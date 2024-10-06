Российские мотострелки ликвидировали бойцов ВСУ, расстрелявших мирных под Курском

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военные из мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса ликвидировали бойцов ВСУ, которые расстреляли мирных жителей в Курской области, пишет ТАСС.

По словам «Горизонта», российские военнослужащие стали свидетелями того, как украинские войска открыли огонь по мирным жителям в момент их эвакуации в сторону российских позиций. «Личный состав выдвигался на те точки, откуда они открывали огонь, и уничтожали противника», – рассказал «Горизонт».

Он отметил, что данное событие произошло в результате эскалации боевых действий в перемежающейся зоне, где российские и украинские силы периодически вступают в столкновения. «Горизонт» подчеркнул, что действия ВСУ резко нарушили планы эвакуации мирного населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, видео с расправой над жителями Курской области было обнаружено на камере убитого боевика, в связи с чем Главное военное следственное управление СК России возбудило два уголовных дела против боевиков ВСУ за нападения, включая повешение и атаки дронами, что также связано с покушением на убийство и терроризм.