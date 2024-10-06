Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.0 комментариев
Российские военные ликвидировали стрелявших в мирных жителей бойцов ВСУ
Российские мотострелки ликвидировали бойцов ВСУ, расстрелявших мирных под Курском
Военные 44-го армейского корпуса России уничтожили бойцов ВСУ, открывших огонь по мирным жителям в Курской области при попытке их эвакуации, сообщил командир мотострелков с позывным «Горизонт».
Российские военные из мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса ликвидировали бойцов ВСУ, которые расстреляли мирных жителей в Курской области, пишет ТАСС.
По словам «Горизонта», российские военнослужащие стали свидетелями того, как украинские войска открыли огонь по мирным жителям в момент их эвакуации в сторону российских позиций. «Личный состав выдвигался на те точки, откуда они открывали огонь, и уничтожали противника», – рассказал «Горизонт».
Он отметил, что данное событие произошло в результате эскалации боевых действий в перемежающейся зоне, где российские и украинские силы периодически вступают в столкновения. «Горизонт» подчеркнул, что действия ВСУ резко нарушили планы эвакуации мирного населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, видео с расправой над жителями Курской области было обнаружено на камере убитого боевика, в связи с чем Главное военное следственное управление СК России возбудило два уголовных дела против боевиков ВСУ за нападения, включая повешение и атаки дронами, что также связано с покушением на убийство и терроризм.