Генерал ВСУ Марченко усомнился в целесообразности вторжения в Курскую область

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко поделился своим мнением о вторжении вооруженных сил Украины в Курскую область, сообщает ТАСС. В интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе, опубликованному на его YouTube-канале, Марченко заявил, что не видит конечной цели данной военной операции.

Он подчеркнул, что в Курскую область отправлены лучшие части украинской армии, и пополнение сил происходит быстрее, чем на других направлениях, таких как Купянское. «Я не понимаю, для чего это происходит. Для того чтобы держать на Курщине такое количество военных, нужен немалый ресурс и нужно понимать, что с ним делать дальше», – сказал Марченко.

Кроме того, он признал, что российские войска постепенно выдавливают ВСУ из региона. Эта ситуация еще больше подчеркивает его сомнения в целесообразности продолжения операции, требующей значительных людских и материальных ресурсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о шагах к миру, отметив, что они воспринимаются в Москве как «комикс».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия киевских властей, связанные с Курской областью, негативно сказались на перспективах мирного урегулирования кризиса на Украине.

Бывший британский военный атташе Джон Форман сообщил газете The Daily Telegraph, что наступление ВСУ на Курскую область не достигло ожидаемых результатов, а украинские власти не смогли убедить союзников в необходимости увеличения поставок оружия.