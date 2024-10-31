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КНДР подтвердила запуск межконтинентальной баллистической ракеты
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при запуске межконтинентальной баллистической ракеты, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Как отметило ЦТАК, Северная Корея осуществила «очень важное испытание», в ходе которого был «обновлен рекорд мощности стратегических ракет», передает ТАСС.
Ким Чен Ын в своей речи назвал пуск МБР «справедливой и полностью легитимной военной мерой». Он подчеркнул «решимость» КНДР ответить «врагам, которые угрожали безопасности» страны и обостряли обстановку в регионе.
«Заверяю, что КНДР ни в коем случае не изменит курс на укрепление ядерных вооруженных сил», – сказал он, подчеркнув, что запуск произведен в рамках укрепления стратегических наступательных сил.
Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что «опасные происки врагов» направлены на усиление укрепление их ядерного альянса. В связи с этим он подчеркнул необходимость развивать северокорейские ядерные силы.
Напомним, Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея и министр обороны Японии Гэн Накатани сообщали, что Северная Корея запустила, предположительно, межконтинентальную баллистическую ракету. Накатани сообщил, что «время полета составило 86 минут» – максимальное за все время испытаний ракет КНДР.