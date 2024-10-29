Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
ВСУ потеряли более 400 военнослужащих за сутки на Курском направлении
Украинская сторона в последние сутки потеряла свыше 400 человек и 16 единиц бронетехники на Курском направлении, сообщило российское министерство обороны.
В результате боевых действий уничтожено 16 единиц бронетехники, включая два танка, две БМП и 12 боевых бронированных машин, четыре артиллерийских орудия, включая польскую САУ Krab, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Группировка «Север» поразила формирования ВСУ у Дарьино, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово, отразила пять контратак противника у Дарьино и Новоивановки.
Российская армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в различных районах, в том числе у Александрии, Викторовки и Гоголевки. Оперативно-тактическая авиация поразила резервы ВСУ в Сумской области, в том числе у Басовки и Беловод.
С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 27 тыс. 950 военнослужащих, 179 танков, 100 БМП и 240 артиллерийских орудий.
В прошлые сутки потери украинских сил на Курском направлении составили более 350 военнослужащих. Бывший британский военный атташе Джон Форман заявил о неудаче наступления ВСУ на Курскую область.
Генерал ВСУ Дмитрий Марченко выразил сомнения в необходимости вторжения в Курскую область.