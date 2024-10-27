  • Новость часаПремьер Грузии заявил о народном выборе мира и европейского будущего
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия привела Европу к раскаянию за презрение к Глобальному Югу
    Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах
    В МИД рассказали о противоречивом решении генсека ООН по разговору с Путиным
    Вучич назвал Набиуллину гением
    Украинская группировка в Кураховке оказалась в полуокружении
    ВСУ оставили Горняк под Красноармейском после больших потерь
    Определен победитель парламентских выборов в Грузии
    Западные СМИ сочли победу «Грузинской мечты» на выборах неубедительной
    Путин предупредил о последствиях ударов по России западным оружием
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии начинается самое интересное

    В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему мы не узнаём сами себя

    Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

    4 комментария
    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    13 комментариев
    27 октября 2024, 10:23 • Новости дня

    Президент Узбекистана проголосовал на парламентских выборах

    Шавкат Мирзиеев с семьей проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шавкат Мирзиеев вместе с семьей проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента по новой избирательной модели.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и его семья приняли участие в парламентских выборах в стране, передает РИА «Новости». Голосование состоялось на избирательном участке №59 в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. Президент побеседовал с гражданами, пришедшими на избирательный участок, и выразил благодарность за активное участие в выборах, подчеркнув важность каждого голоса для будущего страны.

    В Узбекистане начались очередные выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента, которые впервые проводятся по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели. Из 150 мест в палате 75 депутатов избираются по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе партийных списков. Выборы проводятся на пятилетний срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Узбекистане начали работать избирательные участки для голосования на выборах в нижнюю палату парламента, которые впервые проходят по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели.

    26 октября 2024, 20:46 • Новости дня
    Депутат Парфенов отказался комментировать видео с эскортницей в кабинете

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат КПРФ Денис Парфенов не стал комментировать видео, где он предположительно развлекается с девушкой легкого поведения в кабинете Госдумы.

    Депутат от КПРФ Денис Парфенов отказался комментировать скандальное видео, появившееся в Сети в сентябре. На кадрах ролика человек, очень на Парфенова, развлекается с девушкой легкого поведения в кабинете, передает канал «360».

    Парфенов заявил, что в его партии не принято комментировать «домыслы и измышления». Такое заявление он сделал после пленума ЦК КПРФ, отказавшись также отвечать на вопросы журналистов о своей готовности сдать мандат.

    В Сети появилось видео, на котором были запечатлены ласки между девушкой и мужчиной, внешне похожим на депутата КПРФ Парфенова, в рабочем кабинете. Предполагается, что девушка могла работать проституткой. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов выразил недовольство журналистами, обсуждающими этот скандал.

    Коментарии (37)
    26 октября 2024, 18:55 • Новости дня
    Новый образ Поклонской вызвал бурную реакцию в Сети
    Новый образ Поклонской вызвал бурную реакцию в Сети
    @ t.me/poklonskaya_nv

    Tекст: Вера Басилая

    Советник генерального прокурора Наталья Поклонская опубликовала пост в необычном образе в преддверии древнего языческого праздника Самайн, вызвав споры в Сети.

    «Любить природу и помнить традиции предков всегда будет истиной в кругу множества разнообразных правд. Или, быть может, кто-то имеет что-то против нашей древней культуры? Традиций? Может быть, против любви или красоты?» – написала Поклонская в своем Telegram-канале.

    Советник генерального прокурора опубликовала фото и видео, где она предстает, одетая в белую длинную рубашку и босая. Она пообещала рассказать подписчикам о древнем языческом кельтском празднике Самайн, чтобы «люди узнавали (вспоминали) и хотели интересоваться культурой, традициями и обычаями своих же собственных предков дохристианского периода, что не запрещено законом».

    «И христианский, и дохристианский периоды есть наше прошлое, из которого надо делать выводы и работу над ошибками», – заявила Поклонская, добавив, что рассказывая о древних преданиях скандинавской, кельтской, славянской, шумеро-аккадской культуры не преследует цели оскорбить иные религии.

    Образ Поклонской вызвал неооднозначную реакцию в Сети. Под серией ее постов оставлено почти полтысячи комментариев. А протиерей Александр Овчаренко сравнил бывшего прокурора Крыма с русалкой на ветвях и обвинил в реконструкции «язычества».

    «Заниматься реконструкцией язычества, игнорируя последние 1000 лет христианства – это ведь каким надо «патриотом» быть? Словно эти 1000 лет на Руси не твои предки жили, творили подвиги и созидали страну, а лютые враги, о которых надо забыть, которых надо стесняться», – написал Овчаренко в своем Telegram-канале.

    Ранее Поклонская поздравила россиян с праздником Мабон, отметив красоту осеннего праздника, связанного с природой и засыпанием стихии Воды. До этого она провела открытый урок для учащихся одной из школ Херсонской области, где рассказывала о рунах.

    В августе Поклонская опубликовала пост, приуроченный к кельтскому языческому празднику Ламмас. В нем она объяснила, что он связан со сбором урожая и знаменует прощание с летом.

    Коментарии (84)
    26 октября 2024, 12:58 • Видео
    В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    Коментарии (0)
    26 октября 2024, 16:10 • Новости дня
    В МИД рассказали о противоречивом решении генсека ООН по разговору с Путиным
    В МИД рассказали о противоречивом решении генсека ООН по разговору с Путиным
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    МИД выразил недоумение по поводу решения генсека ООН Антониу Гутерриша сначала просить о конфиденциальности встречи с Владимиром Путиным, а затем опубликовать развернутый комментарий об итогах беседы.

    Источник в Министерстве иностранных дел России сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вначале просил избегать публичности перед своей встречей с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По итогам встречи, следуя просьбе Гутерриша, пресс-служба президента России опубликовала краткий, технический комментарий.

    Он запросил, чтобы на начальном этапе встречи не присутствовали представители прессы для предотвращения излишней публичности.

    Тем не менее, после встречи секретариат ООН выпустил развернутый комментарий о содержании беседы, отметили в МИД. В этом комментарии упоминалось новое предложение, касающееся облегчения прохождения торговых судов в Черном море. Также были затронуты вопросы завершения конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

    Решение секретариата ООН выпустить подробный комментарий после просьбы о минимизации публичности вызвало ощущение противоречивости. Это ставит под вопрос скоординированность действий между различными подразделениями ООН и поднимает вопрос о том, как именно должна освещаться информация о подобных встречах на международной арене.

    Отметим, что украинский лидер Владимир Зеленский подверг ООН критике, упрекнув генерального секретаря Антониу Гутерриша за участие в саммите БРИКС в Казани. Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Киев из-за переговоров с Владимиром Путиным.

    На саммите БРИКС Антониу Гутерриш отметил способность БРИКС укрепить международную безопасность и поддержать суверенитет стран.

    Коментарии (32)
    26 октября 2024, 18:05 • Новости дня
    Эксперт: Главную роль в побеге из липецкой ИК сыграли большие деньги

    Эксперт Пашкин: Главную роль в побеге из липецкой ИК сыграли большие деньги

    Эксперт: Главную роль в побеге из липецкой ИК сыграли большие деньги
    @ Юрий Белинский/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    К побегу из липецкой ИК могла привести преступная халатность со стороны сотрудников колонии, сказал газете ВЗГЛЯД глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин. О побеге стало известно в субботу, пятеро из шести беглецов, по последним данным, были задержаны по горячим следам.

    «Я думаю, что главную роль в этом побеге сыграли большие деньги. Определенным сотрудникам заплатили за то, что они допустили эту ситуацию», – предположил глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин.

    Эксперт считает, что незаметно совершить подобный побег с помощью подкопа невозможно. «Тем более среди заключенных всегда есть те, кто работает на администрацию, и они должны были знать о подкопе и доложить об этом. Но ничего не сработало: ни оперативная работа сотрудников колонии, ни система видеонаблюдения», – добавил Пашкин.

    Собеседник подчеркнул, что заключенные, которые сделали два подкопа, один из которых оказался длиной в несколько десятков метров, «должны были были куда-то девать землю». «За заключенными ведется постоянный контроль, производятся расчеты перед уходом на работу из барака. Кто и когда рыл? Ночью? Кто и когда выпускал их? Или рыли те, кто был на больничном? Так за ними тоже должны были смотреть. То есть без администрации в колонии ничего не сделаешь», – поясняет Пашкин.

    Спикер считает, что к побегу могла привести «преступная халатность, замешанная на деньгах», со стороны сотрудников колонии.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, побег из колонии общего режима №2 в Липецкой области совершили шесть заключенных (пять граждан Узбекистана и один Таджикистана). Первым об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов.

    По данным РЕН ТВ, заключенные сбежали через выкопанный тоннель длиной 65 м. Позднее двое беглецов были задержаны в Тамбовской области, а еще троих задержали в Липецкой области. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале, пятый из шести сбежавших скрывался в частном секторе села Петровское в Липецкой области и был доставлен в территориальный отдел полиции. «Мероприятия по розыску последнего из сбежавших из колонии продолжаются», – уточнила Волк.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, допущенной сотрудниками ИК-2 (ст. 293 УК, максимальное наказание – до семи лет лишения свободы). В колонии проведут служебную проверку.

    Коментарии (21)
    26 октября 2024, 21:26 • Новости дня
    Российские бойцы ворвались в Селидово на горящем танке

    Shot: Российские военные ворвались в Селидово на горящем танке

    Российские бойцы ворвались в Селидово на горящем танке

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие 80-го гвардейского танкового полка ворвались на горящем танке в Селидово в ДНР, под контроль взято 80% территории города, сообщили волонтеры «Народного фронта».

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Shot, видно, как танк с пылающими катками несется по дороге, подпрыгивая на ухабах. Российский военнослужащий сидит на броне, пишет «Российская газета».

    «Огненный прорыв» с южной стороны города совершили бойцы 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка, сообщили волонтеры «Народного фронта». Силы полка контролируют уже 80% территории Селидово. Основные боевые действия происходят в центре города, формирования ВСУ отступили на северо-запад.

    Ранее сообщалось, что российские военные вошли в центр города Селидово, в западной части населенного пункта сохраняется присутствие ВСУ.

    Между тем, украинская армия пытается прорваться из Селидово в ДНР, теряя при этом большое число бойцов.

    Коментарии (8)
    26 октября 2024, 15:03 • Новости дня
    Вучич назвал Набиуллину гением

    Вучич назвал Набиуллину гением и отметил стойкость российской экономики

    Вучич назвал Набиуллину гением
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Сербии Александар Вучич выразил удивление стойкостью российской экономики и назвал Эльвиру Набиуллину гением, подчеркнув, что несмотря на трудности, Россия сохраняет устойчивость.

    Президент Сербии Александар Вучич в интервью каналу TV Prva дал оценку экономической ситуации в Европе, Сербии и России, сообщает ТАСС. Он отметил, что средний темп роста в еврозоне составит 0,6%, а в Европейском союзе – максимум 0,85%, в то время как в Сербии этот показатель достигнет 3,9-4,0%. Вучич подчеркнул, что Сербия развивается в пять раз быстрее, чем страны ЕС.

    Президент также отметил «фантастическую российскую экономику», выразив удивление ее устойчивостью в условиях военного времени. «Набиуллина – гений», – заявил Вучич. При этом он добавил, что, несмотря на стойкость российской экономики, она развивается медленнее Сербии.

    Напомним, что министр Ненад Попович ранее отметил высокие экономические показатели РФ и выразил благодарность за поддержку энергетической безопасности Сербии. Российская делегация во главе с Максимом Решетниковым находится с визитом в Белграде.

    Коментарии (49)
    26 октября 2024, 16:58 • Новости дня
    Источник в МИД: Инициатива Гутерриша по судоходству готовилась в Киеве
    Источник в МИД: Инициатива Гутерриша по судоходству готовилась в Киеве
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Новая инициатива генсека ООН Антониу Гутерреша по судоходству могла быть подготовлена в Киеве, заявил источник в российском МИД.

    Источник в российском Министерстве иностранных дел сообщил РИА Новости о том, что новая инициатива Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по вопросам судоходства, вероятно, была подготовлена в Киеве. Президент России Владимир Путин выразил намерение изучить данное предложение.

    По словам источника, аналогичное предложение по восстановлению судоходства в Черном море, представленное в июле 2022 года, не могло быть реализовано. Причиной стало невыполнение второго компонента инициативы, который касался облегчения экспорта российского продовольствия и удобрений.

    Также было отмечено, что в марте этого года гнеральный секретарь ООН предпринял еще одну попытку, которую Россия была готова поддержать. Однако в последний момент от этой идеи отказался президент Украины Владимир Зеленский.

    Ранее МИД России выразил недоумение по поводу решения генсека ООН Антониу Гутерриша сначала просить о конфиденциальности встречи с Владимиром Путиным, а затем опубликовать развернутый комментарий об итогах беседы.

    Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Киев из-за его участия в саммите БРИКС в Казани и переговоров с Владимиром Путиным.

    Коментарии (13)
    26 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    NYT: Элитные войска КНДР прибыли в Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько тысяч элитных солдат армии КНДР якобы прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении российской армии, сообщила американская газета The New York Times (NYT).

    При этом, по данным издания, войска КНДР пока не приняли участия в боевых действиях, их роль в возможных сражениях остается неясной, передает «Газета.Ru»  со ссылкой на NYT.

    Источники газеты заявили, что прибытие значительного контингента северокорейских войск может позволить России сосредоточиться на «захвате» большей территории Украины до наступления зимы.

    Неназванный украинский чиновник The New York Times сообщил, что прибывшие солдаты являются частью элитного подразделения Корейской народной армии, якобы они были доставлены из Владивостока на транспортных самолетах Ил-76 и затем направлены в Курскую область.

    Представитель КНДР Ил Ха Ким ранее назвал «грязными маневрами» заявления США о корейских военных в России.

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС напомнил, что соответствующая статья договора о стратегическом партнерстве с КНДР еще не имплементирована.

    Президент России Владимир Путин также пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР.

    Коментарии (24)
    26 октября 2024, 15:51 • Новости дня
    Эксперт указал на «странности» в побеге заключенных из липецкой колонии

    Эксперт Хлобустов усомнился в незаметности для караула побега заключенных из липецкой колонии

    Эксперт указал на «странности» в побеге заключенных из липецкой колонии
    @ Дмитрий Серебряков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    К истории побега из липецкой колонии №2 осталось много вопросов, включая действия караула, который не мог не заметить «земельные работы» на территории исправительного учреждения, заявил эксперт Фонда национальной и международной безопасности Олег Хлобустов.

    Эксперт Фонда национальной и международной безопасности Олег Хлобустов усомнился, что караул в липецкой исправительной колонии №2 не заметил, что на территории ведутся земельные работы, передает радио Sputnik.

    «Нейтральная зона, где ходит караул примерно каждые 30 минут, то есть есть какое-то бесконтрольное время, но не заметить, что ведутся, скажем так, земляные работы?» – заявил эксперт.

    Он также отметил, что, несмотря на возможную маскировку, необходимо было как-то выносить землю и прятать ее, что должно было привлечь внимание.

    Хлобустов предположил, что в данной ситуации можно говорить о халатности со стороны сотрудников колонии.

    Ранее шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области.

    В УФСИН сообщили, что они сбежали из исправительной колонии № 2, используя подкоп.

    Позднее в Тамбовской области задержали двоих из сбежавших, а еще двоих заключенных задержали в Липецкой области.

    Коментарии (8)
    26 октября 2024, 19:30 • Новости дня
    Захарова заявила о решительном ответе на схему ЕС по передаче российских активов

    Захарова заявила о решительном ответе Москвы на «мошенническую схему» ЕС по передаче российских активов Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готовит ответ на попытки Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины, заявила представитель МИД Мария Захарова, подчеркнув, что это приведет к утрате доверия в ЕС.

    Как следует из комментария Захаровой на сайте МИД России, «вся возня вокруг незаконно присвоенных российских средств приведет только к окончательной утрате остатков доверия в мире к ЕС как торгово-экономическому и инвестиционному партнеру».

    Она отметила, что это также приведет «к дальнейшему долговому закабалению будущих поколений жителей Украины».

    «Впрочем, обворовывать целые страны и континенты коллективному Западу не привыкать. Методы меняются, но суть, как и столетия назад, остается прежней», – добавила Захарова.

    Дипломат также назвала эти действия «очередной мошеннической схемой Брюсселя по присвоению чужой собственности» и добавила, что ЕС совместно с США и другими партнерами разработал ее для компенсации расходов на финансирование киевского режима.

    Ранее лидеры стран G7 и главы минфинов достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов, при этом основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России.

    Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва уже предпринимает ответные шаги в ответ на действия Запада по использованию доходов от этих активов.

    Коментарии (31)
    26 октября 2024, 17:25 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил об «убедительной победе» на выборах
    Премьер Грузии заявил об «убедительной победе» на выборах
    @ Shakh Aivazov/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе за два часа до закрытия участков на выборах парламента заявил, что «Грузинская мечта» «убедительно побеждает» с «большим преимуществом», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    При этом он отметил, что, по предварительным данным, правящая партия еще не гарантировала конституционное большинство – 113 мандатов из 150 – и поэтому призвал сторонников мобилизоваться и явиться на выборы.

    Оппозиция при этом говорит о массовых инцидентах и о своей победе.

    Ираклий Кобахидзе сказал, что «у оппозиции не хватит чести признать масштабное поражение».

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, открыто поддерживающая оппозицию на выборах в парламент 26 октября, пожаловалась, что не может дозвониться до руководящего состава МВД страны и высказаться по ряду инцидентов на участках.

    Коментарии (0)
    26 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Путин напомнил Гутерришу о праве наций на самоопределение

    Источник в МИД: Путин напомнил Гутерришу о праве наций на самоопределение

    Tекст: Мария Иванова

    На встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем Владимир Путин подчеркнул важность права наций на самоопределение, которое указано в Уставе ООН, сообщил источник в МИД.

    На встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем президент России Владимир Путин напомнил о важности права наций на самоопределение, передает РИА «Новости».

    «При обсуждении применения международного права в украинском конфликте Гутерреш отстаивал точку зрения с опорой на ооновских юристов о приоритете принципа территориальной целостности. В ответ Владимир Путин напомнил, что в Уставе ООН сначала упоминается право наций на самоопределение, а также указывается на необходимость соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии», – указал источник в МИД.

    Путин заявил, что резолюции Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер и не всегда являются консенсусными. Он также отметил, что нынешние киевские власти игнорируют права русскоговорящего населения Украины и жителей Донбасса.

    Ранее МИД России выразил недоумение по поводу решения Гутерриша сначала просить о конфиденциальности встречи с Путиным, а затем опубликовать развернутый комментарий об итогах беседы.

    Отметим, что Владимир Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Киев из-за участия Гутерриша в работе саммита БРИКС в Казани и переговоров с Путиным, что вызвало болезненную реакцию в Киеве.

    Коментарии (21)
    26 октября 2024, 21:41 • Новости дня
    «Грузинская мечта» заявила о победе на выборах

    Генсек «Грузинской мечты» Каладзе заявил о победе правящей партии Грузии

    Tекст: Вера Басилая

    Генсекретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе объявил о победе своей партии на парламентских выборах после оглашения предварительных данных.

    Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе объявил о победе партии на парламентских выборах. В своем выступлении он азаявил о важности этой победы для национальных интересов страны. передает РИА «Новости».

    Глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили сообщил, что парламентские выборы состоялись в мирной и спокойной обстановке, передает ТАСС.

    В выборах приняли участие 18 партий. По предварительным данным, на 97,48% участков правящая партия получила 52,98% голосов, что позволяет ей единолично сформировать правительство.

    Каладзе также отметил, что оппозиционные партии в Грузии, по его словам, «не пользуются поддержкой народа» и не имеют возможностей устроить в стране переворот. «Если кто-то посмеет сделать противозаконные шаги, со стороны государства последует очень жесткая реакция», – добавил он.

    В парламент также проходят «Коалиция за перемены» с 11,2% голосов, «Единство – Национальное движение» с 9,83%, «Сильная Грузия» с 9,02% и партия «Гахария за Грузию» с 8,22%.

    Остальные партии не преодолели пятипроцентный избирательный барьер.

    Ранее ЦИК Грузии сообщил, что партия «Грузинская мечта» после подсчета данных с 97% участков получила 52,99% голосов на выборах.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе за два часа до закрытия участков заявил, что «Грузинская мечта» «убедительно побеждает» с «большим преимуществом».

    Коментарии (9)
    26 октября 2024, 18:28 • Новости дня
    Три российских бойца десять дней проводили операции в тылу ВСУ у Часова Яра
    Три российских бойца десять дней проводили операции в тылу ВСУ у Часова Яра
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Трое российских военнослужащих смогли продвинуться на три километра вглубь тылов ВСУ у Часова Яра, что позволило российским войскам продвинуться за канал Северский Донец.

    Как сообщает RT, трое российских бойцов провели десятидневный рейд в тылу ВСУ на юго-западе Часова Яра. Это позволило российским силам продвинуться за канал Северский Донец, к которому не могли подобраться с весны.

    Командир ДРГ и боец спецназа «Ахмат» с позывным Тринашка рассказал, что их группа зашла на три километра вглубь территории, где противник подвозит провизию и боекомплекты.

    Во время операции российские военные вступили в бой с украинскими солдатами. В первом блиндаже они ликвидировали двоих украинцев, а третьего взяли в плен. С помощью вражеской рации Тринашка хитростью заставил других украинских солдат подойти к ним. «Через минуту уже бежит противник… Пришлось его ликвидировать. Через мгновение выходят командиры их. Пришлось командира тоже ликвидировать», – рассказал Тринашка.

    Когда украинские военные осознали, что попали в засаду, они начали использовать дроны и сбрасывать боеприпасы. Российские бойцы, несмотря на это, продолжили операцию и захватили у ликвидированных боевиков планшеты, телефоны и карты. Тринашка отметил, что за все время операции он спал не более четырех суток из-за постоянного напряжения и адреналина.

    Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр, что может привести к ухудшению логистических возможностей ВСУ. Российские военные пересекли канал и закрепились на новой позиции, что усиливает окружение города и создает угрозу для основных каналов снабжения украинской группировки.

    Коментарии (6)
    26 октября 2024, 19:56 • Новости дня
    Стримершу Голубку задержали за плевок в изображение монумента «Родина-мать зовет!»

    Tекст: Вера Басилая

    Известная треш-стримерша из Орла Вера Егоренкова (Голубка) была задержана после плевка в изображение монумента «Родина-мать зовет!», сообщили в правоохранительных органах.

    Вера Егоренкова, более известная как треш-стримерша Голубка, была задержана в Орле. Против нее возбуждено уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России. Инцидент произошел во время одного из ее прямых эфиров, когда она плюнула в изображение монумента «Родина-мать зовет!», передает RT .

    Помимо этого поступка, Голубка также известна тем, что в своих эфирах выполняет различные задания за деньги и распространяет порнографический контент.

    Ранее жителя Башкирии осудили за призыв «прикрыть» монумент «Родина-мать зовет!».

    В Волгограде в июле прошлого года завели уголовное дело против девушки из Самары за видео, на котором она выбрала ракурс, будто дотягивается до груди монумента «Родина-мать».

    Коментарии (19)
    Главное
    Российские бойцы ворвались в Селидово на горящем танке
    Депутат Рады призвал к переговорам с Россией
    Заместителя британского посла в Москве госпитализировали
    Сийярто заявил о воле народа Грузии вопреки вмешательству извне
    В Крыму определен самый сильный человек России
    Буддисты России поддержали запрет животных в цирках
    В Краснодаре задержан избивший полицейского и отобравший табельное оружие мужчина

    Почему Банк России делает деньги такими дорогими

    Банк России удивил рынок дважды. Тем, что поднял ставку сразу с 19% до 21%, хотя рынок ждал более мягкого повышения. И тем, что фактически прямо заявил: перед Новым годом снова поднимет ставку, и так же жестко – до 23%. Что заставляет Центробанк так сильно закручивать гайки? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад жестоко отомстит Грузии в ближайшие дни

    Субботним выборам в парламент Грузии предстоит стать историческими, кто бы на них ни победил. С точки зрения внешнеполитической повестки на кону сразу два очень важных вопроса: вступит ли Грузия в военный конфликт с Россией и потеряет ли Запад Грузию? Решение этих вопросов может обойтись дорогой ценой, вплоть до попытки революции. Подробности

    Перейти в раздел

    Взятие Селидово пройдет по угледарскому сценарию

    Российские военные вошли в центр города Селидово. В западной части населенного пункта до сих пор сохраняется присутствие ВСУ, однако в экспертном сообществе считают, что в скором времени противник оставит свои позиции. Какие перспективы откроет освобождение Селидово и почему операция по его взятию будет напоминать события в Угледаре? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия привела Европу к раскаянию за презрение к Глобальному Югу

    «Евросоюз напоминает алкоголика. Алкоголик может понимать, что алкоголизм ведет его к смерти, но не может остановиться и продолжает пить. Вот и ЕС не может перейти к нормальным отношениям с третьими странами». Так политологи комментируют феноменальное раскаяние главы Евросовета в том, что ЕС «читал нотации» другим странам. Как возникло это заявление и какое отношение это имеет к России? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    • Британию вовремя унизили

      Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

    • Зеленский запросил энергетического перемирия

      Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............