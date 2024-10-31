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КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету
Северная Корея запустила, предположительно, межконтинентальную баллистическую ракету, сообщили Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея и министр обороны Японии Гэн Накатани.
«Северокорейская ракета, как кажется, представляет из себя межконтинентальную баллистическую ракету, запущенную по крутой траектории», – сообщил КНШ ВС Южной Кореи.
Как сообщило японское минобороны, запуск был совершен в направлении Японского моря. По предварительным оценкам, ракета упала в 300 км к западу от острова Окусири, который находится вблизи Хоккайдо. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает ТАСС.
Накатани сообщил, что «время полета составило 86 минут» – максимальное за все время испытаний ракет КНДР. «Высота полета также, как оценивается, превысила 7 тыс. км, что отличается от того, что было раньше», – сказал он.
Япония также считает, что ракета была межконтинентальной. «Однако относительного того, была ли она нового типа, мы продолжаем анализ», – заявил министр.
В сентябре КНДР произвела запуски нескольких баллистических ракет.