Патриарх Кирилл осудил расчеловечивание в науке

Патриарх Кирилл назвал расчеловечивание и эксперименты без согласия аморальными

Tекст: Дмитрий Зубарев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем обращении к участникам церемонии вручения Макариевской премии отметил, что современная наука сталкивается с серьезным вызовом – попытками расчеловечивания человека и проведения экспериментов без его согласия, сообщает ТАСС. Патриарх подчеркнул, что такие действия безнравственны и унижают человеческое достоинство.

В обращении, опубликованном на сайте Московской епархии РПЦ, Кирилл отметил, что достижения науки, несмотря на свою величие в познании мира, накладывают на ученых особую нравственную ответственность. Он выразил надежду, что российское научное сообщество сможет сформулировать верные антропологические критерии для исследований.

Патриарх также подчеркнул, что новые направления в науке, такие как генетика и социобиология, требуют особого внимания к этическим аспектам. Он обратился к примеру митрополита Макария, надеясь, что его жизнь и труд будут вдохновлять ученых на благо России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Кирилл заявил, что эволюция не противоречит Божьему замыслу, а также сообщалось, что письмо от патриарха Кирилла с поддержкой рождения ребенка начнут выдавать беременным женщинам в 16 российских регионах.