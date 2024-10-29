Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.0 комментариев
ВСУ потеряли гарнизон для обороны Красноармейска возле Селидово
Украинские войска потеряли в Селидове гарнизон, предназначенный для обороны Красноармейска
Украинские войска понесли значительные потери в Селидове и окрестностях, потеряв часть гарнизона, который должен был оборонять Красноармейск, сообщили в силовых структурах РФ.
Как передает ТАСС, в результате боев за Селидово и ближайшие населенные пункты украинские войска потеряли значительную часть сил, предназначенных для обороны Красноармейска, также известного как Покровск.
«В ходе боев в Селидово, Горняке, Украинске и ряде сел противник лишился существенной части гарнизона, который должен оборонять Красноармейск», – заявил представитель силовых структур.
Кадры объективного контроля подтверждают наличие нескольких тысяч убитых и раненых украинских солдат. Подобные потери могут повлиять на способность ВСУ удерживать оборону в стратегически важном Красноармейске.
Министерство обороны России сообщило об освобождении города Селидово в Донецкой народной республике. В освобожденном городе Селидово в ДНР российские бойцы сняли украинский флаг со здания горсовета. Украинская армия пыталась прорваться из Селидово, но при этом потеряла большое число бойцов.