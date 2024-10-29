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Патрульный самолет США опасно сблизился с Су-35 над Средиземноморьем
Патрульный P-8 Poseidon опасно сблизился с российским Су-35 над Средиземным морем
Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon коалиции опасно сблизился с российским Су-35 над восточной частью Средиземного моря, но благодаря мастерству российского пилота столкновения удалось избежать.
Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с российским истребителем Су-35 над Средиземным морем, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел во время планового полета российского самолета. Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон капитан первого ранга Олег Игнасюк отметил: «Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения».
Игнасюк также сообщил о другом инциденте, связанном с деятельностью террористов в Сирии. В результате сброса двух самодельных взрывных устройств с беспилотного летательного аппарата, запущенного по позициям сирийских правительственных сил в районе Эрназ провинции Алеппо, был ранен один сирийский военнослужащий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Шестой флот ВМС США опубликовал видеозапись сближения российского Су-35 с американским противолодочным самолетом P-8A Poseidon над Средиземным морем.
До этого российский Су-35 успешно избежал столкновения с американским дроном MQ-9 Reaper, выполнявшим разведывательный полет над Хомсом, благодаря профессионализму летчика.
В Сирии российский Су-34 также избежал столкновения с беспилотником MQ-9 Reaper, опасно сблизившимся с самолетом в Идлибской зоне деэскалации благодаря оперативным действиям российских летчиков.