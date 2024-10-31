В России построили первую диспетчерскую сеть на отечественном оборудовании

В Сочи построили первую цифровую диспетчерскую сеть на отечественном оборудовании

Tекст: Дмитрий Зубарев

МТС построила первую в России цифровую сеть диспетчерской связи на полностью отечественном оборудовании в международном аэропорту Сочи, сообщает РИА «Новости». Площадь покрытия устойчивой связью увеличилась, помехи сигнала минимизированы, что позволяет всем службам аэропорта быть на связи в любое время.

Цифровая сеть привела диспетчерскую связь аэропорта к единому стандарту, устранив слепые зоны радиосигнала как в помещениях, так и на взлетно-посадочных полосах, а также в зонах разгрузки и выгрузки багажа.

Дополнительно, МТС оснастила центр управления ресурсами аэропорта панелями визуализации, что позволяет в режиме онлайн следить за работой всех служб. Сеть также включает систему голосовой записи всех коммуникаций между подразделениями аэропорта. Управляющий директор аэропорта Алексей Комаров отметил, что цифровизация радиосвязи соответствует высоким требованиям современного авиасообщения и обеспечивает безопасность пассажиров и экипажей.

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