Tекст: Алексей Дегтярев

В результате боевых действий уничтожено 16 единиц бронетехники, включая два танка, две БМП и 12 боевых бронированных машин, четыре артиллерийских орудия, включая польскую САУ Krab, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Север» поразила формирования ВСУ у Дарьино, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово, отразила пять контратак противника у Дарьино и Новоивановки.

Российская армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в различных районах, в том числе у Александрии, Викторовки и Гоголевки. Оперативно-тактическая авиация поразила резервы ВСУ в Сумской области, в том числе у Басовки и Беловод.

С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 27 тыс. 950 военнослужащих, 179 танков, 100 БМП и 240 артиллерийских орудий.

В прошлые сутки потери украинских сил на Курском направлении составили более 350 военнослужащих. Бывший британский военный атташе Джон Форман заявил о неудаче наступления ВСУ на Курскую область.

Генерал ВСУ Дмитрий Марченко выразил сомнения в необходимости вторжения в Курскую область.