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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как Америка признала Армию России сильнейшей в мире

    Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Казань очень расстроила Киев

    Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США навязывают человечеству американский ИИ

    Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.

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    31 октября 2024, 21:21 • Новости дня

    Арбатова: Россиянок больше не пугает перспектива стать матерью-одиночкой

    Арбатова рассказала об отношении российского общества к желающим родить при отсутствии мужа россиянкам

    Арбатова: Россиянок больше не пугает перспектива стать матерью-одиночкой
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Одноких российских женщин старше 30 лет не пугает перспектива родить ребенка без мужа и подвергнуться за это осуждению со стороны общества, сказала газете ВЗГЛЯД писательница, общественная деятельница Мария Арбатова. По ее словам, сейчас для женщин такого возраста роды – признак успешности и гордости.

    По мнению Арбатовой, женщины боятся осуждения обществом в случае рождения ребенка без мужа только в консервативных регионах, где люди преимущественно исповедывают ислам. «Такая проблема там безусловно есть, но остальная Россия ей не подвержена. Более того, огромное количество семей не регистрирует браки, потому что матери-одиночки имеют привилегии. А обычная немаргинализированная женщина, решившая родить в возрасте старше тридцати лет, уже умеет зарабатывать, рассчитывать на себя и склонна к социально-ответственному материнству», – говорит Арбатова.

    К тому же, считает собеседница, мать-одиночка в этой ситуации ничем не защищенней разведенной сверстницы, которая получает через суд небольшие алименты с бывшего мужа.

    «Я ни разу не видела опросов, подтверждающих, что женщин 30-летнего возраста и старше нынче пугает общественное мнение. Их больше пугает то, что позже беременность и роды пройдут сложнее или вовсе придется делать ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), обращаться к суррогатной матери. Среди отказниц от младенцев в основном юные девушки и маргиналки, и если женщина хочет отказаться от ребенка после родов, то ему точно будет лучше в новой семье. Тем более, что на усыновление малышей в очереди стоят по десять лет», – делится писательница.

    Проблема рождения ребенка при отсутствии у женщины мужа, по словам эксперта, кажется в современных реалиях надуманной. На сегодняшний день для женщины старше тридцати лет роды – признак успешности и гордости, говорит Арбатова.

    «Конечно, матерям-одиночкам, не имеющим бабушек-дедушек, нужна помощь в виде нянь, детсадов, хорошо организованной медицинской помощи и прочего. И это вопрос к законодательной власти, которая, декларируя борьбу за улучшение демографии, оставляет матерей-одиночек один на один с проблемами первых лет после появления малышей», – заключила Арбатова.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к одиноким женщинам, которые решили завести ребенка без мужа?





    Результаты

    Ранее демограф-социолог, профессор Тамара Ростовская в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала, какие семьи можно считать счастливыми, почему пары «засиживаются» в гражданском браке и какой средний возраст невест в России. Также специалист отметила, что российская молодежь положительно относится к заключению брачных контрактов.

    31 октября 2024, 13:22 • Новости дня
    Пашинян предложил переименовать армянский коньяк

    Пашинян призвал отказаться от названия «коньяк» в пользу «бренди» в Армении

    Пашинян предложил переименовать армянский коньяк
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил переименовать армянский коньяк в бренди, отметив необходимость отказаться от использования термина, который ассоциируется с Францией.

    Пашинян заявил, что называть армянский напиток «коньяком» нецелесообразно, передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что это обозначение может привести экономику страны в тупик. Пашинян отметил, что хотя в последние сто лет армянский крепкий алкоголь назывался «коньяком», это название затрудняет обоснование его производства в Армении.

    Пашинян заявил: «Мы не сможем обосновать и доказать, что в Армении производится коньяк. Заявления об этом будут означать, что мы ведем нашу экономику в тупик». Он также подчеркнул, что французский «коньяк» является нематериальной ценностью, и использовать это название «несолидно».

    Министр экономики Армении Геворк Папоян сообщил, что при поддержке Европейского союза уже началась маркетинговая кампания под брендом «армянский бренди». Это решение направлено на развитие и продвижение армянского напитка на международной арене с правильным названием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Армении заявили о прекращении экспорта коньяка «Арарат» в Россию, почти 90% армянских коньяков оказались небезопасными, а правительство Армении ранее одобрило финансовое соглашение с ЕС на предоставление 3 млн евро для отказа от использования географического указания «коньяк» для армянской продукции.

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    31 октября 2024, 01:58 • Новости дня
    Небензя пригласил постпреда Британии при ООН в Россию

    Небензя предложил британскому постпреду при ООН Вудворд посетить Россию и оценить благополучие страны

    Небензя пригласил постпреда Британии при ООН в Россию
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд, которая считает Россию «обедневшей», может приехать в страну и убедиться, что это не так, заявил российский постпред Василий Небензя.

    Поводом для приглашения стали слова Вудворд об «обедневшей России» в ходе заседания СБ ООН, передает РИА «Новости».

    Небензя с иронией выразил благодарность Вудворд за ее «трогательную заботу о российском бюджете», передает ТАСС.

    «Она же употребила словосочетание impoverished Russia. Хочу пригласить постпреда Соединенного Королевства в Россию, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами», – сказал Небензя.

    Он подчеркнул, что картина, которую в России увидит Вудворд, «разочарует» британского постпреда, поскольку озвученные Вудворд «характеристики явно противоречат» реальности.

    Постоянный представитель Британии при ООН на данное приглашение публично пока не ответила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре евродепутат от Словакии Любош Блага посетил Москву и заявил, что на Западе распространяется невероятная ложь о России. Он отметил высокий уровень жизни и развитую инфраструктуру столицы.

    Турист из Финляндии Юха Перттула, посетивший Петербург, рассказал газете Iltalehti, что санкции не повлияли на Россию.

    Согласно докладу МВФ, Россия заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности, обогнав Японию.

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    31 октября 2024, 12:54 • Видео
    Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

    Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

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    31 октября 2024, 12:24 • Новости дня
    Кремль дал совет Google в связи со штрафом в 2 ундециллиона рублей

    Песков призвал Google не ограничивать российские телеканалы

    Кремль дал совет Google в связи со штрафом в 2 ундециллиона рублей
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американской компании Google лучше обратить внимание на ограничения российских телеканалов и исправить ситуацию, чем выплачивать символический штраф в два ундециллиона рублей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Хотя это конкретно сформулированная сумма, я даже не могу это число произнести, но, скорее, она исполнена символизма», – цитирует Пескова ТАСС.

    По словам представителя Кремля, требования, адресованные Google, демонстрируют суть претензий российских каналов к компании.

    Руководство Google должно обратить внимание на эти претензии и скорректировать свои действия в отношении российских вещателей на YouTube.

    «Google не должна ограничивать действия наших вещателей у себя, а этим занимается. Это, наверное, должно стать поводом руководства Google обратить внимание на это и исправить ситуацию. Это наилучшее, что может сделать компания», – заключил он.

    Напомним, суд в России обязал Google выплатить штраф в размере 2 ундециллиона рублей за блокировку российских телеканалов на платформе YouTube. Сумма штрафа ежедневно увеличивается до полного погашения неустойки.

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    31 октября 2024, 04:59 • Новости дня
    Бах заявил о нарушении Россией Олимпийской хартии
    Бах заявил о нарушении Россией Олимпийской хартии
    @ Kenichiro Ogane/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Членство Олимпийского комитета России было приостановлено из-за якобы имевшего место нарушения Олимпийской хартии, заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, добавив, что никто из участников 55 мировых конфликтов не допускал подобных нарушений.

    Бах заявил, что отстранение ОКР было неизбежно, так как он стал действовать на территории, которая якобы является зоной Национального олимпийского комитета Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на ANOC.

    «Такой аннексии национальным олимпийским комитетом спортсменов или спортивных организаций другого НОК не происходит ни в одном из 55 других вооруженных конфликтов, которые мы имеем в мире», – заявил он.

    По его словам, в остальных случаях «национальные олимпийские комитеты соблюдают Олимпийскую хартию».

    Также Бах сказал, что спортсменов якобы не наказывают «за действия их Национального олимпийского комитета, их правительства или кого-либо еще».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ обвинила Баха в политизации олимпийского движения.

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    31 октября 2024, 14:47 • Новости дня
    Пленный солдат ВСУ встретился с женой в России

    Пленный солдат ВСУ Александр Бакай встретился с женой в пункте содержания военнопленных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный солдат ВСУ Александр Бакай в пункте содержания военнопленных встретился с супругой Татьяной, которая обратилась за помощью к волонтеру Марине Ашифиной для его освобождения.

    Солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Бакай встретился с женой в одном из пунктов содержания военнопленных, передает ТАСС. Бакай рассказал, что весной 2022 года, несмотря на освобождение от армии по «белому билету», его призвали на службу и отправили в учебку. В составе украинских сил его направили в Мариуполь, где в апреле 2022 года он был задержан.

    Мужчина отметил, что призыв был неожиданным: «Призывали как будто на срочную службу, несмотря на белый билет. Я сопротивлялся, в 18 лет не призвали, почему я должен идти в 26 лет. Мне сказали, что я первый в списках на срочную службу, нужны такие люди, которые могут обслуживать дизель-генераторы».

    Волонтер Марина Ашифина, также жена бывшего военнопленного, сообщила, что при поддержке омбудсмена Дарьи Морозовой ведется работа по освобождению Александра. Жена военнопленного Татьяна обратилась за помощью к Ашифиной, понимая, как она может помочь. «Надеемся, что в этом случае тоже будет хэппи-энд», – добавила она.

    Супруги подчеркнули, что после освобождения намерены остаться жить в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнослужащий в плену рассказал, что западные инструкторы оказывают значительную помощь ВСУ в обучении на территории Британии, а также он подтвердил факты расстрелов дезертиров специальными отрядами на Украине.

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    31 октября 2024, 03:30 • Новости дня
    Небензя указал на «гнилую логику» США в рассуждениях о войсках КНДР в России
    Небензя указал на «гнилую логику» США в рассуждениях о войсках КНДР в России
    @ Cheng Dayu/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже если бы слухи о северокорейских войсках в России были правдой, разве не имели бы права союзники России оказывать помощь Москве, как Запад помогает киевскому режиму, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

    Страны Запада созывом заседания Совбеза ООН по якобы присутствию войск КНДР в России хотят «задним числом» найти оправдание для решения отправить войска НАТО на Украину, заявил Небензя. Небензя отметил, что скрыть присутствие «натовских солдат и специалистов» уже невозможно – их «десятками и сотнями» ликвидируют, берут в плен, они «фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ», передает РИА «Новости».

    Небензя указал, что «истерика» Запада в связи с темой КНДР «удивительным образом совпала» с разрешением иностранным гражданам и лицам без гражданства занимать командные должности в вооруженных силах Украины.

    «Хочу задать один очень простой вопрос: даже если представить себе, что все то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему Соединенные Штаты и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого право не имеют?» – заявил Небензя.

    Он сравнил заявления о войсках КНДР в России с фейками о Буче и Мариупольском драмтеатре. Небензя подчеркнул, что во всех этих случаях противники России без «каких-либо мало-мальски убедительных доказательств» пытаются «отвлечь внимание» от вопросов, которые действительно важны для международной безопасности.

    Военное сотрудничество России с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, сказал Небензя. Он выразил надежду, что Южная Корея не попадется на уловки Запада, который пытается склонить ее к поставкам оружия Киеву.

    Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае присутствия северокорейских войск в зоне специальной военной операции России на Украине, другие страны тоже могут отправить военных на Украину.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким заявил, что заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, являются «грязными маневрами».

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    31 октября 2024, 10:33 • Новости дня
    От Зурабишвили потребовали доказательств связи «Грузинской мечты» с российскими спецслужбами
    От Зурабишвили потребовали доказательств связи «Грузинской мечты» с российскими спецслужбами
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал от президента Саломе Зурабишвили доказательств обвинений связей «Грузинской мечты» с российскими спецслужбами, о чем она сказала западным СМИ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На пресс-конференции в четверг председатель парламента заявил, что отказывающаяся от сотрудничества с Генпрокуратурой Зурабишвили заявляла, что «Грузинская мечта», возможно, была связана с российскими спецслужбами».

    «Пусть представит доказательства!» – потребовал он.

    Также Шалва Папуашвили сказал, что президент говорила об «использовании одного удостоверения личности гражданина Грузии при голосовании 17 раз».

    «Это конкретное обвинение с упоминанием конкретных цифр, и Зурабишвили или должна представить доказательства, или признать, что просто сплетничает, нанося ущерб репутации Грузии», – заявил он.

    По его словам, «президент занимается инсинуациями».

    «Президент призывала к расследованию возможных фальсификаций, Генпрокуратура начала следствие, а она отказалась сотрудничать», отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

    Накануне грузинский президент Саломе Зурабишвили решила не сотрудничать с Генпрокуратурой, которая расследует возможные махинации на выборах в парламент.

    Напомним, выборочный пересчет голосов на 366 из 3111 участков, открытых 26 октября в день выборов в парламент Грузии, подтвердил предварительные итоги ЦИК о победе «Грузинской мечты».

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    31 октября 2024, 10:52 • Новости дня
    Китай ввел санкции против американского производителя дронов для Украины

    Financial Times: Китайские санкции ударили по поставщику дронов для Украины

    Китай ввел санкции против американского производителя дронов для Украины
    @ Petty Officer 3rd Class Matthew Thieme/dvidshub.net

    Американская компания Skydio столкнулась с кризисом поставок после введения Китаем санкций, запрещающих поставку ей ключевых компонентов от китайских производителей, включая батареи. По данным британской Financial Times, Skydio поставляет дроны для армии Украины.

    Как сообщает Financial Times, Skydio, крупнейший производитель дронов в США, оказался в сложной ситуации после введения китайских санкций, запрещающих местным группам поставлять компании критически важные компоненты, включая батареи. Эта мера заставила Skydio срочно искать альтернативных поставщиков, так как их единственный партнер из Китая был вынужден прекратить сотрудничество.

    Генеральный директор Skydio Адам Брай обратился за помощью к администрации Байдена и провел встречи с высокопоставленными чиновниками, включая заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла. В письме к клиентам Брай подчеркнул, что «китайское правительство использует цепочки поставок как оружие для достижения своих интересов в ущерб американским компаниям».

    Санкции Китая были введены 11 октября в ответ на одобрение Вашингтоном продажи ударных дронов Тайваню. Skydio выиграла контракт с пожарной службой Тайваня незадолго до этого. Представители Китая посетили поставщиков Skydio, включая Dongguan Poweramp, и приказали им разорвать отношения с компанией.

    Skydio продолжает переговоры с потенциальными поставщиками в Азии, включая Тайвань, и ограничивает поставки батарей своим клиентам. Компания отправила более 1 тыс. дронов на Украину для разведки.

    Американские власти обеспокоены возможными сбоями в цепочках поставок, вызванными китайскими санкциями, и надеются, что эта ситуация заставит частный сектор задуматься о рисках, связанных с зависимостью от Китая. В США также обсуждается законопроект, запрещающий использование дронов китайской компании DJI, являющейся конкурентом Skydio.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские беспилотники, поставляемые на Украину, не показали высокой эффективности из-за неспособности преодолевать российские радиоэлектронные помехи.

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    31 октября 2024, 00:33 • Новости дня
    Сеул оценил риск войны на Корейском полуострове при отправке сил КНДР в Россию

    Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен не увидел угрозы войны в случае отправки военных КНДР в Россию

    Сеул оценил риск войны на Корейском полуострове при отправке сил КНДР в Россию
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Если КНДР отправит военных в Россию, это приведет к росту угроз в сфере безопасности, но не к войне на Корейском полуострове, заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен.

    «Я не думаю, что отправка военных КНДР в Россию обязательно приведет к изменению рисков возникновения войны на Корейском полуострове», – приводит слова министра ТАСС.

    Тем не менее, сказал он, этот шаг может усилить угрозы в области безопасности. Ким Ен Хен также выразил озабоченность, что КНДР может попросить Россию предоставить передовые военные технологии в сферах тактического ядерного оружия, МБР и спутников.

    Он считает, что сотрудничество России и КНДР может привести к обновлению военной техники в арсенале Пхеньяна. «Я думаю, что такие изменения в технологическом уровне КНДР могут привести к росту угроз в сфере безопасности», – добавил он. Министр отметил, что укрепление союза с США и трехстороннего сотрудничества с Токио и Вашингтоном поможет Сеулу справиться с потенциальными угрозами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, южнокорейская оппозиция выступала с критикой инициатив правительства, связанных с отправкой специалистов на Украину для изучения действий Корейской народной армии, которая якобы направляет военных в Россию. Южнокорейская оппозиция указывая, что это может привести к военному конфликту с КНДР на самом полуострове.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию не соответствует действительности.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

    Коментарии (6)
    31 октября 2024, 11:48 • Новости дня
    Журова ответила Баху на обвинение России в нарушении Олимпийской хартии

    Светлана Журова: Россия не виновата в том, что МОК не признает новые регионы страны

    Журова ответила Баху на обвинение России в нарушении Олимпийской хартии
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Даже если Россия не включила бы в Олимпийский комитет России (ОКР) новые территории, нашлись бы другие причины для отстранения, сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя обвинение России в нарушении Олимпийской хартии со стороны главы МОК Томаса Баха.

    Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что отстранение ОКР было неизбежно, поскольку он начал действовать на территории, которая якобы является зоной Национального олимпийского комитета Украины – ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, назвав это нарушением Олимпийской хартии. Он подчеркнул, что в остальных случаях национальные комитеты ее соблюдают. 

    «С одной стороны, документально, то есть юридически, у них была зацепка для того, чтобы это сделать. С другой, то, что происходят действия в других странах, совершенно не наказывается никаким образом», – говорит Журова.

    По ее словам, Россия не виновата в том, что в МОК не признают ни референдум, ни присоединение, ни желания людей. У них существуют определенные юридические нормы, которым именно в случае с Россией они следуют.

    «Причем интересно было бы спросить Баха, а что было бы, если бы мы не включили в ОКР эти территории? Мы бы как Израиль, Палестина и все остальные страны выступали бы с флагом и с гимном? Мы понимаем, что и этого не было бы, нашлись бы другие причины. Не было территории, был допинг, мы тоже выступали без флага и тоже имели нейтральный статус», – заключила Журова.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоит разобраться с ангажированностью Баха, который политизировал олимпийское движение в нарушение всех норм международного права.

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    31 октября 2024, 14:53 • Новости дня
    Рыбин отреагировал на анонс матча «Аталанты» с песней «Дюны»

    Рыбин заявил, что его рассмешил анонс матча «Аталанты» под песню «Привет с большого бодуна»

    Рыбин отреагировал на анонс матча «Аталанты» с песней «Дюны»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Певец и лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин одобрил использование песни «Привет с большого бодуна» в анонсе матча итальянского клуба «Аталанта», он заявил, что ролик его повеселил.

    Рыбин признался, что ролик, в котором анимированные персонажи шагают и танцуют за большой курицей под слова «Привет с большого бодуна», его повеселил, передает канал «360».

    «Итальянцам нравятся русские, поэтому все сложилось», – отметил музыкант.

    Ранее футбольный клуб «Аталанта» анонсировал матч с «Монцей» в Серии A клипом на песню российской группы «Дюна» «Привет с большого бодуна».

    До этого трек «Мой мармеладный» Максима Фадеева в исполнении Кати Лель в ноябре 2023 года стал трендом у иностранцев и «вирусным» в TikTok.

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    31 октября 2024, 19:07 • Новости дня
    АНО «Диалог» объявила о создании Международной ассоциации по фактчекингу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак объявил о создании Международной ассоциации по фактчекингу, ее целью станет борьба с фейковой информацией.

    «Мы объявляем о создании Международной фактчекинговой организации», – заявил он на встрече с журналистами в офисе организации, передает ТАСС.

    Табак напомнил, что 20 ноября в Москве пройдет ежегодный форум по борьбе с фейками, на котором будет представлен меморандум и первые партнеры-участники ассоциации. Организация будет совместно с дружественными странами и другими организациями, разделяющими общие взгляды и ценности, создавать сервисы для опровержения фейковой информации.

    В рамках работы ассоциации «Диалог» планирует представить мультиязычную платформу с возможностью верификации информации. На проекте будет работать международная команда фактчекеров.

    Также новая ассоциация будет проводить офлайн-мероприятия. Планируется организовать образовательные программы с участием представителей заинтересованных стран, а также поездки в эти страны для обмена опытом в области фактчекинга.

    Ранее ФБР, Министерство юстиции и Министерство финансов США обвинили российскую организацию АНО «Диалог» в распространении ложной информации, после чего организация решила обратиться в суд, чтобы опровергнуть эти утверждения американских властей.

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    31 октября 2024, 17:59 • Новости дня
    В Петербурге приняли решение по времени продажи алкоголя в магазинах

    В Петербурге не обсуждали сокращение времени продажи алкоголя в магазинах

    Tекст: Ольга Иванова

    Законодательное собрание Петербурга не планирует сокращать время продажи алкоголя в магазинах, сосредоточив внимание на борьбе с «наливайками», сообщил председатель бюджетно-финансового комитета городского парламента Денис Четырбок.

    По его словам, более актуальной задачей в настоящее время является противодействие незаконным заведениям, известным как «наливайки», передает РИА «Новости».

    «В свете появившихся новостей сообщаю, что в законодательном собрании Санкт-Петербурга не рассматривается возможность сокращения времени продажи алкоголя в магазинах по опыту региональных коллег. Куда более острый вопрос для нас – борьба с засильем пресловутых наливаек», – отметил Четырбок.

    Депутат также напомнил, что на последнем заседании рабочей группы было установлено время продажи алкоголя во всех объектах общественного питания, кроме ресторанов, с 11 до 22 часов. Это соответствует уже существующему графику продажи алкоголя в магазинах.

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    Напомним, глава Вологодской области Георгий Филимонов предложил законопроект для ограничения времени продажи алкоголя в регионе до двух часов в день с 2025 года, исключая рестораны и кафе. Губернатор объяснил необходимость таких ограничений тем, что 71% смертей трудоспособного населения региона связаны с употреблением спиртного. Председатель комитета Госдумы Нина Останина выразила сомнение в эффективности ужесточения мер по продаже алкоголя, объяснив, что любые запреты можно обойти.

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    31 октября 2024, 11:18 • Новости дня
    Набиуллина опровергла миф о влиянии ставки на инфляцию
    Набиуллина опровергла миф о влиянии ставки на инфляцию
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Рост ключевой ставки не ведет к увеличению инфляции, приводя в качестве примера опыт России и других стран, где высокие процентные расходы компаний не являются основным фактором инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, распространенное мнение о том, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию, является устойчивым заблуждением, передает ТАСС.

    В своих высказываниях она подчеркнула, что это противоречит и мировому, и российскому опыту.

    «Процентные расходы, мы проанализировали 300 тыс. предприятий, в расходах компании составляют до 5%, но от инфляции затраты растут гораздо больше», – заявила Набиуллина.

    Также эксперт заметила, что без повышения ключевой ставки до 16% ЦБ опасался бы взрывного роста кредитования и еще большего перегрева спроса, что привело бы к более высокой инфляции.

    Набиуллина отметила, что некоторые сегменты кредитования слабо чувствительны к изменению ключевой ставки, что ослабляет влияние денежно-кредитной политики на корпоративное кредитование.

    По ее мнению, более активный рост может произойти при условии, что инвестиции последних лет окажутся более производительными. ЦБ также не планирует делать никаких уступок для достижения цели по инфляции в 4%, поскольку высокая инфляция создает неопределенность для бизнеса и граждан.

    Набиуллина подчеркнула, что высокая инфляция не может быть устойчивой, и опасно полагать, что ее можно надежно удерживать в определенном коридоре.

    «Для всех остальных предприятий инфляция – это огромный фактор неопределенности будущего финансового результата», – добавила глава ЦБ.

    Напомним, глава Банка заявила, что жесткая денежно-кредитная политика является вынужденной мерой для российской экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономика России продолжила демонстрировать положительную динамику, а валовой внутренний продукт (ВВП) достигнет роста в 3,9%, что превысит среднемировые показатели.

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    31 октября 2024, 07:38 • Новости дня
    Байден покусал детей на Хэллоуин в Белом доме
    Байден покусал детей на Хэллоуин в Белом доме
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден был замечен в необычном инциденте во время празднования Хэллоуина в Белом доме, когда он покусал двух младенцев.

    По данным канала Fox News, Байден укусил по меньшей мере двух младенцев, чьи матери привели их на мероприятие, чтобы встретиться с 81-летним лидером, передает RT.

    Это произошло во время фотографирования с детьми, одетыми в праздничные костюмы.

    Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.

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