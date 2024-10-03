Эксперт: Конкурсы «Учитель года» выравнивают уровень образования в Москве и регионах

Политолог Майоров: Государство подерживает в регионах выдающихся педагогов

Tекст: Андрей Резчиков

«В ходе своего выступления Владимир Путин неоднократно подчеркивал ключевую роль педагогов в сохранении и развитии единого образовательного пространства. И это крайне важно, поскольку именно на уровне конкретных образовательных заведений – от школ до университетов – на практике происходит реализация государственной образовательной и воспитательной политики», – заявил политолог Арсений Майоров, член научно-методического совета Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

«Таким образом, именно в труде учителей находит свое финальное воплощение национальная стратегия, нормативно-правовые разработки и методологические нововведения, – продолжил собеседник. – Данная логика указывает на высокую ответственность педагогов и вместе с этим неоценимую значимость их деятельности, результаты которой во многом определяют будущее страны».

Спикер добавил, что сохранение единого образовательного пространства – значимый для России вызов. «Важным фактором выступают широкие географические пространства страны и контраст социально-экономического развития различных регионов и населенных пунктов. В связи с этим довольно трудно достичь такого состояния, когда уровень образования в широком смысле слова будет одинаковым, например, в Москве и на Камчатке. Различия неизбежно существуют и будут существовать, однако в контексте государственной политики важно постоянно двигаться в сторону унификации и гармонизации (например, через новый нацпроект «Молодежь и дети») – как на уровне нормативно-правового поля, так и на уровне педагогических практик и подходов», – подчеркнул Майоров.

По его словам, через такие конкурсы как «Учитель года» и «Классная тема!» эта задача выполняется так, чтобы сохранялась динамика развития сферы образования. «В различных регионах, благодаря выдающимся педагогам, появляются передовые решения, которые государство готово активно поддерживать и выступать за их масштабирование», – говорит эксперт. Этому помогает и широкое отмечание Дня учителя, который стал в России праздником национального уровня.

В четверг президент России Владимир Путин провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года». В мероприятии также участвовали финалисты конкурсов «Воспитатель года», «Директор года», «Первый учитель» и телешоу «Классная тема!». Встреча состоялась в преддверии Дня учителя, который будет отмечаться в субботу, 5 октября.



Президент отметил, что перед Россией стоит задача сделать единым и современным образовательное пространство. «Наша общая задача, которая в том числе будет решаться в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети», чтобы это пространство было действительно единым и современным, отвечало требованиям, динамике XXI века, целям развития, которые стоят перед нашим государством в целом; чтобы школьники, студенты колледжей, техникумов, вузов получали востребованные знания и навыки, приобщались к ценностям, которые объединяют наше общество, а значит, могли бы состояться в профессии, уверенно чувствовать себя в жизни, работать на благо страны и ее граждан», – отметил глава государства.

Президент отдельно обратился к учителям из Донбасса и Новороссии, Курской, Брянской, Белгородской областей. «В очень непростых обстоятельствах вы делаете все для того, чтобы дети могли учиться, демонстрируете исключительную верность профессиональному долгу и настоящее мужество. Хочу поблагодарить вас за вашу позицию», – сказал Путин.

