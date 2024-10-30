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Украинские власти решили смягчить заявление о блокировке Покровска
В Красноармейске (украинское название – Покровск) для укрепления обороноспособности заблокируют отдельные районы, а не весь город, сообщил глава украинской городской военной администрации Сергей Добряк.
Добряк уточнил, что в Покровске ведется строительство фортификационных сооружений. «Мы уже заходим в город, и определенные участки города будут блокироваться, поэтому просим выезжать с этих участков, а не въезд-выезд из города», – приводит его слова ТАСС.
По его словам, на данный момент в Покровске уже построено несколько «эшелонов» фортификаций, которые частично перекроют улицы и микрорайоны. Добряк также отметил, что критическая инфраструктура города сильно пострадала и разрушена на 80%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прежде Добряк заявлял, что украинские власти объявили о полном закрытии Красноармейска на въезд и выезд в целях обороны, призывая жителей активнее эвакуироваться, поскольку город будет полностью заблокирован.
Министерство обороны России сообщило об освобождении города Селидово в ДНР. В силовых структурах России отмечали, что украинские войска потеряли в Селидове гарнизон, предназначенный для обороны Красноармейска.