Tекст: Антон Антонов

Добряк уточнил, что в Покровске ведется строительство фортификационных сооружений. «Мы уже заходим в город, и определенные участки города будут блокироваться, поэтому просим выезжать с этих участков, а не въезд-выезд из города», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, на данный момент в Покровске уже построено несколько «эшелонов» фортификаций, которые частично перекроют улицы и микрорайоны. Добряк также отметил, что критическая инфраструктура города сильно пострадала и разрушена на 80%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прежде Добряк заявлял, что украинские власти объявили о полном закрытии Красноармейска на въезд и выезд в целях обороны, призывая жителей активнее эвакуироваться, поскольку город будет полностью заблокирован.

Министерство обороны России сообщило об освобождении города Селидово в ДНР. В силовых структурах России отмечали, что украинские войска потеряли в Селидове гарнизон, предназначенный для обороны Красноармейска.