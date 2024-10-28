Подведены итоги выборов в парламент Узбекистана

Либерал-демократы и Демпартия Узбекистана сохранили лидерство в парламенте

Tекст: Мария Иванова

В Узбекистане состоялись парламентские выборы, на которых Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП) и Демократическая партия «Миллий тикланиш» сохранили лидерство в законодательной палате. Как сообщает РИА «Новости», председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев подтвердил результаты, согласно которым УзЛиДеП получила 64 места, а «Миллий тикланиш» – 29 мест.

Выборы прошли по новой смешанной избирательной системе, где 75 депутатов избирались по одномандатным округам, а другие 75 – по партийным спискам. Явка избирателей составила 74,72%, что превышает минимально необходимый порог. Всего было зарегистрировано 375 кандидатов по одномандатным округам и 500 кандидатов по партийным спискам.

Выборы были признаны прозрачными и открытыми, несмотря на небольшие нарушения, которые были рассмотрены Генпрокуратурой, отмечает ТАСС. Заместитель генпрокурора Шохрух Аминов отметил, что все семь обращений, поступивших в органы прокуратуры, были рассмотрены, правовые оценки были даны всем ситуациям.

Для прохождения в парламент по единому избирательному округу партии необходимо было набрать не менее 7% голосов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательные участки в Узбекистане накануне открылись для голосования на выборах в нижнюю палату парламента, которые впервые проходят по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели. Шавкат Мирзиеев вместе с семьей проголосовал на выборах.