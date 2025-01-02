  • Новость часаЗеленский заявил, что не определился с участием в новых выборах на Украине
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    Как отсутствие российского газа изменит Европу
    Комбриг ВС: Зачистка промзоны в Курахово шла всю новогоднюю ночь
    В Греции назвали преступным прекращение транзита газа через Украину
    Умер Виктор Алкснис
    Российские войска установили триколор в Белогорье
    Маск обвинил Байдена в государственной измене
    Подполье сообщило об ударе по военной базе ВСУ в Николаевской области
    В США предрекли Украине многомиллиардные убытки из-за остановки транзита газа
    Фицо пригрозил сократить помощь украинцам в Словакии
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

    13 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русское кино набрало высоту

    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

    23 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как войти в новый год без тревоги

    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

    3 комментария
    2 января 2025, 23:33 • Новости дня

    Над российскими регионами уничтожены семь украинских беспилотников

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями сбиты семь украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 до 22.00 мск над Белгородской, Брянской и Орловской областями ПВО сбила по два дрона, над Курской – один, сообщило в Telegram оборонное ведомство.

    Напомним, в ночь на четверг силами ПВО были сбиты 13 украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Калужской областями.

    2 января 2025, 10:34 • Новости дня
    Подполье сообщило о расстрелах мирных жителей в прифронтовых зонах

    Представители подполья заявили о насильственной эвакуации и расстрелах ВСУ

    Подполье сообщило о расстрелах мирных жителей в прифронтовых зонах
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подполье «Дозор» обвинило ВСУ в насильственной эвакуации жителей и расстрелах в зоне боевых действий на Украине.

    Киевские власти продолжают эвакуацию жителей прифронтовых зон, однако поступают тревожные сообщения о жестоких действиях со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС. Представители подполья под названием «Дозор» утверждают, что при отходе украинские военные якобы закидывают гранаты в подвалы, где прячутся мирные жители, и расстреливают их. Эти действия объясняются тем, что военные считают жителей сепаратистами.

    Эвакуация населения, по словам представителей подполья, осуществляется насильно, а мужчины при этом направляются в территориальные центры комплектования. Особое внимание уделяется эвакуации детей, однако, по утверждению источника, процесс усложнен коррупцией: вопрос может быть решен за деньги, и стоимость эвакуации составляет от 1500 гривен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Селидово Елена Николаенко сообщила о расстреле матерей и детей украинскими военными до освобождения города российскими силами в октябре. Украинские военные сбрасывали взрывчатку на дома, сжигали их, расстреливали людей на улицах и закидывали гранаты в подвалы, где прятались мирные жители, в селе Островское в Донецкой народной республике.

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    2 января 2025, 09:57 • Новости дня
    Пленный наемник из Британии рассказал о бегстве с позиций в Донбассе

    Британский наемник сообщил о бегстве 12 сослуживцев из-за действий ВСУ в Донбассе

    Пленный наемник из Британии рассказал о бегстве с позиций в Донбассе
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский наемник Хейден Уильям Дэвис рассказал о бегстве 12 сослуживцев в Донбассе после приказов командования ВСУ, которые он назвал военными преступлениями.

    Пленный наемник из Британии Хейден Уильям Дэвис заявил о бегстве 12 его сослуживцев с позиций в Донбассе, передает РИА «Новости». Эти наемники, воевавшие за вооруженные силы Украины (ВСУ), покинули свои позиции в знак протеста против действий украинского командования. Дэвис рассказал о том, что был свидетелем приказов, противоречащих нормам военных действий: «Я лично слышал по рации, как кому-то был отдан приказ убить трех человек... Для всех, кто был со мной на наблюдательном пункте, это стало последней каплей».

    Дэвис также подчеркнул, что командование ВСУ использует личный состав «как мясо». По его словам, бойцов держат на позициях на гораздо более долгое время, чем им обещают, и отправляют на новые задания без должного снаряжения и информации. Он отказался выполнять подобные приказы и после ухода с позиции прятался в блиндаже два месяца.

    Дэвис добавил, что многие его сослуживцы погибли в боях, и их тела остаются на позициях. Он упомянул о наемнике из Южной Африки, чей труп так и не был убран с поля боя. Дэвис предупредил, что иностранные бойцы, решившие воевать на стороне Украины, рискуют своей жизнью: «Если вы придете на Украину в качестве бойца иностранного легиона... Здесь вы будете уничтожены... и Украине тоже на вас наплевать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский солдат спас британского наемника под обстрелом в зоне СВО. Газета сообщала, что британский наемник в плену показал языческие татуировки. Газета писала, что британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курске, корректировал действия украинских войск, используя беспилотники для разведки.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    2 января 2025, 16:58 • Новости дня
    Российские войска установили триколор в Белогорье

    Рогов: Российские войска установили триколор в Белогорье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска водрузили флаг России в селе Белогорье, началась зачистка западной и северной частей от остатков ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Враг понес большие потери и был вынужден отступить. Наши войска водрузили флаг России в Белогорье», – сообщил Рогов, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что в настоящее время идет зачистка западной и северной частей села от остатков групп ВСУ.

    Ранее Рогов сообщил, что российские войска установили триколоры в селах Успеновка и Анновка под городом Курахово в ДНР. Он также заявил о безвыходном положении группировки ВСУ в Курахово.

    Кроме того, сообщалось, что российские войска вошли в село Зеленовка на западе ДНР.

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    2 января 2025, 22:25 • Новости дня
    Взрывы в Киеве повредили здания Рады

    Спикер украинского парламента Стефанчук сообщил о повреждении зданий Рады в результате взрывов в Киеве

    Взрывы в Киеве повредили здания Рады
    @ Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате взрывов в Киеве повреждения получили административные здания Верховной рады Украины, в которых размещаются ее комитеты и подразделения аппарата, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

    Стефанчук в соцсетях заявил, что «взрывная волна повредила» административные здания Рады. На выложенных им фотографиях можно увидеть выбитые окна и поврежденные осколками кровлю и стены правительственных зданий, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду утром на Украине прозвучала серия взрывов, сопровождавшаяся объявлением воздушной тревоги в Киеве и восьми областях страны. Национальный банк Украины сообщил о повреждении здания, где пострадали крыша и окна.

    Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что в Киеве беспилотник попал в здание рядом с офисом Зеленского из-за отсутствия эшелонированной системы ПВО. Украинский Генштаб подтвердил информацию Guardian о том, что военное руководство отдало приказ подразделениям ПВО высвободить больше людей для отправки на фронт в качестве пехоты.

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    2 января 2025, 17:43 • Новости дня
    В США предрекли Украине многомиллиардные убытки из-за остановки транзита газа

    Американский журналист Хинкл предрек Украине многомиллиардные убытки из-за остановки транзита газа

    В США предрекли Украине многомиллиардные убытки из-за остановки транзита газа
    @ Serg Glovny/Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Остановка транзита российского газа через Украину грозит Киеву многомиллиардными убытками, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    Украина потеряет миллиарды долларов, а значительная часть Европейского союза лишится дешевой энергии и будет вынуждена искать более дорогие альтернативы, написал Хинкл в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Журналист также отметил, что Россия успешно диверсифицировала географию своих энергопоставок благодаря «новым надежным партнерам».

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом».

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    2 января 2025, 12:37 • Новости дня
    Минобороны России отчиталось о значительных потерях ВСУ на Украине
    Минобороны России отчиталось о значительных потерях ВСУ на Украине
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска нанесли удары по различным подразделениям ВСУ в нескольких областях Украины, включая Харьковскую и Донецкую, уничтожив значительное количество техники, в том числе боевую машину HMMWV и 155 мм артиллерийскую установку Paladin производства США.

    Как сообщает Минобороны России в Telegram-канале, российские войска нанесли удары по формированиям ВСУ и теробороны на различных направлениях. В Харьковской области подразделения группировки «Север» атаковали мотопехотную бригаду ВСУ, в результате чего были уничтожены три гаубицы и около 40 военнослужащих.

    Подразделения «Запад» отразили шесть контратак ВСУ в Харьковской области и в Донбассе, уничтожив более 460 военнослужащих, боевую технику и арсеналы, включая польские самоходные установки. В Донецкой области «Южная» группировка продвинулась вглубь обороны противника, нанеся урон более 200 украинским солдатам.

    Также в Донецкой народной республике группировка «Центр» улучшила тактические позиции, уничтожив около 240 военнослужащих ВСУ и различную технику, включая американские машины. Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, нанеся потери в 160 человек и захватив или уничтожив технику.

    Группировка «Днепр» нанесла урон украинским формированиям в Днепропетровской и Херсонской областях, потерявших 90 военнослужащих и несколько станций радиоэлектронной борьбы. Также российская авиация и артиллерия поразили объекты энергетики и инфраструктуры в 146 районах.

    По данным Минобороны, с начала операции уничтожены значительные ресурсы ВСУ, включая 651 самолет и более 39 тыс. беспилотников.

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    2 января 2025, 16:37 • Новости дня
    В Греции назвали преступным прекращение транзита газа через Украину

    Экс-министр энергетики Греции Лафазанис назвал преступным прекращение транзита газа через Украину

    В Греции назвали преступным прекращение транзита газа через Украину
    @ Harald Dostal/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис заявил, что решение ЕС и Киева прекратить транзит российского газа через Украину является преступным и предательским.

    Как сообщает iskra.gr, бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис резко осудил решение Европейского союза и Киева прекратить транзит российского природного газа через Украину, передает РИА «Новости». В своем заявлении Лафазанис назвал это решение преступным и предательским, подчеркнув, что оно принято без участия европейских народов и направлено против их интересов.

    По мнению политика, это решение «срежиссировано брюссельской бюрократией и руководством США», что ведет Европу к экономическому кризису, а Украину – к катастрофическим последствиям. Это действие выгодно украинской нацистской элите, но опасно для других, считает Лафазанис.

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом».

    Ранее российский МИД возложил ответственность за прекращение транзита газа через Украину на США и Киев, указав на геополитические мотивы решения, а в Раде назвали вредительством решение Зеленского по транзиту газа.

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    2 января 2025, 13:35 • Новости дня
    Российские войска зачистили ВСУ к югу от Курахова

    ВС России зачистили группировку ВСУ в огневом мешке от Успеновки до Янтарного

    Российские войска зачистили ВСУ к югу от Курахова
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска фактически завершили зачистку украинских сил в районе южнее Курахова, находящихся в огневом мешке, сообщают силовые структуры, остаются лишь точечные очаги сопротивления.

    Российские войска успешно ликвидировали группировку украинских сил, находившихся в огневом мешке к югу от Курахова, сообщает ТАСС. Информация поступила от силовых структур, которые уточнили, что зачистка проводилась на рубеже от Успеновки до села Янтарное и в его окрестностях.

    «В огневом мешке от Успеновки до Янтарного фактически все зачищено. Есть точечные очаги сопротивления, которые уничтожаются ударами артиллерии», – сообщили в силовых структурах.

    Кроме того, представители силовых структур отметили, что сейчас продолжается штурм населенного пункта Дачное.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России взяли комплекс гаражей в промзоне Курахово в ДНР, затем продолжили зачистку украинских сил на Кураховской ТЭС, а зачистка промзоны в Курахово шла всю новогоднюю ночь.

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    2 января 2025, 14:08 • Новости дня
    Рар: Украина поставила Европу в газовую зависимость от США
    Рар: Украина поставила Европу в газовую зависимость от США
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Политики в ЕС не понимают, что прекращение поставок газа из РФ чревато серьезной зависимостью от США. В настоящий момент Брюссель готов тратить большие деньги на американский газ, а сопротивление Словакии и Венгрии рано или поздно будет сломлено, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Украина остановила транзит российского газа в Европу.

    «В руководстве ЕС никак не комментируют решение Украины о полной остановке транзита российского газа. Казалось бы, в сложившейся ситуации Брюссель должен встать на защиту Братиславы и Будапешта, однако страны Восточной Европы брошены им на произвол судьбы. Организация действует по принципу: на первом месте все, что плохо для Москвы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако последствия от прекращения поставок энергоресурсов налицо: количество газа в ЕС заметно сократится. Придется наращивать закупки СПГ у США, что влетит объединению в копеечку. Однако Европа готова раскошелиться. Не мешает даже опасность дальнейшей утраты индустриальной базы», – отмечает он.

    «В Германии же, где позиции «Зеленых» до сих пор сильны, целый ряд политиков откровенно заявляют, что европейцы могут чувствовать себя «морально облегченными» благодаря полной утрате зависимости от России. Видимо, они забыли, что теперь ЕС попадет под еще большее влияние США», – считает собеседник.

    «При этом на фоне действий Украины позиции глав Венгрии и Словакии не укрепятся. Скорее всего, их также принудят закупать американский СПГ. Интересно, что Владимир Зеленский создал значительные проблемы и для Киева. Его страна сама будет остро нуждаться в новых объемах газа», – говорит эксперт.

    «Судя по всему, власти Украины хотят, чтобы ФРГ закачала полученное от США топливо через реверс в хранилища, которые расположены в западной части страны. Платить за этот газ Запад будет в качестве гуманитарной помощи. При этом Киев надеется в дальнейшем данный ресурс продавать уже самим европейцам», – рассуждает он.

    «Уже сейчас ведутся обсуждения: можно ли будет компенсировать потери за счет «Турецкого потока»? Данный газопровод продолжает функционировать. Анкара не собирается прощаться с этой инфраструктурой. Скорее всего, Реджеп Эрдоган попытается усилить закупки российского топлива, на перепродаже которого в ЕС постарается заработать», – заключил Рар.

    Ранее Украина прекратила транзит российского газа. В официальном заявлении министерства энергетики страны данное событие называется «историческим». С формулировкой соглашается и издание Reuters, по мнению которого 1 января 2025 года завершилась «эра топливного доминирования Москвы на европейских рынках».

    Решение Киева получило в ЕС разные оценки. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что в скором времени объединению предстоит столкнуться с «серьезными последствиями» остановки транзита. Между тем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал произошедшее «новой победой Запада после недавнего расширения НАТО», пишет Firstpost.

    Между тем в Еврокомиссии отметили, что несмотря на изменившиеся обстоятельства, газовая инфраструктура объединения сохранит свою «гибкость», чтобы продолжить обеспечение топливом стран Центральной и Восточной Европы. По словам официального представителя МИД России Мирии Захаровой, вина за остановку транзита лежит на Киеве и Вашингтоне.

    «Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан», – отмечается в официальном заявлении дипведомства. Подчеркивается, что решение имеет под собой геополитические мотивы.

    По данным аналитического центра Bruegel, общий объем остановленных поставок составлял около 5% газового импорта в Европу, а их основными «получателями» выступали Австрия, Венгрия и Словакия. Как пишет CNN, общие потери Украины из-за отказа от транзита составят 800 млн долларов в год. Единственным средством подачи топлива из России в ЕС на текущий момент остался «Турецкий поток».

    Напомним, еще 20 декабря Зеленский предложил полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины. По его словам, дальнейшее использование трубопровода станет возможным лишь при условии, если поставщики не будут получать оплату за ресурсы до окончания конфликта. Наибольшее негодование данное решение вызвало в Словакии.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала газовый «конфликт» между Братиславой и Киевом.

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    2 января 2025, 18:43 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по военной базе ВСУ в Николаевской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Николаевской области Украины нанесен удар по военной базе вооруженных сил Украины под Первомайском, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, после взрыва в пригороде была слышна продолжительная детонация, которая ощущалась даже в центре города, передает РИА «Новости».

    Лебедев также отметил, что на место происшествия выехало большое количество карет скорой помощи.

    Ранее подполье сообщало, что удары разрушили склад ВСУ в Сумах и ангар с техникой в Полтавской области. Также сообщалось об ударах по предприятиям с техникой ВСУ в Сумской области.

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    2 января 2025, 16:25 • Новости дня
    Эксперт: Украина поставила под удар энергетическую безопасность Молдавии

    Политолог Андриевский: Остановка транзита российского газа может изменить политический ландшафт Молдавии

    Эксперт: Украина поставила под удар энергетическую безопасность Молдавии
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни Молдавия, ни Приднестровье еще не нашли полноценного выхода из энергетического кризиса, спровоцированного остановкой транзита российского газа. Между тем текущая ситуация может быть чревата даже веерными отключениями электричества, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виталий Андриевский. Ранее Украина прекратила транзит российского газа в Европу.

    «Граждане Молдавии, конечно, переживают из-за остановки Украиной транзита российского газа. В обществе имеется чувство неопределенности. До сих пор нет четкого понимания, как именно может выглядеть энергетическая система страны в обновленных условиях. Однако паники по этому поводу удается избегать», – сказал Виталий Андриевский, глава Центра политологии избирательных технологий в Молдавии.

    «Собственных запасов газа республике может хватить до конца марта. Кроме того, в экстренном порядке были увеличены поставки электричества из Румынии. Будет закупаться энергия и с Украины. Данный способ позволит удерживать стабильность в ночной период. Тем не менее меры по экономии в Молдавии уже начали осуществляться», – отмечает он.

    «В домах высотой до пяти–девяти этажей отключают лифты. Новогодняя иллюминация не работает, как и рекламные баннеры. В дома электричество поступать продолжает. Уличные фонари также функционируют. На данный момент, таким образом, больших проблем с точки зрения повседневного быта в республике нет», – акцентирует собеседник.

    «Что касается Приднестровья, то здесь ситуация гораздо сложнее. Здесь энергетическая безопасность практически полностью держалась за счет поставок российского газа. Непризнанная республика даже поставляла данное топливо на территорию Молдавии, обеспечивая около 30% потребностей государства», – говорит эксперт.

    «Сейчас же Приднестровье фактически осталось без главного источника энергоресурсов. В регионе уже начались проблемы с отоплением. Без тепла остались жилые дома, государственные и образовательные учреждения. Местная администрация пустила в расход накопленные ранее запасы угля, но хватит их ненадолго», – рассуждает он.

    «По разным подсчетам, непризнанная республика может продержаться в подобном режиме до 20–30 января. Разумеется, статус импортера электричества Приднестровье потеряет. Освещение в городах пока поддерживается. Граждане на ситуацию не жалуются, но в ближайшее время все может радикально измениться», – считает собеседник.

    «В этом регионе, как и в Молдавии, ситуация, скорее всего, будет ухудшаться. Не исключаю, что через полторы-две недели Кишиневу придется прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии. Население к этому морально готово. Однако проблему необходимо решать. Кое-какие выходы в экспертном сообществе уже обозначаются», – полагает эксперт.

    «Вполне возможно, что ЕС нарастит поставки газа в Молдавию с перспективой дальнейшей закупки топлива Приднестровьем. Это могло бы исправить ситуацию. Может произойти и активизация поставок через «Турецкий поток». Оба исхода способны повлиять на грядущие парламентские выборы в стране», – рассказывает собеседник.

    «Если Россия решит увеличить поставки газа с помощью южной инфраструктуры, одобрение кандидатов, поддерживающих теплые отношения с Москвой, может увеличиться. Если же нарастающий кризис урегулирует Европа, то влияние прозападных политиков также увеличится. Однако точное развитие событий предугадать сложно», – заключил Андриевский.

    Ранее Украина прекратила транзит российского газа. В официальном заявлении министерства энергетики страны данное событие называется «историческим». С формулировкой соглашается и издание Reuters, по мнению которого 1 января 2025 года завершилась «эра топливного доминирования Москвы на европейских рынках».

    Решение Киева создало колоссальные проблемы для Молдавии и Приднестровья. Так, в непризнанной республике уже отключили централизованное отопление. В настоящий момент тепло подается только в учреждения здравоохранительной системы. Кроме того, подача газа в жилые дома также приостановлена.

    По словам министра экономического развития Приднестровья Сергея Оболоника, в регионе будет сохраняться возможность использования топлива примерно до 20 января. Он рассказал, что в трубопроводе осталось некоторое количество российского газа, который можно использовать для обеспечения потребностей учреждений социальной направленности. Обучение в школах перейдет на дистанционный формат.

    Между тем расположенная в республике ГРЭС перешла на уголь. Имеющегося запаса, по подсчетам властей, должно хватить на 50–52 дня. Что касается Молдавии, то стране удалось «закрыть» потребности в электричества за счет Румынии. Отмечается, что Бухарест сможет обеспечить до 62% энергии.

    Также в государстве увеличили квоты на импорт электричества из ЕС с 315 МВт до 600 МВт. Ранее германский политолог Александр Рар рассказал о реакции европейских властей на решение Украины прекратить транзит газа.

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    2 января 2025, 07:41 • Новости дня
    Минобороны России сообщило об уничтожении 13 украинских дронов за ночь

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью силами ПВО сбиты 13 украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Калужской областями, сообщило Минобороны России.

    Минобороны уточнило в Telegram, что один беспилотник был сбит над Воронежской областью, три – над Белгородской, четыре – над Брянской, четыре – над Курской и еще один над Калужской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за период с 20.00 до 22.00 мск над регионами России было уничтожено 14 украинских беспилотников, с 17.30 до 20.00 мск сбили 19 украинских БПЛА.

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    2 января 2025, 08:43 • Новости дня
    Польский наемник был взят в плен в ДНР

    В ДНР взяли в плен польского наемника, воевавшего за ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен гражданина Польши, воевавшего за Киев, на территории ДНР, что стало очередным случаем участия иностранных наемников в конфликте.

    Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен гражданина Польши на территории Донецкой Народной Республики, сообщает РИА «Новости». Командир одного из подразделений, участвовавших в операции, подтвердил, что поляк сражался на стороне киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы нанесли удар по группе иностранных наемников в Купянске, уничтожив десять человек, а ранее нанесли удар по военной части ВСУ в Ровненской области, где находились польские наемники. Также сообщалось, что польские наемники расстреляли безоружных людей в Судже.

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    2 января 2025, 01:45 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Серии взрывов произошли в окрестностях Харькова и в Каневе Черкасской области Украины, сообщили украинские СМИ.

    Кроме того, СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье. Глава украинской военной администрации в подконтрольных Киеву районах Запорожской области Иван Федоров сообщил, что взрывы раздались у поселка Степногорск, передает ТАСС.

    Напомним, утром 1 января серия взрывов прогремела в Киеве. Здание Нацбанка Украины получило повреждения после взрывов.

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    2 января 2025, 20:20 • Новости дня
    Фицо пригрозил сократить помощь украинцам в Словакии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности уменьшения помощи украинцам на территории страны в ответ на прекращение транзита газа через Украину.

    Фицо в видеообращении предупредил о том, что его партия Smer-SD может поддержать сокращение помощи украинским гражданам, находящимся в Словакии, передает РИА «Новости». Это заявление прозвучало в контексте прекращения транзита газа через территорию Украины.

    Премьер Словакии подчеркнул, что Smer-SD готова обсуждать и договариваться с партнерами по коалиции об остановке поставок электроэнергии и значительном уменьшении поддержки для украинцев. Он выразил надежду на то, что коалиционные партнеры осознают серьезность ситуации.

    Фицо считает, что меры могут стать ответом на действия Киева, и предупредил, что партия не исключает возможность корректировки политики в отношении поддержки украинцев в случае продолжения проблем с транзитом газа. Видеообращение главы правительства было размещено на странице Smer-SD в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт Словакии и Украины по вопросу газового транзита получил новое развитие, и выясняла, какими могут быть последствия этого конфликта и как он отразится на энергосистеме Украины.

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