КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету

Tекст: Антон Антонов

«Северокорейская ракета, как кажется, представляет из себя межконтинентальную баллистическую ракету, запущенную по крутой траектории», – сообщил КНШ ВС Южной Кореи.

Как сообщило японское минобороны, запуск был совершен в направлении Японского моря. По предварительным оценкам, ракета упала в 300 км к западу от острова Окусири, который находится вблизи Хоккайдо. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает ТАСС.

Накатани сообщил, что «время полета составило 86 минут» – максимальное за все время испытаний ракет КНДР. «Высота полета также, как оценивается, превысила 7 тыс. км, что отличается от того, что было раньше», – сказал он.

Япония также считает, что ракета была межконтинентальной. «Однако относительного того, была ли она нового типа, мы продолжаем анализ», – заявил министр.

В сентябре КНДР произвела запуски нескольких баллистических ракет.