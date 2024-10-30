Россиянина в Казахстане осудили за финансовую пирамиду

Россиянина в Казахстане осудили на 11 лет за создание финансовой пирамиды

Tекст: Алексей Дегтярев

Российского гражданина приговорили к 11 годам лишения свободы за организацию транснациональной преступной группы, которая действовала с марта 2016 года по июнь 2017 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

В ходе следствия выяснилось, что осужденный сговорился с другими лицами и создал компанию Questra holding ins. Позднее, в 2016 году, она была разделена на две компании – инвестиционную Atlantic global asset management и брокерскую Questra world. Эти структуры привлекали средства вкладчиков, обещая им высокие доходы от несуществующих инвестиционных проектов.

Результатом действий группы стало нанесение материального ущерба 529 гражданам Казахстана на сумму более 1 млрд тенге (свыше 2 млн долларов).

С января по сентябрь 2024 года Центробанк России выявил 2,2 тыс. субъектов с признаками финансовых пирамид, это более чем в полтора раза превышает показатель за аналогичный период 2023 года. До этого ФСБ разоблачила в Москве крупную финансовую пирамиду, действовавшую под видом инвестиционной компании.