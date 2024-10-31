Арбатова: Россиянок больше не пугает перспектива стать матерью-одиночкой

Арбатова рассказала об отношении российского общества к желающим родить при отсутствии мужа россиянкам

Tекст: Татьяна Косолапова

По мнению Арбатовой, женщины боятся осуждения обществом в случае рождения ребенка без мужа только в консервативных регионах, где люди преимущественно исповедывают ислам. «Такая проблема там безусловно есть, но остальная Россия ей не подвержена. Более того, огромное количество семей не регистрирует браки, потому что матери-одиночки имеют привилегии. А обычная немаргинализированная женщина, решившая родить в возрасте старше тридцати лет, уже умеет зарабатывать, рассчитывать на себя и склонна к социально-ответственному материнству», – говорит Арбатова.

К тому же, считает собеседница, мать-одиночка в этой ситуации ничем не защищенней разведенной сверстницы, которая получает через суд небольшие алименты с бывшего мужа.

«Я ни разу не видела опросов, подтверждающих, что женщин 30-летнего возраста и старше нынче пугает общественное мнение. Их больше пугает то, что позже беременность и роды пройдут сложнее или вовсе придется делать ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), обращаться к суррогатной матери. Среди отказниц от младенцев в основном юные девушки и маргиналки, и если женщина хочет отказаться от ребенка после родов, то ему точно будет лучше в новой семье. Тем более, что на усыновление малышей в очереди стоят по десять лет», – делится писательница.

Проблема рождения ребенка при отсутствии у женщины мужа, по словам эксперта, кажется в современных реалиях надуманной. На сегодняшний день для женщины старше тридцати лет роды – признак успешности и гордости, говорит Арбатова.

«Конечно, матерям-одиночкам, не имеющим бабушек-дедушек, нужна помощь в виде нянь, детсадов, хорошо организованной медицинской помощи и прочего. И это вопрос к законодательной власти, которая, декларируя борьбу за улучшение демографии, оставляет матерей-одиночек один на один с проблемами первых лет после появления малышей», – заключила Арбатова.



На ваш взгляд Как вы относитесь к одиноким женщинам, которые решили завести ребенка без мужа? С восхищением

С пониманием

С осуждением

С безразличием

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Ранее демограф-социолог, профессор Тамара Ростовская в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала, какие семьи можно считать счастливыми, почему пары «засиживаются» в гражданском браке и какой средний возраст невест в России. Также специалист отметила, что российская молодежь положительно относится к заключению брачных контрактов.

