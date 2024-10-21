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    Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Когда российский фондовый рынок станет здоровым

    Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.

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    21 октября 2024, 16:04 • Новости дня

    Небензя: Курская авантюра Киева отсрочила мирное урегулирование

    Небензя заявил, что действия Киева отдалили перспективы мира на Украине

    Небензя: Курская авантюра Киева отсрочила мирное урегулирование
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия киевских властей, связанные с Курской областью, негативно сказались на перспективах мирного урегулирования кризиса на Украине.

    Он отметил, что многие государства осознают серьезность ситуации и последствия действий Украины. Небензя подчеркнул: «Безусловно, многие государства, впитав наши аргументы и разъяснения, осознают, что курская авантюра лишь отдалила перспективы мирного урегулирования. Более того, вторжением на признаваемую всеми государствами мира территорию России ВСУ продемонстрировали мировому большинству свою террористическую и агрессивную сущность, о чем мы предупреждали долгие годы», передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что российская сторона продолжит дипломатические усилия, направленные на разъяснение своей позиции в международных организациях, включая ООН. Напряженность в регионе остается высокой, в то время как Россия ожидает резолюций и действий мирового сообщества для достижения мирного разрешения конфликта.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию до устранения угроз от Украины, отметив, что Запад и Киев не обсуждают восстановление мира.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает мирное урегулирование, но только при выполнении своих условий, связанных с безопасностью и целями спецоперации. Для России нет никакой альтернативы победе в спецоперации, указал Песков.

    21 октября 2024, 06:51 • Новости дня
    В Курскую область перебросили 14 бригад ВСУ и наемников

    Командир отряда спецназа сообщил о переброске ВСУ и наемников в Курскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области против России воюют 14 бригад ВСУ и западные наемники, сообщил командир спецназа «Ахмат».

    На Курскую область переброшены 14 бригад Вооруженных сил Украины и подразделения наемников, включая западные частные военные компании, сообщает ТАСС.

    Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил: «Против ВС РФ здесь стоят 21-я, 22-я, 41-я, 61-я, 80-я, 82-я, 92-я, 95-я, 239-я, 245-я, 47-я бригады ВСУ, 129-й и 30-й штурмовые батальоны, иностранный и грузинский легионы, американская ЧВК Forward Observation Group».

    По его словам, все боеспособные подразделения противника были переброшены в этот российский регион, включая 47-ю бригаду, которая ранее использовалась на фронте для «затыкания дыр».

    Массированная атака со стороны ВСУ началась 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а жителей приграничных районов эвакуируют.

    По данным Минобороны России, с начала боевых действий на курском направлении Киев потерял более 25 тыс. военнослужащих. Операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи вертолетов Ка-52М российской армии успешно предотвратили ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, нанеся удары по противнику.

    Десять солдат ВСУ, включая командира, попали в засаду в районе Золотой Нивы в ДНР, трое из них погибли, а семеро были взяты в плен, включая командира взвода.

    Украинская военнослужащая, брошенная сослуживцами на поле боя в Херсонской области, была спасена российскими военными и включена в списки обмена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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    20 октября 2024, 18:02 • Новости дня
    Экономист объяснил неблагоприятный прогноз МВФ по Украине
    Экономист объяснил неблагоприятный прогноз МВФ по Украине
    @ REUTERS/Anton Shynkarenko

    Tекст: Олег Исайченко

    МВФ фактически описал последствия для Украины в случае продолжения конфликта до 2026 года. При этом предпосылок для улучшения прогнозов нет. Если же ВСУ потеряют Красноармейск (Покровск), ситуация для Киева станет еще хуже, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее МВФ спрогнозировал завершение конфликта в конце 2025 году.

    «Прогноз необходим для оценки способности Украины исполнять обязательства перед МВФ. То есть, другими словами, это не более чем прогноз последствий для Украины от затягивания конфликта до 2026 года», – объяснил экономист Антон Любич.

    По его словам, прогнозы в дальнейшем будут только ухудшаться. «Перспектив для улучшения нет. Главное для Украины уже произошло. Речь о демографической катастрофе, случившейся и вследствие миграции, и по причине гибели значительной части мужского населения», – продолжил аналитик.

    «Из текущих факторов, которые окажут системное воздействие на украинскую экономику, можно выделить битву за Красноармейск (Покровск). Утрата населенного пункта фактически лишит украинскую металлургию коксующихся углей, что резко отрицательно повлияет на экономику страны в целом», – спрогнозировал Любич.

    Ранее Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал окончание вооруженного конфликта на Украине в конце 2025 года, что повлияет на экономическую ситуацию и потребует финансовой поддержки для республики.

    Как обращает внимание РБК со ссылкой на документ, в прошлом году продолжение конфликта до конца 2025 года предполагалось при негативном сценарии, сейчас же это базовый вариант. При негативном сценарии фонд предполагает, что конфликт может завершиться в середине 2026 года.

    Эксперты МВФ считают, что давление на украинский бюджет будет усиливаться, пока конфликт продолжается. В документе говорится: «Война сойдет на нет только в последнем квартале 2025 года, что в течение года будет оказывать сильное тормозящее влияние на экономику».

    Первоначальный прогноз предполагал прекращение боевых действий не позднее конца 2024 года. Однако, по новым оценкам, ситуация требует более долгосрочного подхода к решению экономических проблем и поддержке Украины международным сообществом.

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    20 октября 2024, 16:55 • Видео
    Макрон назначил Зеленскому лимит

    Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    21 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде

    Симоньян заявила, что Россия не атакует Верховную раду из-за культурного наследия

    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян заявила, что Россия не наносит удары по Верховной раде, так как считает ее частью культурного наследия, созданного советским архитектором Владимиром Заболотным.

    Маргарита Симоньян, главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня», заявила, что Россия до сих пор не бомбит Верховную раду Украины из-за того, что это здание представляет собой культурное наследие. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Симоньян отметила, что здание Верховной рады Украины, изначально построенное как Верховный совет Украинской ССР, было создано советским архитектором Владимиром Заболотным, который за свою работу получил Сталинскую премию.

    Симоньян подчеркнула, что у «нормального человека не поднимается рука» на разрушение объектов, связанных с его историей и культурой. Она также добавила, что не понимает, почему на Украине ожидают таких действий от России, учитывая общую историю и культурные связи.

    Симоньян сравнила Верховную раду с дачей, куда в детстве ездят с семьей, подчеркивая, что никто не станет разрушать то, что считает своим. По ее мнению, разрушение культурных памятников из-за текущих политических конфликтов было бы «смешно» и нецелесообразно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банковая осталась «целой и невредимой» после вторжения ВСУ в Курскую область, так как противники ударов имеют свои аргументы. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России будет трудно отказать Минску в использовании тактического ядерного оружия при нападении Украины на Белоруссию.

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    21 октября 2024, 07:29 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» взял в плен разведчиков ВСУ в Курской области

    В Курской области пленили разведчиков ВСУ, похищавших жителей Суджи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области спецназ «Ахмат» пленил разведчиков ВСУ, у которых были видео пыток гражданских и российских военных.

    Разведчики из 61-й бригады ВСУ были взяты в плен в Курской области, сообщает ТАСС. На их экшн-камерах были обнаружены видеозаписи, на которых зафиксированы пытки гражданских и российских военных. Информацию об этом представил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

    По его словам, среди пленных попадались разведчики, которые похищали гражданских и бойцов в городе Суджа. На экшн-камерах были видны попытки вывоза этих людей. «Куда вывозить, они так объяснить и не смогли, якобы на фильтрацию», – добавил Аид.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области, доброволец рассказал о выплатах в ВСУ за убийство курских волонтеров, а волонтер рассказала о засадах украинских боевиков на гражданских в Курской области.

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    21 октября 2024, 08:30 • Новости дня
    Российские войска блокировали группировку ВСУ в Селидово

    Группировка ВСУ в Селидово оказалась под огневым контролем российских войск

    Российские войска блокировали группировку ВСУ в Селидово
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка ВСУ в Селидово на Красноармейском направлении заблокирована российскими войсками, которые полностью контролируют все дороги из города, исключая безопасный выход для противника.

    Группировки ВСУ в Селидово оказались в блокаде, все дороги из города находятся под огневым контролем российских войск, сообщает ТАСС. Это существенно ограничивает возможности украинских военных для безопасного выхода из окружения.

    Представитель силовых структур подчеркнул, что ситуация в Селидово складывается не в пользу ВСУ, так как «клещи вокруг города продолжают смыкаться».

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о наличии всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении в ДНР. Российские военные взяли в клещи подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово.

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    21 октября 2024, 12:21 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики Украины и инфраструктуру аэродромов ВСУ
    ВС России поразили объекты энергетики Украины и инфраструктуру аэродромов ВСУ
    @ Кадр из видео

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, и инфраструктуре военных аэродромов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того поражены цеха производства и склады хранения ударных беспилотников, пункт временной дисклокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три американских реактивных снаряда HIMARS и 52 беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34 018 беспилотников, 582 ЗРК, 18 743 танка и других бронемашин, 1478 боевых машин РСЗО, 16 480 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 443 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    На прошлой неделе сообщалось, что ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ и объектам ТЭК.

    За прошедшую неделю российские освободили пять населенных пунктов.

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    21 октября 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США

    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США Роблесу

    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США
    @ johnrobles2

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Джону Роблесу, которого называют первым политическим беженцем из США.

    Указ о приеме в гражданство России опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС. В документе указано, что Роблес Джон Энтони родился 10 апреля 1966 года в США.

    Ранее сообщалось, что Роблес проживает в России с 1990-х годов. За это время он успел поработать учителем и журналистом-международником.

    Также Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бразильскому футболисту петербургского клуба «Зенит» Дугласу Сантосу. В документе указано полное имя спортсмена: Дос Сантос Жустино Де Мел Дуглас. Футболист родился 22 марта 1994 года в Бразилии.

    Напомним, в феврале прошлого года Путин предоставил гражданство режиссеру Режису Обадиа и скульптору Борису Лежену, а также французскому журналисту Адриану Боке. В июле 2023 года российский лидер предоставил российское гражданство родившемуся в США хоккеисту московского «Динамо» Бреннану Менеллу.

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    20 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    Камера GoPro показала предсмертное видео латиноамериканского наемника ВСУ

    RT показал кадры с камеры GoPro ликвидированного под Часовым Яром наемника

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские СМИ показали видео с нательной камеры латиноамериканского наемника ВСУ, уничтоженного в районе Часового Яра на Донбассе.

    Видео с камеры GoPro наемника, ликвидированного в районе Часова Яра, показал RT. На как попавшие под обстрел военные с синими лентами, указывающими на принадлежность к подразделениям ВСУ, пытаются эвакуироваться с поля боя. Наемник на испанском языке рассказывает на камеру, упавшая рядом граната, могла бы «превратить его в дерьмо», но оказались задеты только рука и нога.

    Также появилась информация, что российские войска в районе Часового Яра ликвидировали колумбийского наемника Галиндеса Гуамангу Джеймса Арбея. Как сообщает РИА «Новости», Арбея идентифицировали по найденным при нем документам, включая паспорт и украинский военный билет.

    Отмечается, что Киев привлек наемников из Латинской Америки для обороны стратегически важного города Часов Яр. Радиопереговоры этих наемников были перехвачены российскими войсками, что позволило подтвердить информацию о присутствии иностранных бойцов на стороне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья колумбийского наемника Майкла Рамиреса Фино была шокирована, когда его тело вернули с Украины без внутренних органов.

    МИД Колумбии предпринимает меры для прекращения вербовки граждан в конфликт на Украине и в других странах.

    Двое колумбийских наемников, которые были задержаны Россией за участие в боевых действиях на стороне Украины, были выданы Москве Венесуэлой, как сообщила Politico.

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    21 октября 2024, 04:25 • Новости дня
    Госдума предложила снизить срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдума разработала законопроект, предусматривающий снижение минимального срока владения квартирой для освобождения от НДФЛ с пяти до трех лет, с целью повышения мобильности населения.

    Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил снизить минимальный срок владения недвижимостью, после которого можно не платить НДФЛ при продаже, с пяти до трех лет. Об этом сообщает ТАСС.

    В случае, если недвижимость получена в наследство или по договору дарения от члена семьи, срок будет составлять один год вместо трех.

    Законопроект предполагает изменения в Налоговый кодекс. В ряде случаев Нилов предлагает уменьшить минимальный срок владения до двух лет, если недвижимость получена от личного фонда, в результате приватизации или передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.

    По мнению Нилова, действующие нормы налогового законодательства, касающиеся минимальных сроков владения недвижимостью, сдерживают мобильность населения. Он подчеркнул, что переезд в другой регион становится сложной задачей, если продать недвижимость без ущерба для бюджета возможно только через пять лет после покупки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов заявил, что до конца 2024 года в России может произойти снижение цен на новостройки до 10%.

    Юрист по недвижимости Ирина Нигматуллина предупредила о хищениях квартир через «Госуслуги» с помощью электронных цифровых подписей, полученных мошенниками обманным путем.

    Центробанк увидел признаки охлаждения рынка ипотеки в России, что снижает риски финансового пузыря, однако эксперты объясняли, почему ждать снижения цен пока не стоит.

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    21 октября 2024, 09:45 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» уничтожил развернувших флаг Украины в Судже боевиков
    Спецназ «Ахмат» уничтожил развернувших флаг Украины в Судже боевиков
    @ Александр Река/ТАСС

    В Судже Курской области российские бойцы ликвидировали боевиков ВСУ, поднявших флаг Украины на газовой насосной станции.

    Российские бойцы уничтожили украинских боевиков, развернувших флаг Украины над газовой насосной станцией в Судже Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на командира отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид». По словам командира, операция по ликвидации боевиков заняла четыре дня.

    «Мы их всех ликвидировали, а выжившие – два оставшихся – сейчас находятся у нас (в плену). Поэтому Курск за три дня (у ВСУ) не получился», – констатировал он.

    Украинские силы начали массированную атаку на Курскую область 6 августа. Из-за обострения ситуации в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Местных жителей из приграничных районов эвакуировали на безопасные территории. По данным Министерства обороны РФ, с начала боевых действий на Курском направлении Украина потеряла более 25 тыс. военнослужащих. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

    Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях. Также спецназ «Ахмат» в Курской области пленил разведчиков ВСУ, у которых были видео пыток гражданских и российских военных.

    До этого житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области.

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    21 октября 2024, 07:10 • Новости дня
    Балицкий заявил о возможной диверсии Запада на Киевской ГЭС

    Балицкий допустил подрыв Киевской ГЭС Западом для обвинения России

    Балицкий заявил о возможной диверсии Запада на Киевской ГЭС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предположил, что западные страны могут организовать подрыв Киевской ГЭС и обвинить в этом Россию, что приведет к серьезным последствиям для Киева.

    По его словам, западные страны могут организовать подрыв плотины Киевской ГЭС, чтобы обвинить в этом Россию, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Киев и его западные партнеры могут использовать любые средства для достижения своих целей.

    Балицкий отметил, что в случае подрыва плотины будут серьезные последствия, включая затопление части Киева и гибель тысяч людей. Он выразил обеспокоенность возможными действиями Запада в контексте текущих геополитических напряженностей.

    По мнению Балицкого, такие действия могли бы быть направлены на дискредитацию России на международной арене. Он подчеркнул важность восприятия подобных угроз всерьез и необходимость подготовки к возможным провокациям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авторы канала «Война с фейками» опровергли статью The New York Times о «подрыве» Каховской ГЭС, а также сообщалось, что в Киеве обсуждали идею взорвать все мосты в столице через Днепр в начале российской спецоперации, но этого не допустил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, и Такер Карлсон в первом выпуске своего шоу обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС.

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    20 октября 2024, 19:54 • Новости дня
    Военные власти Польши показали истинное отношение к украинцам

    Министр обороны Польши выразил недовольство поведением украинских беженцев в стране

    Польша выразила недовольство поведением украинцев, избегающих участия в конфликте и ведущих роскошный образ жизни. Поведение граждан Украины вызывает недовольство среди польских граждан. Власти Польши нарушили табу в отношении украинцев, обращая внимание на образ жизни беженцев, пишет газета «Взгляд».

    По словам министра, польское общество шокировано тем, что молодые украинцы передвигаются на дорогих автомобилях и проводят время в пятизвездочных отелях. Это вызывает чувство несправедливости среди поляков, которые несут расходы на здравоохранение, образование и социальные пособия для украинцев, а также предоставляют военную и другую помощь, пишет газета «Взгляд».

    Министр отметил, что многие украинские мужчины, спасаясь от мобилизации, остаются в Польше, вместо того чтобы участвовать в боевых действиях.

    Отмечается, что власти Польши нарушили табу в отношении украинцев, обращая внимание на образ жизни беженцев.

    Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша не может и дальше поддерживать украинцев, если те не желают активно участвовать в защите своей страны. Такое заявление со стороны польского министра стало одним из первых открытых критических высказываний в адрес украинских беженцев со стороны представителей европейских властей. Это связано с изменением подхода Польши к сотрудничеству с Украиной после прихода к власти нового правительства, ориентированного на Брюссель, но учитывающего национальные интересы Польши.

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    21 октября 2024, 13:29 • Новости дня
    Минобороны России сообщило о крупных потерях ВСУ в Курской области
    Минобороны России сообщило о крупных потерях ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/AP

    Российские войска продолжают разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область, уничтожив танки и бронетехнику противника, а также нанеся значительные потери в личном составе.

    Подразделения войск «Север» наносят удары по различным механизированным, десантно-штурмовым бригадам, а также бригадам территориальной обороны ВСУ в нескольких населенных пунктах региона. В частности, были атакованы формирования 17-й танковой, 21-й, 22-й и других бригад ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отмечается, что в районе Новоивановки была отражена контратака 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника в этом районе составили до 15 человек убитыми и ранеными, уничтожены также танк и две боевые бронированные машины. Российские силы продолжают наносить удары авиацией и артиллерией, уничтожая скопления живой силы и техники ВСУ в разных населенных пунктах.

    За последние сутки украинские войска потеряли более 260 военнослужащих, 16 единиц бронетехники, включая два танка, и шесть орудий полевой артиллерии. Общие потери ВСУ на Курском направлении составили 25 420 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и радиолокационные станции.

    Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» заявил, что иностранные наемники не хотят отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях. Спецназ «Ахмат» также пленил разведчиков ВСУ, у которых обнаружили видео пыток гражданских и российских военных. Кроме того, «Аид» сообщил, что в Курской области против России воюют 14 бригад ВСУ и западные наемники.

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    21 октября 2024, 13:20 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал последствия референдума о евроинтеграции Молдавии

    Политолог Трухачев: Несогласных с выбранным официальным Кишиневом курсом попытаются выдавить из страны

    Эксперт спрогнозировал последствия референдума о евроинтеграции Молдавии
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне очевидного раскола молдавского общества по вопросу евроинтеграции в стране могут начаться беспорядки. За их подавление будет отвечать Румыния. Большинство несогласных с курсом официального Кишинева просто выдавят из республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. В воскресенье в Молдавии прошел референдум по вступлению в ЕС и выборы президента.

    «Выборы президента и референдум по евроинтеграции подтвердили, что Молдавия расколота», – отметил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. По его мнению, последствия этого могут быть крайне негативными. Политолог также провел параллель с Украиной в период Евромайдана.

    «Кишинев, конечно, не такая пороховая бочка, как некогда был Киев, там не видно стремлений сводить счеты с политическими оппонентами путем насилия. Тем не менее Молдавию будут доламывать извне. И судя по всему, эта роль достанется Румынии», – считает собеседник. Он также не исключает потенциальные протесты, которые, впрочем, будут подавлять с помощью румынской стороны.

    «Я не жду кровавых методов, поскольку румыны более вменяемы, нежели Майя Санду. Однако без водометов и слезоточивого газа все же вряд ли удастся обойтись», – прогнозирует политолог. Тех же, кто не согласится с выбранным официальным Кишиневом курсом, попытаются выдавить из страны. «Некоторые молдаване уедут в Россию, ведь больше бежать им некуда», – добавил эксперт.

    Говоря о прошедших выборах, Трухачев обратил внимание на явку избирателей, которая составила менее 60%. По его словам, на этот показатель повлияло несколько факторов. «Во-первых, часть населения разочаровалась в молдавской политике. Во-вторых, немалое число граждан находится на заработках за границей. Тем, кто проживает в России, просто не дали проголосовать, а те, кто был в Европе, судя по всему, решили не приходить на участки, потому что кандидаты их не устроили», – уточнил спикер.  

    Трухачев также напомнил о том, что Кишинев подготовил недостаточно бюллетеней для граждан в России. «В день выборов, скорее всего, были «карусели», а также подвоз избирателей. Причем подобные случаи фиксировались в том числе за границей – например, в Румынии и Италии», – отметил собеседник.

    При этом кампания запомнились чередой нарушений. «Они начались еще до старта выборов. Так, Telegram-каналы оппозиции Молдавии заблокировали без предупреждения и уведомлений. Пророссийским и даже «многовекторным» кандидатам выключали эфиры, то есть у кандидатов был неравный доступ к избирателям», – напомнил эксперт.

    Что касается результатов президентских выборов, они были ожидаемыми, говорит Трухачев. «В Молдавии кандидат, который четко смотрит в одну сторону, не может победить в первом туре – так устроена страна», – пояснил он. По прогнозам политолога, во втором туре Ренато Усатый поддержит Санду. Он сделал так и на прошлых выборах, напомнил собеседник.

    «Усатый хочет остаться на свободе и сохранить свои капиталы. Более того, не в его интересах портить отношения с Бухарестом. Этим и объясняется его поддержка прозападного кандидата. Также стоит ожидать, что какие-то голоса Санду подрисуют», – заключил Трухачев.

    В воскресенье в Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции. По данным ЦИК республики, после подсчета 98,56% протоколов за вступление в ЕС проголосовало 50,16% избирателей. Негативно высказались 49,84% граждан. При этом общий разрыв между сторонниками и противниками составил менее 800 голосов.

    Что касается выборов президента, по итогам обработки 98,29% бюллетеней лидером оказалась действующий глава республики Майя Санду с результатом в 41,92%. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% граждан.

    Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявил о проведении второго тура, который назначен на 3 ноября. При этом лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор уже заявил, что Майя Санду должна признать свое поражение и покинуть пост главы государства.

    Он также обвинил президента в фальсификации результатов выборов, подчеркнув, что она «натягивает проценты» в свою пользу. Напомним, за десять дней до голосования власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», ряда НКО и СМИ. Представители фракции также отправили открытое письмо в международные организации, в котором перечислили найденные нарушения в ходе голосования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД прогнозировала, что в Молдавии состоится второй тур выборов президента. Эксперты отмечали, что его результаты будут зависеть от способности оппозиции действовать единым фронтом ради получения результата.

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    20 октября 2024, 17:58 • Новости дня
    В Совфеде сообщили о мародерстве в подконтрольном Киеву Херсоне
    В Совфеде сообщили о мародерстве в подконтрольном Киеву Херсоне
    @ Aziz Karimov/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    В подконтрольном украинским войскам Херсоне процветает мародерство, а полиция помогает грабителям, передавая информацию о пустующих квартирах ВСУ, сообщил сенатор Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

    По его словам, местная полиция не только не помогает в борьбе с преступностью, но и активно содействует грабителям, передавая им информацию о пустующих квартирах и людях, покинувших город, передает РИА «Новости».

    Кастюкевич подчеркнул, что полицейские делятся этой информацией с военнослужащими ВСУ и другими мародерами. Он отметил, что местное население страдает от такого положения дел, а власти делают недостаточно для защиты граждан.

    Также сенатор рассказал о насильственной мобилизации мужчин в ряды ВСУ. По его словам, все мужчины, которые находятся в состоянии передвигаться, подвергаются принудительной вербовке. Те, кому удалось получить помощь от родственников, могут за взятки избежать военной службы, заменив ее на работу в полиции, указал он.

    Ранее глава городской администрации Роман Марочко сообщил, что находящийся под контролем Киева город Херсон остался без электричества, власти выясняют причины отключения.

    В сентябре пенсионерка из Суджанского района рассказала про мародерство ВСУ.

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