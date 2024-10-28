Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
В Харькове в результате авиаудара повреждено здание Госпрома
Стало известно о разрушении нескольких этажей Госпрома в Харькове после авиаудара
В Харькове в результате удара по зданию Госпрома разрушены несколько этажей, повреждения получили окна в близлежащих зданиях, а шесть человек получили ранения.
По информации украинских СМИ, здания Госпрома в Харькове пострадало в результате прилета. Это историческое здание, построенное в 1920-х годах, является известным примером советского конструктивизма и находится под защитой ЮНЕСКО.
Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки в здании разрушено несколько этажей. Также повреждено множество окон в административных зданиях, областной больнице и жилых домах, находящихся поблизости.
Согласно информации Синегубова, шесть человек получили ранения, но их состояние оценивается как легкое и среднее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области, а также в городах Сумы и Харьков, раздались взрывы после воздушной тревоги.
Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что практически все теплоэлектроцентрали, обеспечивавшие Харьков теплом и электричеством, были выведены из строя.
В то же время глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал инициативу о проведении референдума по вхождению региона в состав России, отметив необходимость изучения общественного мнения.