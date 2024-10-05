Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Перед митингом Трампа в Батлере усилили охрану
Большая толпа сторонников бывшего президента США и кандидата на предстоящих выборах американского лидера от Республиканской партии Дональда Трампа собралась на митинг в городе Батлер, где в июле на политика было совершено покушение.
На этот раз митинг пройдет под усиленной охраной, на крышах зданий были размещены снайперы, передает RT.
Напомним, 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга произошло покушение на Дональда Трампа. Пуля задела ухо бывшего президента. В результате стрельбы погиб один из его сторонников. Нападавшим оказался 20-летний Томас Крукс. Он был убит сотрудниками Секретной службы США. Трамп назвал чудом свое спасение при покушении.