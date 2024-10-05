ЦАХАЛ атаковал штабы и объекты «Хезболла» в районе Бейрута

Израильские военные нанесли новые авиаудары по целям «Хезболла» в районе Бейрута, сообщает ТАСС. Эти удары были направлены на штабы и военные объекты организации. Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила проведение операции.

Согласно заявлению ЦАХАЛ, истребители ВВС Израиля нанесли точные удары по командным центрам «Хезболла», а также по объектам, которые используются для террористической деятельности. Это очередной шаг в продолжающемся противостоянии между Израилем и «Хезболла».

Ранее в субботу сообщалось, что израильские ВВС провели операцию, в ходе которой были убиты два высокопоставленных члена ХАМАС, Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд и Саид Алаа Наиф Али, ответственных за деятельность движения в Ливане и на Западном берегу.

А в результате израильского удара по южному пригороде Бейрута погиб Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболла», который считался основным претендентом на пост генерального секретаря партии.