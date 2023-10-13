Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.0 комментариев
Ростех импортозаместил огни ЛЭП в районе глиссад аэродромов
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал маркировочные огни для линий электропередачи, находящихся в районе глиссад аэродромов и обеспечивающих безопасность при взлете и посадке самолетов, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
В сообщении говорится, что изделия позволят импортозаместить зарубежные аналоги. Опытная партия огней уже успешно прошла испытания в Ленинградской области, передает РИА «Новости».
Маркировочные огни разработаны НИИ газоразрядных приборов «Плазма» (входит в «Росэлектронику») в инициативном порядке. Изделие выдает красно-оранжевое излучение интенсивностью 10 кандел, что обеспечивает видимость огня на расстоянии 3 тыс. метров с воздуха. Кроме того, огни полностью автономны и не требуют дополнительных внешних источников питания.
Подчеркивается, что отечественные маркировочные огни сертифицированы по нормам ИКАО, а по своим массогабаритным характеристикам и показателям энергоэффективности превосходят основной иностранный аналог – французские лампы Balisor.
Как сообщил гендиректор НИИ ГП «Плазма» Сергей Максимов, до 2025 года, по оценкам компании, в рамках программы модернизации российских аэропортов потребуется около 12 тыс. маркировочных огней.