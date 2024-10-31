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Арбатова: Россиянок больше не пугает перспектива стать матерью-одиночкой
Арбатова рассказала об отношении российского общества к желающим родить при отсутствии мужа россиянкам
Одноких российских женщин старше 30 лет не пугает перспектива родить ребенка без мужа и подвергнуться за это осуждению со стороны общества, сказала газете ВЗГЛЯД писательница, общественная деятельница Мария Арбатова. По ее словам, сейчас для женщин такого возраста роды – признак успешности и гордости.
По мнению Арбатовой, женщины боятся осуждения обществом в случае рождения ребенка без мужа только в консервативных регионах, где люди преимущественно исповедывают ислам. «Такая проблема там безусловно есть, но остальная Россия ей не подвержена. Более того, огромное количество семей не регистрирует браки, потому что матери-одиночки имеют привилегии. А обычная немаргинализированная женщина, решившая родить в возрасте старше тридцати лет, уже умеет зарабатывать, рассчитывать на себя и склонна к социально-ответственному материнству», – говорит Арбатова.
К тому же, считает собеседница, мать-одиночка в этой ситуации ничем не защищенней разведенной сверстницы, которая получает через суд небольшие алименты с бывшего мужа.
«Я ни разу не видела опросов, подтверждающих, что женщин 30-летнего возраста и старше нынче пугает общественное мнение. Их больше пугает то, что позже беременность и роды пройдут сложнее или вовсе придется делать ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), обращаться к суррогатной матери. Среди отказниц от младенцев в основном юные девушки и маргиналки, и если женщина хочет отказаться от ребенка после родов, то ему точно будет лучше в новой семье. Тем более, что на усыновление малышей в очереди стоят по десять лет», – делится писательница.
Проблема рождения ребенка при отсутствии у женщины мужа, по словам эксперта, кажется в современных реалиях надуманной. На сегодняшний день для женщины старше тридцати лет роды – признак успешности и гордости, говорит Арбатова.
«Конечно, матерям-одиночкам, не имеющим бабушек-дедушек, нужна помощь в виде нянь, детсадов, хорошо организованной медицинской помощи и прочего. И это вопрос к законодательной власти, которая, декларируя борьбу за улучшение демографии, оставляет матерей-одиночек один на один с проблемами первых лет после появления малышей», – заключила Арбатова.
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