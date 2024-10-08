Российские войска начали формировать огневой мешок для 3 тыс. солдат ВСУ в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские вооруженные силы предпринимают шаги по созданию огневого мешка для окружения группировки ВСУ в районе Северска в Донецкой народной республике, передает ТАСС. По словам Марочко, в данный момент в окружение могут попасть около 3 тыс. украинских солдат.

Марочко отметил, что российские войска успешно прорвали линию обороны и подошли к населенным пунктам Серебрянка и Григоровка, что свидетельствует о начале боевых действий за эти территории. Активные боевые действия продолжаются также в юго-западной части Кременной, в районе Северска.

Напомним, российские войска прорвали оборону ВСУ около Кременной и начали наступление на Серебрянку и Григоровку. На Северском участке фронта в Донбассе расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ. Российские военные продвигаются к населенному пункту Звановка под Северском в ДНР, сообщалось о продолжающихся интенсивных боях.