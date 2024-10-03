Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.2 комментария
Новый генсек НАТО Рютте прибыл на Украину
AFP: Новый генсек НАТО Рютте прибыл на Украину
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в четверг прибыл в Киев, сообщило агентство AFP.
По информации AFP, Рютте отправился в украинскую столицу, чтобы поддержать Украину, передает ТАСС.
Новый генсек НАТО заявил, что альянс ведет усиленную работу над предоставлением большей помощи Украине как можно быстрее. «Потребности Украины сейчас срочные, и мы усердно работаем над тем, чтобы делать больше и быстрее», – сказал он.
Напомним, Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга. Ранее он назвал своим приоритетом помощь Украине и увеличение оборонных затрат альянса. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что Рютте лишь формально занимает пост генсека НАТО, в то время как ключевые решения в альянсе принимаются представителями США.