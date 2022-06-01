В ОП поздравили россиян с Днем защиты детей

С Днем защиты детей поздравили россиян в Общественной палате России, там напомнили, что с самого первого дня жизни ребенок должен чувствовать заботу и любовь окружающего мира.

«У детей есть настоящая суперсила. Они мечтают без границ, смело, ярко. А еще верят в справедливость, победу добра. И задача взрослых – создать такой мир, в котором взрослеющий человек действительно может стать тем, каким представлял себя в мечтах, реализоваться в профессии, в творчестве, в личном. Нужно создавать возможности, безопасное и комфортное пространство для получения новых знаний, приобретения опыта», – приводятся слова члена ОП, председателя РСМ Павла Красноруцкого в Telegram-канале ОП.

Он добавил, что «если ребенок верит в себя, то в будущем это определенно станет его конкурентным преимуществом. Но на самом деле мечтать и стремиться к мечте – никогда не поздно. Поэтому важно каждому сохранить в себе немного от ребенка. Это вдохновляет и помогает найти самые нетривиальные решения любых задач».

Член Комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина в свою очередь заявила, что «дети – это радость и большое счастье. С самого первого дня жизни ребенок должен чувствовать заботу и любовь окружающего мира. Эти аксиомы стали принципами нашего доброго проекта «Здравствуй, мама». В нем прописан дружелюбный сценарий общения с беременной женщиной и предусмотрен первый подарок каждому родившемуся россиянину».

«В День защиты детей хочу всем нам пожелать умение слышать детей и не стесняться у них учиться. Быть открытыми, смелыми и любознательными. И никогда не забывать, что примером для каждого ребенка становимся именно мы, взрослые люди, поскольку дети считывают модели поведения и осознают понятия добра и зла, опираясь на нас», – сказала она.

Председатель Комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко отдельно остановился на традиционных семейных ценностях. По его словам, «сейчас они должны не просто объединить нас, а фактически встать во главу угла для защиты семьи и детей».

«Это брак как союз мужчины и женщины, это многодетность как традиционная ценность народов России, без которой они не могут существовать, это забота о детях, уважение к старшим, память поколений. И, конечно, это ценность ребенка как ценность будущего», – сказал он.

Рыбальченко подчеркнул, что «мы усиленно работаем над этим в рабочей группе по направлению «Социальная политика». Мы будем продолжать выступать с инициативами поддержки семей с детьми, многодетных семей и бороться за то, чтобы всегда быть уверенными в том, что наши дети будут жить в хорошем, светлом, счастливом будущем!»