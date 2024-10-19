Патриарх Кирилл написал письмо в поддержку беременным

Патриарх Кирилл написал письмо в поддержку рождения ребенка

Tекст: Вера Басилая

По словам Москвитиной, письмо станет частью «папки помощи», которую женщины получают при первом посещении государственной женской консультации. В «папке помощи» также содержатся поздравления от главы региона, митрополии, а также буклеты с информацией о видах поддержки от государства, НКО, Русской церкви и бизнеса, передает РИА «Новости».

Проект «Здравствуй, мама!» направлен на поддержку женщин в период беременности и снижение числа абортов. Руководитель проекта Наталья Москвитина отметила, что в пилотной области Мордовия количество абортов снизилось на 42% после начала проекта. Проект был одобрен высокопоставленными представителями правительства, включая заместителя председателя правительства Татьяну Голикову и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

В письме патриарх Кирилл благословляет будущих матерей и их детей, желая им «доброго здоровья, душевного мира и многих милостей от Христа, Подателя жизни». Он призывает будущих матерей не бояться и не терять надежды, напоминая о поддержке близких и возможности духовного роста через Таинство Крещения. Проект также включает обучение врачей женских консультаций и курсы для преподавателей биологии, чтобы донести до общественности важность жизни с момента зачатия.

Среди регионов-участников проекта – Республики Коми, Карелия, Мордовия, Архангельская, Кемеровская, Тамбовская и другие области. В Москве проект осуществляется в церковной больнице Святителя Алексия. Москвитина также отметила, что в 12 регионах уже приняты законы, запрещающие склонение женщин к аборту, предусматривающие ответственность для родственников и работодателей, оказывающих давление на женщин.

Ранее Москвитина сообщила, что в проекте «Здравствуй, мама» был прописан дружелюбный сценарий общения с беременной женщиной и предусмотрен первый подарок каждому родившемуся россиянину.

В Приморье приняли закон, запрещающий склонение женщин к аборту и предусматривающий штрафы до 100 тыс. рублей для юридических лиц.

До этого заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, разрешающий проведение абортов только в государственных и муниципальных медорганизациях.

