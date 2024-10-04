ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 77%

Эксперт назвал главных распространителей опасного контента

Малькевич назвал западные онлайн-платформы главными распространителями опасного контента

Tекст: Валерия Городецкая

Одним из основных докладчиков стал журналист, автор и ведущий программы «Итоги с Малькевичем» на ТВ-3 Александр Малькевич, который подчеркнул значимую роль западных онлайн-платформ в распространении опасного контента, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Фейки и деструктивный контент – это серьезная угроза безопасности наших граждан в интернете. И важно уточнить, что западные онлайн-площадки – главные распространители опасного контента в интернете. Они также поощряют русофобию. За примерами далеко ходить не нужно – это запрещенные в РФ социальные сети, YouTube со своей предвзятой модерацией: видеохостинг любит удалять каналы российских блогеров, СМИ, госучреждений, музыкантов. В то же время модерация площадки совершенно не замечает противоправный контент. Более того, Google, владелец YouTube, игнорирует требования Роскомнадзора по удалению такого контента», – сказал он, подчеркнув, что подобное поведение свойственно всем западным онлайн-площадкам.

Малькевич также обратил внимание на роль YouTube и других сетей, которые, по его словам, поощряют русофобию и удаляют каналы российских блогеров и СМИ, в то время как противоправный контент остается незамеченным. Он упомянул недавний случай, когда ФСБ задержала 39 радикалов, связанных с украинскими террористическими организациями.

Эксперт подчеркнул, что мессенджер Discord отказывается исполнять требования российского законодательства о «приземлении», что усугубляет проблему. В связи с этим Малькевич отметил важность создания и поддержания собственных ИТ-продуктов в России. Он выразил удовлетворение тем, что в стране уже имеются достойные аналоги западным платформам, которые уделяют особое внимание безопасности пользователей. По его мнению, переход на такие отечественные платформы следует стимулировать, чтобы снизить зависимость от западных решений.

Разговор о противоправном контенте также состоялся на пленарном заседании «Информационные войны в цифровом мире», где выступила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина. Она подчеркнула важность повышения медиаграмотности людей и отметила, что сейчас любой человек может транслировать свои слова на неограниченную аудиторию. Но это должно быть сопряжено и с особой ответственностью того, кто на такую аудиторию выходит. «И государственная политика в этой части идет в логике понимания четкого информирования аудитории о том, что из себя представляет тот источник информации, которым она пользуется», – отметила Ларина.

Член Общественной палаты России, блогер и писатель Дмитрий Пучков подчеркнул, что важно создавать источники, которые бы вызывали доверие у людей. «Надо создавать источники такие, которые у граждан вызывают доверие, безусловно, как фактами, как манерой подачи материала. Оно все комплексное. Чтобы он ходил сюда, а больше никуда не ходил, потому что там вранье и всякое такое», – сказал он.