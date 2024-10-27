В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.0 комментариев
Президент Узбекистана проголосовал на парламентских выборах
Шавкат Мирзиеев с семьей проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента
Шавкат Мирзиеев вместе с семьей проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента по новой избирательной модели.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и его семья приняли участие в парламентских выборах в стране, передает РИА «Новости». Голосование состоялось на избирательном участке №59 в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. Президент побеседовал с гражданами, пришедшими на избирательный участок, и выразил благодарность за активное участие в выборах, подчеркнув важность каждого голоса для будущего страны.
В Узбекистане начались очередные выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента, которые впервые проводятся по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели. Из 150 мест в палате 75 депутатов избираются по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе партийных списков. Выборы проводятся на пятилетний срок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Узбекистане начали работать избирательные участки для голосования на выборах в нижнюю палату парламента, которые впервые проходят по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели.