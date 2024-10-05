Пушков объяснил невозможность принятия Украины в НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

В своем Telegram-канале Пушков написал, что НАТО ищет способ принять Украину в альянс без учета территорий, которые стали частью России. Он отметил, что обсуждаются новые сценарии, основанные на опыте Японии и Западной Германии, но ни одна из стран, которые были в НАТО или получили гарантии безопасности от США, как Япония, не находилась в состоянии войны с другим государством.

«В силу этого, включая Украину в состав альянса, НАТО фактически получает крупный военный конфликт в зоне своего действия. Таких прецедентов еще не было, и он вряд ли будет создан в случае с Украиной», – указал сенатор.

Он добавил, что любые планы по включению Украины в альянс зависят от прекращения боевых действий. Однако, как отметил сенатор, НАТО не может решить эту проблему без участия России. Россия, в свою очередь, допускает переговоры лишь при условии отказа Украины от членства в НАТО, что делает позиции России и Запада несовместимыми.

«Западу придется либо принимать в свой состав воюющую Украину со всеми вытекающими последствиями, либо отказываться от ее приема с целью создания гипотетической возможности для переговоров, что ударило бы по заявленным целям НАТО. Альянс не хочет делать ни того, ни другого. По этой причине НАТО, вероятно, пока не будет делать ничего, кроме как обсуждать этот вопрос», – заключил Пушков.

Ранее газета Financial Times сообщила, что западных внешнеполитических кругах более полутора лет обсуждается возможность разделения Украины на две части по аналогии с ФРГ и ГДР.