Грушко заявил, что Украина нужна Западу для гибридной войны против России

Tекст: Вера Басилая

На просьбу прокомментировать высказывание экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что мира на Украине не будет до тех пор, пока Киев не станет членом НАТО, Грушко отметил, что, следуя его логике, мир возможен лишь после присоединения Украины к альянсу, передает РИА «Новости».

«Заклинания о необратимом движении к членству в НАТО служат цели сохранения Украины в качестве наконечника в гибридной войне против России», – заключил Грушко,

Отвечая на вопрос о моделировании сценариев войны с НАТО, Грушко заявил, что российские оборонные планы направлены на демонстрацию безперспективности давления на Москву силовым методом. Он также обвинил НАТО в отказе от диалога, что привело к кризису евробезопасности и разрушению механизмов ее обеспечения.

Ранее кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс предложил Украине отказаться от территорий, занятых Россией, и от членства в НАТО, а также получить гарантию суверенитета и нейтралитет.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его партия Smer-SD не поддержит вступление Украины в НАТО, аргументируя это потенциальной угрозой начала третьей мировой войны.

Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в возможности принятия Украины в НАТО на фоне продолжающихся военных действий с Россией, отметив несостоятельность формулы, учитывающей территориальные изменения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию до устранения угроз от Украины.