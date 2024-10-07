  • Новость часаВ Киеве произошла серия мощных взрывов
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    Как Израиль превращает свою катастрофу в победу и для России
    Эксперт указал на сложности удара «Искандером» по судну с оружием в одесском порту
    Байден разработал новый план по Украине
    Эксперт объяснил подоплеку выпада Макрона против Израиля
    ВСУ начали строить линии обороны на границе Днепропетровской области
    В Киеве произошла серия мощных взрывов
    «Хезболла» обстреляла израильскую Хайфу
    В Казахстане прошел референдум о строительстве первой АЭС
    Володин и Кадыров поздравили Путина с днем рождения
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    38 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Чайлдфри – это не всегда идеология

    Подавляющее большинство россиян уверено, что дети – это счастье. Стоит тебе упомянуть, что твои жизненные планы их не включают в себя – ты сталкиваешься с потоком негатива.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

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    7 октября 2024, 08:34 • Новости дня

    Жителя Приморья задержали за экстремизм в соцсетях

    Жителю Находки грозит до пяти лет за призывы унижать сторонников Путина в соцсети

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Приморском крае задержан житель города Находка за публичные призывы к экстремизму в соцсетях, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

    Житель Приморского края был задержан за публичные призывы к экстремистской деятельности через соцеть «ВКонтакте». В его сообщениях содержались призывы унижать сторонников президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС

    Антитеррористическая комиссия Приморского края в своем Telegram-канале уточнила, что в отношении Василия заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ, предусматривающей наказание за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета.

    Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и возможных соучастников.

    6 октября 2024, 10:11 • Новости дня
    В Сумах начались облавы после визита Зеленского

    СБУ и нацгвардия устроили массовые облавы на жителей Сум после визита Зеленского

    В Сумах начались облавы после визита Зеленского
    @ t.me/SBUkr

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумах после посещения города Зеленским начались массовые облавы, организованные СБУ и нацгвардией, с блокировкой улиц и проверкой документов у жителей.

    Как передает РИА «Новости», украинские силовые структуры начали массовые облавы на жителей города Сумы после недавнего визита президента Владимира Зеленского. Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с национальной гвардией, национальной полицией и военной службой правопорядка ВСУ проводят контрразведывательные мероприятия.

    По данным пресс-службы СБУ, силовые структуры блокируют проезд на улицах города, останавливают прохожих для проверки документов и осматривают места общего пользования. В отношении подозреваемых проводится «дополнительная проверка» их личных данных и деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Хельсинского университета Туомас Малинен назвал главу киевского режима «безумным псом», представляющим серьезную опасность для Европы. Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский хочет, чтобы демократы победили на выборах президента США из-за его влияния на получение Украиной американской финансовой поддержки. Украинский президент Владимир Зеленский прятался в бункерах в первые дни российской спецоперации на Украине в 2022 году, что затруднило его связь с мировыми лидерами, как пишет журналист Financial Times Генри Фой.

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    6 октября 2024, 20:01 • Новости дня
    Эксперт указал на сложности удара «Искандером» по судну с оружием в одесском порту

    Эксперт Козюлин: Контроль портов и разведка помогут России снизить поставки оружия Украине

    Эксперт указал на сложности удара «Искандером» по судну с оружием в одесском порту
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Олег Исайченко

    России нужно усиливать космическую, радиоэлектронную и агентурную разведки в портах, откуда идет оружие на Украину, чтобы уничтожать суда при выгрузке, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее «Искандер-М» поразил в одесском порту «Южный» судно-контейнеровоз с боеприпасами.

    «Одесса практически восстановила те объемы оборота зерна, которые существовали до конфликта. Зерновые маршруты действуют в полном объеме. Я думаю, там почти стопроцентная загруженность. И на этом фоне на Украину, конечно, идут боеприпасы. Но какие суда везут боеприпасы, а какие – зерно, распознать сложно. Этим объясняется редкость атак на суда и порты», – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Что нам нужно делать? Усиливать космическую, радиоэлектронную и агентурную разведки. Тем более, портов, откуда идет оружие, не так уж много, все их можно контролировать в разной степени. Но и противник, конечно, все это учитывает при погрузке. К тому же, украинские суда часто идут в территориальных водах других государств, и это тоже осложняет нам атаки на перевозчиков оружия», – заметил собеседник.

    «При этом польза таких ударов состоит не только в уничтожении конкретного груза. Подрядчики, которые берутся за перевозку оружия, получают сверхприбыли, потому охотно берутся за доставку. Но когда они будут осознавать риски уничтожения их судов – они сто раз подумают, прежде чем рисковать и соглашаться на снабжение Украины оружием», – заключил он.

    Ранее Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило о поражении ракетным ударом ОТРК «Искандер-М» в порту «Южный» Одесской области судна-контейнеровоза с боеприпасами.

    Атака произошла в населенном пункте Новые Беляры. «Ракетный удар был нанесен в момент разгрузки. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов. Морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт Одесской области из Европы», – говорится в сообщении.

    Ранее «Искандер-М» нанес удар по району сосредоточения украинских сил в Сумской области, ВСУ потеряли до 80 человек, до 12 боевых бронированных машин, пять пикапов. Разведчики группировки «Север» обнаружили район сосредоточения ротно-тактической группы механизированного батальона 47-й механизированной бригады ВСУ в лесополосе возле Фрунзенка в Сумской области. После этого по ней ударил расчет «Искандера-М».

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    6 октября 2024, 19:01 • Видео
    Британия потеряла важные территории

    Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

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    6 октября 2024, 19:22 • Новости дня
    Байден разработал новый план по Украине перед уходом

    Байден представил двусторонний план по поддержке Украины перед уходом с поста

    Байден разработал новый план по Украине перед уходом
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, который станет его «последней победой», стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом, пишет издание Conversation.

    Статья подчеркивает, что Байден стремится оставить после себя наследие, и успех в поддержке Украины может стать его значимой победой. Главной задачей является закрепление за США роли постоянного союзника Украины, передает РИА «Новости».

    Ключевой момент плана заключается в публичной демонстрации поддержки Киева. Это подтверждается недавней встречей в Белом доме между Джо Байденом, Камалой Харрис и Владимиром Зеленским. Байден хочет показать, что Украина остается в числе приоритетов Вашингтона, и создать образ, что поддержка будет продолжаться. Это должно препятствовать возможной попытке Дональда Трампа игнорировать данный курс, если тот вновь придет к власти.

    Вторая составляющая плана связана с продолжением военной помощи Украине. Байден занимается этим вопросом, чтобы обеспечить страну необходимыми ресурсами для защиты своего суверенитета. Таким образом, американская администрация надеется укрепить позицию Украины и безопасность региона в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась за поставки Украине дальнобойных ракет, несмотря на несогласие канцлера Олафа Шольца, отметив важность этих ракет для преодоления минных полей, писали СМИ. Ранее сообщалось, что Берлин не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью полета около 500 км, которые могут «долететь до Москвы», по заявлению канцлера Германии Олафа Шольца. Берлин также не станет передавать Киеву дальнобойного оружия вне зависимости от решений союзников, по словам немецкого канцлера Олафа Шольца.

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    6 октября 2024, 13:35 • Новости дня
    Эксперт объяснил подоплеку выпада Макрона против Израиля

    Политолог Ткаченко: Макрон антиизраильской риторикой пытается угодить электорату

    Эксперт объяснил подоплеку выпада Макрона против Израиля
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, пытаясь сыграть на запросах электората – в стране большая исламская община и общественное мнение явно не на стороне Израиля, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее из-за заявления Макрона между Францией и Израилем разразился скандал.

    «Видимо, Макрону показали результаты опросов во Франции, которые говорят о том, что общественное мнение явно не в пользу Израиля. И он решил привлечь на свою сторону больше избирателей, имея в виду следующий электоральный цикл. Может, французский лидер готовится к досрочным парламентским выборам, а может, думает, кому будет передавать Елисейский дворец», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

    «В общем, по сути это заявление популистское, но оно продиктовано существенными изменениями в отношении общественного мнения во Франции. В стране большая исламская община. Кроме того, во Франции общественное мнение всегда было достаточно левое с точки зрения защиты прав угнетенных народов, палестинцев, других народов, у которых нет своих государств», – указал собеседник.

    «При этом конфликт Израиля и Ирана впервые зашел так далеко. На повестке дня уже разговоры о реальных ядерных ударах, стороны выражают готовность повышать ставки. И инициатива Макрона здесь роль не сыграет. Франция давно не является крупным актором в ближневосточном регионе. Она поставляет оружие монархиям Персидского залива, выполняет какие-то поставки Израилю. Но ключевое для Израиля – сотрудничество с США», – резюмировал аналитик.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе и избежания эскалации, сообщает РИА «Новости».

    В ответ израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль способен победить врагов даже без поддержки других стран. «В то время, как Израиль сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Однако президент Макрон и некоторые другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им», – указал он.

    В Елисейском дворце же указали, что реакция премьера Нетаньяху на предложение Макрона является слишком резкой. «Чрезмерные слова, которые не соответствуют дружбе между Францией и Израилем», – отметили в Париже. При этом в администрации Макрона подчеркнули, что Франция остается «неизменным другом Израиля».

    Интересно, что накануне заявления Макрона газета Figaro сообщила, что рейтинг доверия французов к президенту Макрону упал до рекордных со времен его переизбрания 22% и приблизился к историческому минимуму.

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    6 октября 2024, 14:05 • Новости дня
    «Искандер-М» уничтожил судно с боеприпасами в Одесской области

    «Искандер-М» поразил судно с европейскими боеприпасами в порту Южный Одесской области

    «Искандер-М» уничтожил судно с боеприпасами в Одесской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская ракета комплекса «Искандер-М» нанесла удар по судну с боеприпасами из Европы в порту Южный Одесской области, что привело к детонации груза, сообщили в Минобороны.

    Как указали в Минобороны, ракетный удар был нанесен в момент разгрузки, когда морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения из Европы, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, «Искандер-М» целился по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в населенном пункте Новые Беляры. В результате удара произошла детонация боеприпасов, что подтверждается кадрами объективного контроля.

    На опубликованном видео видно, как груз детонирует после удара. Это подтверждает эффективность применения комплекса «Искандер-М» для уничтожения морских целей, подчеркивают в Минобороны.

    Операция в порту Южный, являвшаяся частью мер по предотвращению доставки вооружений в Украину, вызвала резонанс в связи с успешностью поражения цели и значительным ущербом, нанесенным вооруженным силам Украины.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российский комплекс «Искандер-М» нанес удар по району сосредоточения украинских сил в Сумской области, ВСУ потеряли до 80 человек.

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    6 октября 2024, 11:56 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали стрелявших в мирных жителей бойцов ВСУ

    Российские мотострелки ликвидировали бойцов ВСУ, расстрелявших мирных под Курском

    Российские военные ликвидировали стрелявших в мирных жителей бойцов ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные 44-го армейского корпуса России уничтожили бойцов ВСУ, открывших огонь по мирным жителям в Курской области при попытке их эвакуации, сообщил командир мотострелков с позывным «Горизонт».

    Российские военные из мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса ликвидировали бойцов ВСУ, которые расстреляли мирных жителей в Курской области, пишет ТАСС.

    По словам «Горизонта», российские военнослужащие стали свидетелями того, как украинские войска открыли огонь по мирным жителям в момент их эвакуации в сторону российских позиций. «Личный состав выдвигался на те точки, откуда они открывали огонь, и уничтожали противника», – рассказал «Горизонт».

    Он отметил, что данное событие произошло в результате эскалации боевых действий в перемежающейся зоне, где российские и украинские силы периодически вступают в столкновения. «Горизонт» подчеркнул, что действия ВСУ резко нарушили планы эвакуации мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, видео с расправой над жителями Курской области было обнаружено на камере убитого боевика, в связи с чем Главное военное следственное управление СК России возбудило два уголовных дела против боевиков ВСУ за нападения, включая повешение и атаки дронами, что также связано с покушением на убийство и терроризм.

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    6 октября 2024, 22:37 • Новости дня
    Озвучены экзитполы по референдуму о строительстве АЭС в Казахстане

    Данные экзитполов показали поддержку жителями Казахстана строительства первой АЭС в стране

    Tекст: Антон Антонов

    Большинство проголосовавших поддержали строительство первой АЭС в Казахстане, свидетельствуют данные экзитполов.

    Экзитпол, проведенный институтом комплексных социальных исследований «СОЦИС-А», показал поддержку строительства со стороны 69,8% жителей, экзитпол Института общественной политики крупнейшей в республике политической партии «Аманат» – 72,3%, передает ТАСС.

    Напомним, голосование на республиканском референдуме о возможности строительства первой атомной электростанции в Казахстане прошло в воскресенье. Наблюдатели ШОС, ОТГ и СВМДА не зафиксировали нарушений и заявили о полной легитимности процесса.

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    6 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    Оппозиционер Дадин погиб в Харьковской области в боях на стороне ВСУ

    Симоньян сообщила о гибели оппозиционера Дадина в боях под Харьковом

    Оппозиционер Дадин погиб в Харьковской области в боях на стороне ВСУ
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о гибели оппозиционера Ильдара Дадина, участвовавшего в конфликте на стороне ВСУ в Харьковской области.

    Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, сообщила в Telegram-канале о гибели Ильдара Дадина. По ее словам, Дадин погиб в Харьковской области, воюя на стороне Вооруженных сил Украины. Симоньян подчеркнула, что Дадин был «ликвидирован в бою» и добавила: «В аду иуд ждет отдельный прием».

    Дадин получил известность как первый осужденный за неоднократное участие в несанкционированных акциях в России. В 2015 году он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы. В 2017 году Верховный суд отменил приговор в связи с нарушением формальных сроков привлечения к уголовной ответственности, постановил освободить из-под стражи и признать право Дадина на реабилитацию. После этого он не раз задерживался полицией во время акций оппозиции. В 2022 году Дадин уехал в Польшу, позднее появились сообщения о том, что он вступил в одно из подразделений, воюющих на стороне ВСУ, отмечает МК.

    Журналист Андрей Медведев по этому поводу заметил, что при всех претензиях к власти «чиновники уходят, приходят, Россия остается». «Кто это понимает, становится русским героем. <...> Как нацбол Стас Гетманец. Как футбольные фанаты, вечные фрондеры и хулиганы, дерущиеся с ОМОНом. Или как погибший на Донбассе активист «Яблока» Сергей Запольнов», – написал Медведев у себя в Telegram-канале.

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    6 октября 2024, 11:26 • Новости дня
    Медведев заявил о вероятности использования ТЯО в ответ на нападение на Белоруссию

    Медведев заявил о трудностях отказа РФ в использовании ТЯО при нападении Украины на Белоруссию

    Медведев заявил о вероятности использования ТЯО в ответ на нападение на Белоруссию
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае нападения Украины на Белоруссию России будет трудно отказать Минску в использовании тактического ядерного оружия, размещенного на территории республики.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что России будет сложно отказать Белоруссии в использовании тактического ядерного оружия (ТЯО), если Украина решит перенести боевые действия на ее территорию, сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Украины Олег Дунда предложил ввести войска на территорию Белоруссии для нанесения «большого удара» по России. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что наблюдал дроны во время полета на вертолете, которые летели очень невысоко от земли. Минск не хочет «никаких противостояний» с Украиной и стремится к мирным отношениям с украинским народом, подчеркнул Лукашенко.

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    6 октября 2024, 14:55 • Новости дня
    Российские ВКС уничтожили украинскую переправу в Харьковской области

    Российские ВКС уничтожили переправу ВСУ в Гороховатке авиабомбой с УМПК

    Российские ВКС уничтожили украинскую переправу в Харьковской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Летчики ВКС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области, применив авиабомбу с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщили в Минобороны РФ.

    Летчики Воздушно-космических сил России точным ударом уничтожили переправу Вооруженных сил Украины через реку Оскол в районе населенного пункта Гороховатка Харьковской области. Для нанесения удара использовалась авиабомба с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщает РИА «Новости».

    В министерстве также уточнили, что в момент атаки транспорт противника был задействован в перевозке личного состава на ротацию. На кадрах, предоставленных Минобороны, зафиксирован мощный взрыв, подтверждающий успешность операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ, включая базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницкой области, что привело к значительным потерям противника. Российские военные неоднократно атаковали объекты стратегической важности на территории Украины, что существенно влияет на логистику и снабжение украинских вооруженных сил. В результате атак вооруженные силы Украины испытывают трудности в обеспечении своих подразделений топливом и другими необходимыми ресурсами. Использование высокоточных ракет позволяет российским войскам эффективно поражать ключевые цели на территории Украины, снижая боеспособность противника.

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    6 октября 2024, 23:40 • Новости дня
    Баннер с поздравлением ко дню рождения Путина повесили в центре Турина

    Tекст: Антон Антонов

    На мосту в центре Турина в Италии повесили баннер с поздравительным посланием президенту России Владимиру Путину в честь его предстоящего дня рождения, сообщили авторы инициативы из ассоциации «Перспектива».

    Размеры баннера – 4 м в длину и 2 м в ширину. В ассоциации сообщили, что уже поступили «позитивные отклики от товарищей». «Завтра его увидят горожане», – рассказали в «Перспективе». Надпись на баннере гласит: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина». Также на нем изображены два российских флага, передает РИА «Новости».

    Напомним, на улицах города Генуи в Италии также появились сотни листовок с поздравлениями президенту России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте.


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    6 октября 2024, 20:37 • Новости дня
    Умер советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин

    Умер кардиохирург Акчурин, проводивший Ельцину операцию на сердце

    Tекст: Ольга Иванова

    Советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин, признанный авторитет в сердечно-сосудистой хирургии, умер в возрасте 78 лет, о чем сообщили в пресс-службе Минздрава России.

    Как передает ТАСС, советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин скончался на 79-м году жизни. Он был заместителем генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии им. ак. Е. И. Чазова Минздрава России.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями коллегам и родственникам покойного. В своем сообщении он отметил, что Ренат Акчурин был выдающимся хирургом и внес значительный вклад в развитие сосудистой и кардиохирургии.

    В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что его глубокие знания и опыт сделали его одним из самых уважаемых специалистов в своей области. «Его мнение ценили и в медицинском сообществе, и среди пациентов», добавили в ведомстве.

    Акчурин оставил значительное наследие в области кардиохирургии, внедрив в России такие направления, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургия. Это позволило значительно расширить возможности помощи пациентам, которые ранее считались неоперабельными, снизив смертность и количество осложнений при реваскуляризации миокарда.

    В 1996 году Акчурин успешно провел коронарное шунтирование Борису Ельцину, перенесшему инфаркт перед вторым туром президентских выборов. После успешной операции Ельцин прожил более 10 лет.


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    6 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    В итальянской Генуе появились листовки с поздравлениями Путину ко дню рождения

    Tекст: Дарья Григоренко

    На улицах города Генуи в Италии появились сотни листовок с поздравлениями президенту России Владимиру Путину с предстоящим днем рождения от местных активистов, заявил один из авторов инициативы, журналист и основатель Telegram-канала Donbass italia Винченцо Лоруссо.

    Отмечается, что листовки формата А3 были расклеены на стенах домов, заборах и лестницах в различных районах Генуи, рядом с историческим центром. На листовках изображена фотография Путина и надпись «С днем рождения, президент» на русском и итальянском языках, передает РИА «Новости».

    «Мне жаль, что эта новость будет считаться провокационной, но это послание разделяют многие итальянцы», – отметил Лоруссо. По его словам, в ближайшие дни планируется проведение еще одной акции, которая должна подчеркнуть поддержку Путина в Италии. Журналист подчеркнул, что инициатива проведена совместно с местной общественно-политической ассоциацией Contronarrazione, которая расклеила листовки в различных районах Генуи в пешей доступности от исторического центра.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав в первой половине дня закрытые рабочие встречи, а вечером приняв глав государств СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что прошлый свой день рождения отметил традиционно в кругу друзей и близких, также он сообщил, что отпраздновал его вместе с узбекистанским и казахстанским коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым после официальных мероприятий.

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    6 октября 2024, 19:55 • Новости дня
    Спутница Дурова потеряла ребенка после стресса из-за задержания в Париже

    Спутница Дурова Вавилова пережила потерю ребенка после ареста миллиардера

    Tекст: Ольга Иванова

    Юлия Вавилова, спутница основателя Telegram Павла Дурова, потеряла ребенка из-за стресса, вызванного его задержанием в Париже, об этом они сами рассказали в своих каналах в Telegram.

    Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, сообщил, что его спутница Юлия Вавилова потеряла ребенка из-за стресса после его задержания в Париже. Дуров отметил, что Вавилова не привыкла к такому давлению и не создана для войны, передает РИА «Новости».

    Вавилова рассказала, что узнала о своей беременности после их прилета во Францию. Она прошла тест на беременность в парижском кафе и выяснила, что беременна. Однако она испытала сильный стресс из-за ареста Дурова, что, по ее мнению, привело к потере ребенка.

    По словам Вавиловой, после визита к врачу 4 октября она узнала, что сердце ребенка перестало биться на десятой неделе беременности.

    Дуров сообщил, что узнал о беременности Вавиловой от адвоката во время допросов во Франции.

    Напомним, 24 августа Павел Дуров был задержан в аэропорту в Париже. Французские власти обвинили его в соучастии в незаконных финансовых операциях.

    Позднее Дурова освободили под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию в течение шести месяцев.

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    7 октября 2024, 00:26 • Новости дня
    ВСУ начали строить линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР
    ВСУ начали строить линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины создают новые линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР и в районе Красноармейска (Покровска), сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ пишут, что линии обороны «впервые строят на дороге к Днепру». Со ссылкой на данные OSINT (разведка по открытым данным) указывается, что «линия с последнего времени проходит по границе» Днепропетровской области Украины и ДНР. Предположительно, линии обороны ведут «между Межовой и Славянской – двумя важными городами».

    В сентябре сообщалось, что город Селидово на Красноармейском (Покровском) направлении в ДНР оказался окружен российскими войсками с трех сторон. ВСУ признали потерю Красноармейска как логистического узла.

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