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    31 марта 2024, 19:05 • Общество

    Новый двигатель возвращает России турбовинтовую региональную авиацию

    Новый двигатель возвращает России турбовинтовую региональную авиацию
    @ @uac_rus

    Tекст: Алексей Анпилогов

    В России возобновились летные испытания нового гражданского авиалайнера – регионального турбовинтового самолета Ил-114-300. Почему скорейший вывод на линии этой машины столь важен для нашей страны, в чем были сложности с ее созданием и как они в итоге были преодолены?

    31 марта стало известно о том, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) возобновила программу летных испытаний Ил-114-300, в рамках которой второй опытный самолет совершил первый полет с аэродрома филиала ПАО «ОАК» – ЛАЗ им. П.А. Воронина. Полет продолжался 40 минут и проходил на высотах до 900 м и на скоростях до 230 км/час.

    «Впереди авиастроителям еще предстоит большой объем сертификационных работ по самолету Ил-114-300, в том числе летных испытаний. Современные региональные самолеты российского производства крайне необходимы для решения задач, которые перед воздушным транспортом поставило руководство страны. Это увеличение  мобильности наших граждан, рост интенсивности авиасообщения в России к 2030 году в полтора раза», – отметил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

    Действительно, еще несколько лет назад руководством страны была поставлена задача создания собственного регионального пассажирского самолета. «Мы знаем, как сложно складывается доставка пассажиров на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири, внутри регионов. Часто людям приходится летать в близлежащие соседние регионы через Москву либо через Петербург. Это абсолютно неприемлемо… В этом смысле собственный региональный самолет, особенно с возможностями посадки и взлета с грунтовых полос, имеет для нас большое значение», – говорил президент Владимир Путин еще в 2016 году. И вот теперь эта задача близка к реализации.

    Что такое «региональный самолет»?

    Сегодня внутрироссийские авиаперевозки во многом завязаны на рейсы вида «Город – Москва» и «Москва – Город». Иначе говоря, для перелета, например, из Перми в Нижний Новгород для пересадки между двумя рейсами приходится использовать аэропорты столичного авиаузла. А все потому, что прямой рейс из Перми в Нижний Новгород летает условно только дважды в неделю, а рейсы через Москву – ежедневно, и даже по несколько раз за день. Летать между регионами чаще в условиях текущего авиапарка и пассажиропотока слишком дорого и нерентабельно.

    Для решения этой проблемы и нужен специализированный региональный самолет, обеспечивающий более дешевые перевозки и способный перевозить меньшее количество пассажиров. Это должен быть небольшой лайнер, рассчитанный на 20-110 пассажиров и способный обслуживать маршруты с дальностью от 500 до 1500 км.

    В СССР основным региональным самолетом в послевоенное время был Ил-14, а начиная с 1960-х годов – Ан-24, который выпускался до 1979 года. До сегодняшнего дня большое количество старых «Анов» эксплуатируется как в странах бывшего СССР, так и во многих странах Азии и Африки. В начале 1980-х годов парк турбовинтовых самолетов Ан-24 стал устаревать – как раз в это время в сегменте региональных самолетов началось увлечение двигателями нового типа: турбореактивными. В СССР конкуренцию Ан-24 начали составлять такие лайнеры, как Як-40 и Як-42.

    Казалось, что будущее местных линий только за турбореактивными самолетами – они обеспечивали большую скорость полета и меньший уровень шума. Однако платой за эти преимущества является худшая топливная эффективность по сравнению с турбовинтовыми машинами. Наследником советских турбореактивных региональных авиалайнеров сегодня в России является «Суперджет» (SJ100), который активно импортозамещается.

    В такой ситуации инициатива КБ Ильюшина, выдвинутая в начале 1980-х годов, казалась устаревшей: там выступили с предложением о создании нового турбовинтового пассажирского 60-местного самолета для местных авиалиний Ил-114.

    Однако турбовинтовые машины обладают важнейшим качеством: они больше приспособлены для взлета с грунтовых, ледовых и других малоподготовленных ВПП. Кроме того, турбовинтовой самолет гораздо менее требователен к длине взлетно-посадочной полосы. Что для регионального самолета, ориентирующегося на сеть местных аэродромов, является значительным преимуществом. Особенно в условиях страны со столь большими расстояниями, как Россия.

    Ил-114-100 и Ил-114-300

    Судьба первоначального варианта Ил-114 оказалась печальной. Опытный самолет выполнил свой первый полет в марте 1990 года, но испытания, доводка и сертификация машины на фоне развала СССР крайне затянулись. Из-за недостатка средств сертификат летной пригодности от МАК на Ил-114 был получен только в 1997 году.

    Еще одним ударом по будущему Ил-114 стало решение о его производстве на Ташкентском авиационном производственном объединении им. Чкалова (ТАПОиЧ). С распадом СССР ТАПОиЧ оказался на территории независимого Узбекистана. К началу 2000-х годов он был утрачен как авиационный завод, переключившись на мелкое производство бытовых предметов для населения.

    В результате первый вариант Ил-114, получивший название Ил-114-100, был построен лишь небольшой серией в десять бортов, которые уже к середине 2010-х годов оказались прикованы к земле. Ил-114 так бы и остался тупиковой ветвью авиастроения, если бы не изменения в сегменте региональных лайнеров, которые произошли в середине 2000-х годов.

    В это время рост цен на авиатопливо привел к пересмотру применяемых подходов. Классический 50-местный турбореактивный региональный самолет стал убыточным. Его высокий показатель затрат на одно пассажиро-место и невозможность использования дешевых аэродромов, не имеющих длинной и высококачественной ВПП, снова сделал турбовинтовые машины привлекательными.

    На этом фоне в КБ Ильюшина решили вернуться к доработке Ил-114 с учетом новых реалий. В 2014-2015 годах началась работа над проектом обновленного пассажирского самолета Ил-114-300.

    На самолете было решено установить два новых турбовинтовых двигателя ТВ7-117СТ-1 мощностью по 3100 л. с. во взлетном режиме. Эти двигатели обеспечили внушительный прирост мощности – на старом Ил-114-100 устанавливались ТВ7-117СМ, каждый из которых выдавал только 2620 л. с. на взлетном режиме и 2000 л. с. в крейсерском.

    Новые ТВ7-117СТ-1 имеют более широкие пределы регулировки по мощности – от 3600 л. с. в чрезвычайном режиме до всего лишь 1500 л. с. в крейсерском полете. Это позволяет снизить требования по длине взлетно-посадочной полосы и уменьшить потребление топлива. Кроме того, двигатели снабдили новыми шестилопастными воздушными винтами АВ112–114, которые позволили значительно снизить шум в салоне.

    Таким образом, новый Ил-114-300 может взлетать и садится на те аэродромы, куда его конкурент «Сухой Суперджет» летать просто не в состоянии. Повышенная топливная экономичность турбовинтового лайнера еще и позволяет при этом снизить цену на билеты и стоимость перевозки грузов.

    Исправление ошибок

    В декабре 2020 года первый опытный образец Ил-114-300 с новыми двигателями ТВ7-117СТ-01 впервые поднялся в воздух. Это был экземпляр, фюзеляж и основные системы которого были созданы еще в 1990-х годах в Ташкенте. Параллельно изготавливалась еще одна машина данной модификации, но уже полностью на отечественных мощностях. Сегодня различные компоненты самолета производятся в Воронеже, Ульяновске, Нижнем Новгороде и еще ряде регионов страны.

    Однако испытания новой машины были остановлены в 2021 году, после катастрофы еще одного самолета – военно-транспортного Ил-112В. Оба этих самолета объединял фактически один силовой агрегат. «Необходимо проанализировать детали и обстоятельства произошедшего с Ил-112В, включая анализ объективных данных с бортового самописца. Поэтому испытательные полеты опытного самолета Ил-114, оборудованного схожей силовой установкой, некоторое время не будут проводиться», – говорилось в официальном сообщении производителя.

    И вот теперь летные испытания возобновлены. В воздух поднялся новый Ил-114-300, целиком построенный в России. Кроме того, это фактически совпало с еще одним, не столь замеченным событием: два вертолета Ми-38 компании «Авиация Колымы» были сданы заказчику и отправились по своему месту работы в Магадан. А ведь и Ми-38 оснащен фактически тем же самым двигателем, только в вертолетной модификации ТВ7-117В.

    За прошедшее время разработчик и изготовитель двигателя – компания «Климов» – провел внушительный объем конструкторских и испытательных работ. «В 2024 году начиная с первого квартала мы планируем поставить еще минимум шесть двигателей уже в серийном облике для обеспечения программы Ил-114-300», – говорил в середине прошлого года генеральный конструктор «Климова» Всеволод Елисеев.

    Доработанная конструкция прошла стендовые испытания в объеме 1800 циклов, а Авиационный регистр РФ в январе прошлого года выдал двигателю ТВ7-117СТ-01 сертификат типа. И летные испытания Ил-114-300, и отправка Ми-38 заказчику означают одно – основные параметры двигателя ТВ7-117СТ-1 доведены до рабочего состояния.

    С первым полетом на обновленных двигателях Ил-114-300 входит в стадию решающих испытаний. Как минимум этот и следующий год уйдут на то, чтобы досконально и на всех режимах проверить модернизированный ТВ7-117СТ-01 и убедиться в его полной надежности. Как ранее заявлял Минпромторг, серийные поставки Ил-114-300 авиакомпаниям должны быть начаты в 2026 году. Всего до 2030 года планируется выпустить 70 таких машин. Российские регионы наконец получат надежный, недорогой и неприхотливый пассажирский авиалайнер полностью отечественного производства.

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