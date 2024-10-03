  • Новость часаВ Telegram зафиксировали сбои
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Аэродромы России получат второе рождение
    Военкор назвал возможные сроки полного освобождения ЛНР
    Украина направила в Курскую область лучшие шведские и немецкие танки
    Блогер Чекалина задержана за незаконный перевод 251 млн рублей за рубеж
    Группировка войск «Центр» отразила восемь контратак штурмовых групп ВСУ
    Ветеран СВО Герой России Аргамаков назначен сенатором от Алтая
    ЦАХАЛ понес первые потери в операции на юге Ливана
    Сенатор Долгов: Запад постарается наказать Грузию за запрет ЛГБТ-пропаганды
    Газпром возглавил рейтинг Forbes самых убыточных компаний России
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США потеряли контроль над союзниками

    Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.

    6 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Западные элиты правят без оглядки на мнение народа

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    5 комментариев
    3 октября 2024, 14:14 • Новости дня

    Новый генсек НАТО Рютте прибыл на Украину

    AFP: Новый генсек НАТО Рютте прибыл на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в четверг прибыл в Киев, сообщило агентство AFP.

    По информации AFP, Рютте отправился в украинскую столицу, чтобы поддержать Украину, передает ТАСС.

    Новый генсек НАТО заявил, что альянс ведет усиленную работу над предоставлением большей помощи Украине как можно быстрее. «Потребности Украины сейчас срочные, и мы усердно работаем над тем, чтобы делать больше и быстрее», – сказал он.

    Напомним, Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга. Ранее он назвал своим приоритетом помощь Украине и увеличение оборонных затрат альянса. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что Рютте лишь формально занимает пост генсека НАТО, в то время как ключевые решения в альянсе принимаются представителями США.

    2 октября 2024, 20:36 • Новости дня
    Начался суд над передавшим чертежи Украине экс-инженером «Уралвагонзавода»
    Начался суд над передавшим чертежи Украине экс-инженером «Уралвагонзавода»
    @ wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Екатеринбурга начал рассматривать по существу дело инженера «Уралвагонзавода» Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене за передачу чертежей украинским спецслужбам за деньги.

    По версии следствия, Мухаметов вместе с супругой Викторией передал украинским спецслужбам чертежи за 100 тыс. руб., передает «Коммерсант». На допросе Виктория призналась, что они планировали жить на полученные деньги.

    Супруги были задержаны за мелкое хулиганство в марте 2023 года и первоначально арестованы на 12 суток. После выхода из спецприемника их обвинили в госизмене. По месту жительства пары были изъяты «предметы шпионской деятельности», а передача чертежей украинской стороне могла угрожать безопасности ВС России.

    Накануне судья продлил арест Виктории Мухаметовой до 17 марта 2025 года. Следующее заседание по ее делу назначено на 11 октября. Сегодня, 2 октября, начался процесс по делу Данила Мухаметова. Суд также продлил его арест до 17 марта 2025 года, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

    Ранее в Курганской области задержали 18-летнего жителя Шадринска за передачу данных о воинской части министерству обороны Украины, он уже обвинен в государственной измене и заключен под стражу.

    Коментарии (13)
    2 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    Западные СМИ объяснили рекордное продвижение ВС РФ в Донбассе улучшенной тактикой

    Аналитик: ВС РФ освободили 823 кв. км в Донбассе в августе и сентябре

    Западные СМИ объяснили рекордное продвижение ВС РФ в Донбассе улучшенной тактикой
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска продвигаются в Донбассе с рекордной скоростью, освободив 823 квадратных километра за август и сентябрь, что связано с усовершенствованной тактикой ВС РФ, заявил газете The Washington Post (WP) аналитик финской компании Black Bird Group Паси Паройнен.

    Эксперт отметил, что наиболее успешное продвижение пришлось на период с середины августа по середину сентября, когда вооруженные силы Украины предпринимали атаки на Курскую область. Паройнен заявил, что российские войска смогли добиться успехов благодаря усовершенствованной тактике ведения боевых действий, сообщает ТАСС.

    Украинские военные, в свою очередь, сообщили изданию, что они не в силах противодействовать такой тактике, которая объединяет преимущества ВС РФ в мощные и скоординированные атаки. Они подчеркнули, что это создает значительные трудности в обороне их позиций на передовых рубежах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали выводить подразделения из Угледара после получения разрешения на маневрирование. В это время, согласно данным Bloomberg, российские войска завладели Угледаром, что лишило ВСУ важного стратегического пункта в Донбассе. На фоне этих событий Генштаб вооруженных сил Украины ранее называл обстановку на фронте сложной из-за потери Угледара. В дополнение к этому военнослужащий ВСУ раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск.

    Коментарии (12)
    3 октября 2024, 12:12 • Видео
    Будущее России после Украины. Взгляд из США

    Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    Коментарии (0)
    3 октября 2024, 00:30 • Новости дня
    Тело наемника вернули с Украины в Колумбию без внутренних органов

    У наемника из Колумбии Фино на Украине изъяли основные внутренние органы после смерти

    Тело наемника вернули с Украины в Колумбию без внутренних органов
    @ Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Семья наемника из Колумбии Майкла Рамиреса Фино, которого российские военные ликвидировали в ходе специальной военной операции, оказалась шокирована тем, что с Украины тело близким вернули без внутренних органов.

    Фино участвовал в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины в Курской области. Он возглавлял штурмовую группу и был ликвидирован в районе Суджи, предположительно, снайпером. Наемник получил известность, так как часто появлялся на украинском ТВ, пишет «Комсомольская правда».

    Близкие Фино оказались шокированы тем, что в Боготу его тело вернули без основных внутренних органов. Семья обратилась к журналистам, чтобы добиться ответа от Киева в связи с изъятием органов у наемника. Украинский так называемый Интернациональный легион сообщил матери Фино, что изъятие органов прописано в контракте.

    «Оказывается, где-то там мелким текстом было указано, что в случае гибели внутренние органы наемника подлежат изъятию. Мол, кровь, сердце, почки и печень умерших военнослужащих изымают для раненых», – пишет «Комсомольская правда».

    Напомним, уже неоднократно сообщалось о работе «черных трансплантологов», в том числе иностранных, на Украине и рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ.

    Коментарии (26)
    2 октября 2024, 23:40 • Новости дня
    В 72-й бригаде ВСУ рассказали о хаотичном отступлении из Угледара

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

    Украинские СМИ указывают, что успешные действия российских войск вынудили ВСУ отступить, не дожидаясь соответствующего приказа. Украинские военные покидали позиции под ударами дронов и артиллерии, многие считаются пропавшими без вести.

    Один из военных ВСУ заявил: «Когда отход не организован, начинается хаос, это естественное правило войны». Он пожаловался, что некоторые группы военных оказались дезориентированы, оставшись без связи; в результате им пришлось самостоятельно решать, как поступить, и многие выбрали отступление. Позиции покидали по ночам, шли по минным полям по обозначенным следам, чтобы не идти по простреливаемой дороге на Богоявленку.

    Представитель штаба батальона 72-й бригады заявил, что «бригада стерлась в ноль». Рассказывая о ситуации в своем батальоне, он сообщил, что из 350 человек (по штату) людей осталось на один взвод – до 30, включая механиков и водителей. Бойцов пехоты, которые должны были удерживать «полосу» в 2–3 км «было 14–18 человек».

    По мнению украинских военных, командование ВСУ слишком долго не давало приказ об отступлении. Приказ не поступил даже после того, как город оказался в фактическом оперативном окружении и невозможность удержать его стала очевидной, пишут украинские СМИ.

    Напомним, Угледар освобожден российскими войсками. Военнослужащий вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.

    Коментарии (3)
    3 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Зеленский включил в «план победы» действия для стран по всему миру
    Зеленский включил в «план победы» действия для стран по всему миру
    @ Ting Shen/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский «план победы» предусматривает меры, которые могли бы осуществить страны «по всему миру», сообщил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

    «План победы, который представила Украина, не только о том, что могла бы сделать Украина», – приводит слова Миллера РИА «Новости».

    Представитель Госдепа отметил, что украинский план включает в себя шаги, которые «могли бы предпринять государства по всему миру». При этом озвучивать подробности Миллер не стал, заявив, что Киев сам должен объявлять о своих инициативах.

    Напомним, американские СМИ сообщали, что президент США Джо Байден критически оценил «план победы», представленный украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визита в Вашингтон.

    Коментарии (11)
    3 октября 2024, 08:48 • Новости дня
    Рогов объяснил заявление Зеленского о новой ракете

    Рогов назвал слова Зеленского о новой ракете попыткой прикрыть поставки западного оружия

    Рогов объяснил заявление Зеленского о новой ракете
    @ Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что слова Зеленского о новой ракете служат прикрытием для поставок западного вооружения, включая ракеты, которые могут быть использованы для ударов по России.

    По его словам, заявление Владимира Зеленского о разработке новой баллистической ракеты является лишь прикрытием для поставок западного оружия, передает РИА «Новости».

    Рогов уверен, что под видом новой ракеты Украине могут быть переданы западные технологии и вооружение, которые затем будут использованы для ударов вглубь российской территории. «Это заявление не более чем прикрытие поставок западного оружия, западных ракет, которые режим Зеленского выдаст за украинские, чтобы попытаться нанести удары вглубь России», – отметил он.

    По словам Рогова, украинская сторона за последние десятилетия не смогла разработать ничего нового в сфере вооружений. Максимум, что удавалось украинским конструкторам в этой области, – это модификация советских ракетных комплексов, что, по его мнению, является пределом их возможностей.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы провела летные испытания своей новой баллистической ракеты.

    Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер сообщил, что украинский «план победы» предусматривает меры, которые могли бы осуществить страны «по всему миру». На фоне этих событий Зеленский провел переговоры с руководителями иностранных оборонных компаний на форуме в Киеве, обсуждая расширение сотрудничества и усиление производственных возможностей.

    Коментарии (8)
    3 октября 2024, 06:22 • Новости дня
    Имущество украинского миллиардера арестовано в России
    Имущество украинского миллиардера арестовано в России
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В России арестовано имущество украинского миллиардера Александра Гереги, свидетельствуют документы.

    Имущество арестовали весной, передает РИА «Новости».

    Напомним, в 2022 году парламент Крыма национализировал имущество украинских олигархов, в том числе относящееся к ООО «РусЛайн Ко», учредителями которого выступали и компании Гереги. Он включен в российский санкционный список. До специальной военной операции России на Украине Герега входил в число самых богатых людей на Украине по версии украинского Forbes.


    Коментарии (14)
    3 октября 2024, 09:59 • Новости дня
    ФСБ задержала украинских шпионов при попытке проникновения из Литвы в Россию
    ФСБ задержала украинских шпионов при попытке проникновения из Литвы в Россию
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ задержала группу украинских шпионов, которые пытались незаконно проникнуть в Россию через Литву, причем одной из их целей было похищение ребенка.

    По данным ФСБ, задержана группа шпионов, пытавшихся проникнуть на территорию России из Литвы, передает РИА «Новости».

    В ходе расследования выяснилось, что основной целью шпионов была организация похищения и вывоза из России ребенка, отцом которого является сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины.

    Задержанные признались в намерениях, а также сообщили о наличии в их группе специального человека, ответственного за эту операцию.

    Кроме того, по данным ФСБ, украинская военная разведка активно собирала информацию о защищенности российско-литовского участка государственной границы.

    Операция по задержанию украинских шпионов была тщательно спланирована и проведена без инцидентов. ФСБ подтверждает, что все задействованные лица задержаны и находятся под стражей.

    Более того, задержанные подтвердили, что планировали похищение ребенка и его вывоз из России.

    Ранее ФСБ задержала в ЛНР корректировщицу ракетных ударов Киева. До этого задержали гражданку Украины из города Рубежное, корректирующую удары ВСУ по Луганской народной республике.

    Коментарии (6)
    3 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    Военкор назвал возможные сроки полного освобождения ЛНР

    Военкор Громов: Освобождение ЛНР может быть вопросом одного-двух месяцев

    Военкор назвал возможные сроки полного освобождения ЛНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Участок фронта в ЛНР долгое время был статичным, однако сейчас там наблюдается достаточно серьезное продвижение ВС России. При сохранении текущих тенденций полное освобождение ЛНР может быть вопросом одного-двух месяцев, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее сообщалось, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском.

    «Российские войска придерживаются следующей тактики: сначала наносятся удары по флангам, мы занимаем ключевые точки и охватываем крупные города-укрепрайоны противника клещами, тем самым вынуждая его отходить. Так было в Авдеевке, Новогродовке, в районе Селидова, а также Угледаре», – отметил военкор Федор Громов.

    Он не исключает, что такая же схема будет реализована и в Лисичанске. Однако говорить о формировании там огневого мешка для украинской группировки пока преждевременно, считает собеседник. «Тем не менее на этом участке действительно наблюдается достаточно серьезное продвижение ВС России. В случае развития наступления могут быть созданы своего рода клещи. Тогда противник будет вынужден отступать в Северск», – допустил Громов.

    Впрочем, российские войска стремятся взять в полуобхват и этот населенный пункт. «Это направление было очень долгое время статичным, там не наблюдалось резких изменений. Успех нашей армии будет зависеть от того, насколько боеспособной окажется группировка ВСУ и будет ли она получать дополнительные силы», – рассуждает военкор. Он отметил, что важную роль сыграет и авиация России.

    По оценкам спикера, при сохранении текущих тенденций наступления полное освобождение ЛНР может быть «вопросом одного-двух месяцев». Он напомнил, что основные города и поселки находятся под контролем Российской армии. «Осталась небольшая цепочка неосвобожденных сел на границе ЛНР и Харьковской области, а также рядом с оккупированной частью ДНР», – заключил Громов.

    Ранее стало известно, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что после освобождения населенного пункта Верхнекаменское подразделения ВСУ в районе Белогоровки и западнее Лисичанска оказались в полуокружении.

    По словам Марочко, практически все пути отступления украинских войск простреливаются российскими силами. Наименьшее расстояние между российскими подразделениями, окружившими вооруженные формирования Украины, составляет около 8 км.

    Напомним, подразделения Южной группировки войск освободили Верхнекаменское Донецкой народной республики 2 октября. Российские войска также продолжили наступление под Макеевкой, заняв стратегическую высоту юго-западнее населенного пункта. В результате российским военным удалось отбить более двадцати атак ВСУ на ЛНР, уничтожив более 11 тыс. украинских солдат и наемников. Кроме того, ВС России начали формировать огневой мешок у Северска в Донецкой народной республике для группировки ВСУ.

    Коментарии (0)
    3 октября 2024, 12:48 • Новости дня
    Forbes: Украина направила в Курскую область лучшие шведские и немецкие танки
    Forbes: Украина направила в Курскую область лучшие шведские и немецкие танки
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское военное руководство направило в Курскую область свои лучшие боевые машины, это Strv 122 или Leopard 2A6 шведского или немецкого производства, сообщает зарубежная пресса.

    Эти машины – лучшие танки в арсенале украинской армии, они считаются одними из самых защищенных в мире, передает Ura.ru со ссылкой на Forbes.

    Танки Strv 122 и Leopard 2A6 весят по 70 тонн, они обладают тяжелыми стальными и композитными броневыми слоями. По данным издания, в 2023 году Украине передали десять шведских Strv 122 и 21 немецко-португальский Leopard 2A6.

    В марте Forbes писал, что ВСУ потеряли не менее семи из десяти танков Strv 122.

    Коментарии (4)
    2 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Венгрия заблокировала новую отправку инструкторов ЕС на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерская сторона не дает Европейскому союзу отправить инструкторов и советников для подготовки украинских военных, заявил глава МИД и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

    Стартовавшая в ноябре 2022 года миссия ЕС по подготовке ВСУ скоро закончится, сейчас обсуждается вопрос о ее продлении и отправке инструкторов и советников на украинскую территорию, сказал Сийярто, передает РИА «Новости».

    Там они должны участвовать в координации подготовительной миссии повышать ее эффективность. «Мы считаем это чрезвычайно опасным шагом с точки зрения военной эскалации. Мы видим, что это предложение в значительной мере увеличило бы риск расширения конфликта... Так что на это предложение мы говорим нет», – пояснил Сийярто.

    Венгрия не готова поддерживать предложение в текущей форме и попросила его переработать.

    До этого Сийярто заявлял, что Венгрия не прекратит усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (0)
    3 октября 2024, 11:12 • Новости дня
    ВСУ отступили от станции Цукурино в ДНР

    Украинские войска оставили позиции у железнодорожной станции в Цукурине в ДНР

    ВСУ отступили от станции Цукурино в ДНР
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска оставили свои позиции у железнодорожной станции в Цукурине, что в ДНР, усиливая российское давление на Селидовском направлении, важном для стратегического контроля.

    Украинские вооруженные силы оставили позиции у железнодорожной станции в поселке Цукурино в Донецкой народной республике, передает ТАСС. По словам источника в силовых структурах, это стало очередным шагом в процессе вытеснения противника с ключевых направлений.

    Силовики заявили о продолжении давления на украинскую группировку на Селидовском направлении. Представитель силовых структур подчеркнул: «Продолжаем выдавливать противника со стратегически важных направлений. На этот раз они [ВСУ] ушли с позиций у ж/д станции в Цукурине».

    Отступление ВСУ свидетельствует о нарастающем напряжении в регионе, где российские войска стремятся усилить свое влияние. Это важное отступление может повлиять на общий баланс сил на данном участке фронта, увеличивая возможности для продвижения союзных сил.

    Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа. В результате отряд 5-й бригады Захарченко вынудил сдаться украинских солдат, оборонявших позиции под Красногоровкой, когда те прекратили сопротивление и показали белый флаг. Между тем на украинских позициях под Северском возникла нехватка командиров.

    Коментарии (0)
    3 октября 2024, 01:00 • Новости дня
    Лавров оценил позицию Китая по Украине

    Лавров назвал позицию Китая по Украине сбалансированной и последовательной

    Лавров оценил позицию Китая по Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия считает позицию Китая по украинскому конфликту сбалансированной и последовательной, Пекин «учитывает главное» в данном вопросе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    В статье для «Российской газеты» к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, Лавров заявил: «Отмечаем сбалансированный и последовательный подход китайской стороны к ситуации вокруг кризиса на Украине».

    Лавров отметил, что Китай, предлагая варианты урегулирования ситуации, «учитывает главное – необходимость устранения первопричин конфликта». В числе таких первопричин указываются расширение НАТО, создание Западом антироссийского военного плацдарма на Украине, госпереворот на Украине в 2014 году и его поддержка западными странами, а также «политика истребления всего русского», которую проводит киевский режим.

    Напомним, Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса. Страны – участницы платформы высказались против наращивания эскалации.

    Коментарии (13)
    3 октября 2024, 13:49 • Новости дня
    ВСУ потеряли 60 человек при попытке прорыва границы в Курской области
    ВСУ потеряли 60 человек при попытке прорыва границы в Курской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики, пытавшиеся прорваться через российскую границу в Курской области, потеряли в последние сутки до 60 человек убитыми и ранеными, сообщило Минобороны.

    ВСУ предприняли пять попыток прорыва через госграницу в сторону поселка Новый Путь, они потеряли до 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Перехода границы не допущено.

    Группировка «Север» поразила формирования 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 129-й бригады теробороны у Дарьино, Любимовки, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 30 человек.

    Авиация и ракетные войска поразили в Сумской области резервы 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад теробороны у Великого Бобрика, Великой Чернетчины, Глухова, Макеевки, Ободы, Павловки, Перемоги, Речки, Скляровки, Студенка и Уланово.

    За сутки ВСУ на Курском направлении потеряли свыше 300 человек, четыре бронемашины, шесть артиллерийских орудий, включая две американские САУ Paladin, шведскую САУ Archer.

    За все время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла свыше 19 тыс. 850 человек, 135 танков, 66 БМП, 98 БТР, 864 боевые бронированные машины, 577 автомобилей, 162 артиллерийских орудия, 33 РСЗО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники.

    Коментарии (0)
    3 октября 2024, 12:53 • Новости дня
    Группировка войск «Центр» отразила восемь контратак штурмовых групп ВСУ
    Группировка войск «Центр» отразила восемь контратак штурмовых групп ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки подразделения группировки «Центр» отразили восемь контратак украинских штурмовиков, сообщило министерство обороны.

    Группировка отразила контратаки штурмовых групп 53-й, 100-й, 150-й механизированных, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад и 425 штурмового батальона ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она поразила живую силу и технику 31-й, 32-й, 101-й, 110-й, 151-й механизированных, 1-й танковой, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 112-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии у Дзержинска, Дружбы, Сухой Балки, Красного Яра, Гродовки и Горняка в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 615 человек, танк, две бронемашины, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й, 125-й, 241-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии у Доброволья, Золотой Нивы, Великой Новоселки (ДНР) и Левадного (Запорожская область).

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 130 человек, бронемашину, две французские гаубицы Caesar.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 103-й и 108-й бригад теробороны у Малой Токмачки, Нестерянки (Запорожская область), Степного, Казацкого и Кизомыса (Херсонская область).

    В зоне ответственности этой группировки украинская армия потеряла до 75 человек, танк орудие Д-20, американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три полевых склада боеприпасов.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили объекты энергетики Украины, обеспечивавшие ВСУ. Средства ПВО сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS и 144 дрона самолетного типа.

    С начала СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32 734 дрона, 579 ЗРК, 18 479 танков и других боевых бронированных машин, 1469 машин РСЗО, 15 507 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Ранее в четверг Минобороны сообщало, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников.

    Коментарии (0)
    Главное
    Рютте заявил об отсутствии у России права вето на расширение НАТО
    ФСБ задержала украинских шпионов на границе с Литвой
    Россиянам рекомендовали покинуть Израиль
    В Раду внесли законопроект о запрете русского языка в школах
    Неизвестные разгромили Аллею памяти Жириновского в Воронеже
    Актеру из «Брата 2» грозит лишение свободы
    В краже кенгурят в Ярославле и Калуге заподозрили карлика

    Аэродромы России получат второе рождение

    Одним из приоритетов проекта бюджета на 2025–2027 годы стало развитие и модернизация сети российских аэродромов: расходы на аэродромную сеть существенно увеличиваются. Налицо смена государственной политики в области транспортной инфраструктуры. Это прямо связано с текущей геополитической ситуацией, но не только с этим. Подробности

    Перейти в раздел

    В НАТО готовят для России неприемлемое предложение

    Судя по заявлениям западных политиков и публикациям в западных СМИ, в НАТО готовятся предложить Украине членство в альянсе по образцу Германии 1950-х годов, а Россию хотят заставить заморозить боевые действия по линии соприкосновения сторон. Почему США и их союзники решили, что Россия на это пойдет? Какую интригу замыслили на Западе? Подробности

    Перейти в раздел

    Угледар был освобожден длительной подготовкой и стремительными рывками

    Приходит все больше сообщений, подтверждающих освобождение Угледара. Почему ВСУ воспринимали этот город в качестве неприступной крепости, каким образом российским войскам удалось взломать украинскую оборону и какие варианты дальнейшего продвижения открываются перед ВС РФ в результате? Подробности

    Перейти в раздел

    Применение FPV-дронов в ходе СВО приводит к перевороту в мышлении армии США

    Судя по всему, изучение и российского, и украинского боевого опыта в ходе спецоперации начинает оказывать сильное влияние на американскую военную мысль. Каким является традиционный подход Пентагона к беспилотникам и роботизации войск в целом, что показала в этом смысле спецоперация – и как теперь американские военные стремятся опередить на данном направлении и Украину, и даже Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............