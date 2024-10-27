Выборы в парламент начались в Узбекистане

Tекст: Антон Антонов

Участки открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени (с 06.00 до 18.00 мск). Это седьмые выборы после объявления независимости республики, передает РИА «Новости».

Впервые выборы проводятся по смешанной модели: 75 депутатов избираются по одномандатным округам, а еще 75 – по единому округу на основе партийных списков. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть семипроцентный барьер.

Кандидаты выдвигаются пятью зарегистрированными партиями: Либерально-демократической, Народно-демократической, Демократической «Миллий тикланиш», Социал-демократической «Адолат» и Экологической. Всего зарегистрировано 375 кандидатов по одномандатным округам и 500 по партийным спискам.

Центральная избирательная комиссия организовала около 11 тыс. избирательных участков, в том числе 56 за рубежом, с семью участками в России. Досрочное голосование проходило с 16 по 23 октября. Для признания выборов состоявшимися необходимо участие 33% зарегистрированных избирателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министры иностранных дел России и Узбекистана Сергей Лавров и Бахтиер Саидов договорились о переносе визита главы российского МИД в Ташкент, который изначально планировался на 28–29 октября.