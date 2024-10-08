Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматривается даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.0 комментариев
МИД: Разговоры о членстве Киева в НАТО нужны для войны
Грушко заявил, что Украина нужна Западу для гибридной войны против России
Обсуждения будущего членства Украины в НАТО необходимы для сохранения роли Киева как «наконечника» в гибридной войне против России, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
На просьбу прокомментировать высказывание экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что мира на Украине не будет до тех пор, пока Киев не станет членом НАТО, Грушко отметил, что, следуя его логике, мир возможен лишь после присоединения Украины к альянсу, передает РИА «Новости».
«Заклинания о необратимом движении к членству в НАТО служат цели сохранения Украины в качестве наконечника в гибридной войне против России», – заключил Грушко,
Отвечая на вопрос о моделировании сценариев войны с НАТО, Грушко заявил, что российские оборонные планы направлены на демонстрацию безперспективности давления на Москву силовым методом. Он также обвинил НАТО в отказе от диалога, что привело к кризису евробезопасности и разрушению механизмов ее обеспечения.
Ранее кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс предложил Украине отказаться от территорий, занятых Россией, и от членства в НАТО, а также получить гарантию суверенитета и нейтралитет.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его партия Smer-SD не поддержит вступление Украины в НАТО, аргументируя это потенциальной угрозой начала третьей мировой войны.
Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в возможности принятия Украины в НАТО на фоне продолжающихся военных действий с Россией, отметив несостоятельность формулы, учитывающей территориальные изменения.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию до устранения угроз от Украины.