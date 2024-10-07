Лавров заявил о продолжении СВО до устранения угроз для России с украинской стороны

Tекст: Елизавета Шишкова

Лавров подчеркнул, что президент Владимир Путин на заседании 14 июня обозначил предпосылки для урегулирования конфликта. Среди них – вывод войск Украины из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также признание территориальных реалий и нейтральный статус Украины. Однако, по словам министра, Киев ответил на это вооруженным вторжением 6 августа в Курскую область, сообщает ТАСС.

Лавров также отметил, что США и другие страны НАТО стремятся нанести России «стратегическое поражение». В таких условиях, по его мнению, у России нет другого выбора, кроме как продолжать специальную военную операцию. Он подчеркнул, что Киев получает от Запада поддержку, которая позволяет ему продолжать конфронтацию.

Министр добавил, что на данный момент восстановление мира на Украине не входит в планы Запада. Президент Украины Владимир Зеленский не отменил указ, запрещающий переговоры с Москвой. Лавров отметил, что Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают оказывать Киеву политическую, военную и финансовую поддержку.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что реалии на земле для урегулирования на Украине существенно изменились с 2022 года, включая правовые аспекты. Основой для урегулирования могли бы стать Стамбульские договоренности от марта 2022 года, предполагающие отказ Украины от вступления в НАТО и предоставление ей гарантий безопасности. Однако, как заявил министр, за последние два года ситуация изменилась.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает мирное урегулирование, но только при выполнении своих условий, связанных с безопасностью и целями спецоперации. Для России нет никакой альтернативы победе в спецоперации, указал Песков.