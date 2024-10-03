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Суд Москвы отправил под домашний арест трех фигурантов дела биржи Crypteх
Замоскворецкий суд Москвы вынес решение об аресте на дому трех фигурантов уголовного дела биржи Crypteх, обвиняемых в получении преступного дохода в несколько миллиардов рублей, на срок до конца ноября 2024 года, сообщили в пресс-службе суда.
Как указали в суде, Руслан Ореховский, Роман Ореховский и Александр Терещенко обвиняются в извлечении преступного дохода в размере нескольких миллиардов рублей, передает ТАСС.
Подозреваемые Руслан и Роман Ореховские были отправлены под домашний арест на срок один месяц и двадцать восемь суток, то есть до 28 ноября 2024 года. Пресс-служба суда уточнила, что на период домашнего ареста для них установлены определенные запреты и ограничения.
Ранее, в рамках того же дела, под домашний арест также был отправлен Александр Терещенко. В отношении всех подозреваемых ведется предварительное расследование, и они проходят по делу, связанному с деятельностью биржи Crypteх.
Напомним, накануне СК сообщил, что в столицу направили 96 фигурантов дела по организации анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex.