт Гродовка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России.

    Группировка освободила Гродовку и поразила живую силу и технику 23-й, 24-й, 33-й, 150-й механизированных, 5-й танковой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й, 117-й, 120-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии у Александро-Калиново, Дзержинска, Сухой Балки, Димитрова, Лысовки, Селидово, Цукурино, Красного в ДНР и Райполя в Днепропетровской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила 10 контратак украинских штурмовиков 42-й, 53-й, 100-й, 151-й механизированных, 152-й пехотной, 68-й егерской, 5-й штурмовой бригад и 49-го штурмового батальона.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 420 человек, немецкий танк Leopard, три бронемашины, три гаубицы «Мста-Б» и два американских орудия М119.

    Группировка «Восток» поразила формирования 33-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 110-й, 128-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии у Доброволья, Золотой Нивы, Великой Новоселки, Разлива и Зеленого Поля в ДНР.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 120 человек, БМП, американскую боевую бронированную машину HMMWV, две британские гаубицы FH-70, орудие Д-20 и САУ «Гвоздика».

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны у Малой Токмачки, Новоданиловки (Запорожская область), Никольского и Велетенского (Херсонская область).

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 80 человек, три орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов. На прошлой неделе Южная группировка освободила населенный пункт Желанное Второе в ДНР.

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    7 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    ВС России ударили «Искандером» по 72-й бригаде ВСУ в Павлограде

    Российские войска нанесли удар «Искандером» по 72-й бригаде ВСУ в Павлограде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска атаковали временный пункт дислокации 72-й бригады ВСУ в Павлограде Днепропетровской области с помощью «Искандера», сообщили в Минобороны.

    Удар был направлен на промышленное предприятие, где находились украинские военные. Министерство обороны России в Telegram сообщило, что были предоставлены кадры объективного контроля, на которых виден момент удара по ангару.

    Ранее в МО сообщали, что российская ракета комплекса «Искандер-М» нанесла удар по судну с боеприпасами из Европы в порту Южный Одесской области. Кроме того, «Искандер-М» также нанес удар по району сосредоточения украинских сил в Сумской области, в результате чего ВСУ потеряли до 80 человек.

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    7 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    ВС России в зоне СВО уничтожили РЛС израильского производства
    ВС России в зоне СВО уничтожили РЛС израильского производства
    @ DRS RADA TECHNOLOGIES/YouTube

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили израильскую радиолокационную станцию RADA RPS-42 в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили станцию RADA RPS-42, инфраструктуру двух военных аэродромов, склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены цеха производства и места хранения дронов, скопления живой силы и военной техники ВСУ.

    Средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять снарядов HIMARS, 74 дрона самолетного типа.

    С начала проведения СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 013 дронов, 580 ЗРК, 18 544 танка и другие бронемашины, 1469 машин РСЗО, 15 743 орудия полевой артиллерии и миномета.

    На прошлой неделе ВС России также поражали израильскую РЛС RADA RPS-42.

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    8 октября 2024, 01:46 • Новости дня
    FT сообщила о важности переговоров Киева с Москвой

    FT: Киев и союзники признали необходимость переговоров с Россией о территориях

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе.

    Киев и его западные союзники осознали необходимость начать переговоры с Россией о потерянных территориях. Об этом сообщает газета Financial Times.

    В статье говорится, что в Вашингтоне и некоторых западных столицах, а также в Киеве, наблюдается смена настроений.

    Ранее преобладала решимость закончить войну после изгнания российской армии с Украины. Теперь же звучат призывы к урегулированию конфликта через переговоры, что оставит большую часть страны нетронутой.

    Однако Киев не получает достаточно поддержки для достижения даже этой скромной цели. Ситуация осложняется отступлением ВСУ в Донбассе, приближением зимы и выборами президента США.

    Также внимание союзников отвлекает обострение обстановки на Ближнем Востоке. В кулуарах обсуждается возможная сделка, которая позволит Москве сохранить контроль над занятыми территориями, а Украина сможет войти в НАТО. Это подразумевает гарантии безопасности в контролируемых Киевом границах.

    Экс-генсек альянса Йенс Столтенберг намекнул на такую возможность в интервью FT.

    Однако, по мнению обозревателей, Москва не заинтересована в подобном диалоге. Чтобы усилить позиции Киева, США и ЕС предложено увеличить военную и дипломатическую поддержку.

    Ранее кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс предложил Украине отказаться от территорий, занятых Россией, и от членства в НАТО, а также получить гарантию суверенитета и нейтралитет.

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    7 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    ВС России ударом «Иноходца» поразили гаубицу M777 в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные поразили американскую гаубицу M777 с помощью беспилотника «Иноходец» в Сумской области, сообщило Минобороны России.

    Разведчики группировки «Север» в Сумской области с помощью дрона засекли замаскированную огневую позицию M777 в лесополосе, ее координаты удалось подтвердить, указало ведомство, передает ТАСС.

    Расчет ударного беспилотника «Иноходец» нанес прямой ракетный удар по гаубице, она была уничтожена вместе с боекомплектом. Результативность удара подтверждена кадрами объективного контроля.

    Ранее ударом «Иноходца» была поражена группа украинских боевиков в приграничной зоне Курской области.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем примечателен БПЛА «Иноходец», почему упоминания о нем исчезали из новостей, и почему вернуть его эффектно в строй позволила операция по освобождению районов Курской области

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    8 октября 2024, 02:14 • Новости дня
    Генералы США и Украины обсудили военную помощь Киеву

    Генштаб США и ВСУ обсудили события на поле боя и планы Киева по конфликту

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава генштаба США Чарльз Браун и главком ВСУ Александр Сырский обсудили планы Киева и помощь перед встречей контактной группы.

    Начальник генштаба США генерал Чарльз Браун и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались текущие события на поле боя и планы Киева по урегулированию конфликта, сообщает ТАСС.

    В разговоре также были затронуты вопросы военной помощи Украине, которые готовятся к обсуждению на предстоящей встрече контактной группы по военной поддержке.

    По информации Пентагона, речь шла о том, как международные союзники могут наилучшим образом способствовать реализации плана, предложенного Киевом.

    Пентагон заверил, что США продолжат оказывать помощь Украине в подготовке военных и предоставлении необходимой техники столько, сколько потребуется.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее встречался с президентом США Джо Байденом, обсуждая план завершения конфликта. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон изучит предложение Киева.

    Между тем, Москва критически отзывается о так называемой «формуле мира», указывая на ее нереалистичность и требуя учета реальных условий на местах.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что Киев и его западные союзники осознали необходимость начать переговоры с Россией о потерянных территориях.

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    7 октября 2024, 12:21 • Новости дня
    Суд приговорил наемника-американца за участие в конфликте на Украине

    Мосгорсуд приговорил наемника-американца Хаббарда за участие в боевых действиях на Украине

    Московский городской суд приговорил 72-летнего гражданина США Стефана Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Мосгорсуд вынес обвинительный приговор 72-летнему гражданину США Стефану Хаббарду, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. Американец приговорен к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима. В приговоре судьи Александры Ковалевской указано, что в срок наказания засчитано нахождение Хаббарда под стражей с 2 апреля 2022 года.

    Хаббард признал свою вину по предъявленным обвинениям. Он обвинялся по ч. 3 ст. 353 УК РФ за участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, по которой возможно наказание до десяти лет лишения свободы. Прокурор настаивал на семи годах колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать в доход государства 142 тыс. гривен, обнаруженные в ходе следствия.

    Согласно интервью Хаббарда, он родился в городе Биг-Рэпидс, штат Мичиган, а с 2014 года проживал в Изюме, Харьковская область, с женой. По его словам, он присоединился к ВСУ под влиянием украинских СМИ, недопонимая ситуации. Захвачен в плен российскими военными, он отметил, что те относились к нему хорошо. Хаббард заявил, что теперь лучше понимает суть конфликта на Украине и с пониманием относится к действиям российских властей.

    Из резолютивной части судебного решения следует, что материалы дела в отношении неустановленных лиц выделены в отдельное производство.

    Ранее Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела 72-летнего американца Стефана Хаббарда, обвиняемого в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наемника. Американский пенсионер Стефан Хаббард, который обвиняется в том, что в феврале 2022 года добровольно вступил в ряды украинских вооруженных сил, получал 1 тыс. долларов в месяц и служил в батальоне теробороны в Изюме Харьковской области, заявила прокурор на заседании суда.

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    7 октября 2024, 14:35 • Новости дня
    Рогов заявил об успехах в боях за Каменское

    Рогов: На запорожской линии фронта усилились бои за село Каменское

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бои в селе Каменское на запорожской линии фронта активизировались, часть села удерживают украинские боевики, но армия России добилась тактического успеха и продвинулась, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, бои за село Каменское на запорожской линии фронта активизировались, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что штурмовые отряды российской армии добились тактического успеха, оттесняя украинские силы к северным окраинам села Каменское и за его пределы.

    Рогов отметил, что часть села все еще удерживается украинскими боевиками. Это село расположено на степногорском участке запорожской линии фронта на левом берегу бывшего Каховского водохранилища. Также Рогов уточнил, что Степногорск, находящийся неподалеку, полностью оккупирован украинскими войсками.

    Ранее стало известно, что российские войска уничтожили немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T в украинском городе Запорожье, используя фронтовую авиацию.

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    7 октября 2024, 23:40 • Новости дня
    На Украине зафиксировали рост числа дезертиров в 2024 году

    Число случаев дезертирства на Украине с 2022 года увеличилось в несколько раз

    Tекст: Денис Тельманов

    С 2022 года на Украине зафиксирован значительный рост числа случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части, что стало причиной массовых правонарушений среди военных.

    По данным, предоставленным офисом генпрокурора Украины, с 2022 года число случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части на Украине увеличилось в несколько раз, сообщает ТАСС.

    За восемь месяцев этого года зафиксировано 45 543 инцидента, тогда как за аналогичный период 2022 года их было 10 083.

    За последние восемь месяцев этого года отмечено 29 984 случая самовольного оставления части, в то время как в 2022 было зафиксировано только 6 641 таких инцидента.

    Число случаев дезертирства также выросло: в этом году зарегистрировано 15 559 случаев, что значительно больше по сравнению с 3 442 за аналогичный период прошлого года.

    Глава Центра исследований политических ценностей Олесь Доний еще в августе отмечал, что украинские власти с начала года зафиксировали 37 тыс. случаев дезертирства и самовольного оставления части, однако, по его мнению, реальное количество таких правонарушений может быть вдвое больше.

    Депутат Верховной рады Руслан Горбенко также сообщал о почти 80 тыс. заведенных дел против военных за самовольное оставление части.

    Издание «Страна» ранее подчеркивало, что проблема дезертирства среди украинских военных существовала с самого начала конфликта и достигла массового уровня во второй половине 2024 года.

    Разные источники сообщают, что число дезертиров может составлять от 80 до 150 тыс.

    Ранее сообщалось, что свыше 100 тыс. случаев дезертирства зафиксировано в ВСУ с 2022 года.

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    Россия совершила революцию в животноводстве

    Россия заняла четвертое место среди крупнейших мировых производителей мяса. Эксперты называют это животноводческим чудом России. Ведь она проделала путь от колоссальной зависимости от американских окорочков до полного самообеспечения себя мясом птицы плюс свинины. Как за 20 лет Россия подняла с колен животноводство, кто ей в этом помог и почему по говядине пока не такие впечатляющие успехи? Подробности

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    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

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    «Охотник» усилит «длинную руку» России в зоне СВО

    Обломки тяжелого беспилотника «Охотник» станут ценной находкой для западной разведки, пишут американские СМИ. Однако, по мнению российских экспертов, зарубежные специалисты вряд ли смогут извлечь из аппарата особо ценные секреты. Чем уникален «Охотник» и как его широкое применение изменит ситуацию на поле боя? Подробности

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    Великобритания стала еще меньше

    После многих лет сопротивления Лондон отрекся от архипелага Чагос в пользу одного из богатейших государств Африки – Маврикия. Эта колония была нужна британцам как место под военную базу, которое они полностью зачистили от мирного населения. Почему в Лондоне все-таки сдались? И чем особенно опасна для Британии потеря Чагоса? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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