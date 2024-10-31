КНДР подтвердила запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Tекст: Антон Антонов

Как отметило ЦТАК, Северная Корея осуществила «очень важное испытание», в ходе которого был «обновлен рекорд мощности стратегических ракет», передает ТАСС.

Ким Чен Ын в своей речи назвал пуск МБР «справедливой и полностью легитимной военной мерой». Он подчеркнул «решимость» КНДР ответить «врагам, которые угрожали безопасности» страны и обостряли обстановку в регионе.

«Заверяю, что КНДР ни в коем случае не изменит курс на укрепление ядерных вооруженных сил», – сказал он, подчеркнув, что запуск произведен в рамках укрепления стратегических наступательных сил.

Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что «опасные происки врагов» направлены на усиление укрепление их ядерного альянса. В связи с этим он подчеркнул необходимость развивать северокорейские ядерные силы.

Напомним, Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея и министр обороны Японии Гэн Накатани сообщали, что Северная Корея запустила, предположительно, межконтинентальную баллистическую ракету. Накатани сообщил, что «время полета составило 86 минут» – максимальное за все время испытаний ракет КНДР.