В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.0 комментариев
Лавров отложил визит в Узбекистан
Лавров и Саидов договорились перенести визит главы МИД России в Ташкент
Министры иностранных дел России и Узбекистана Сергей Лавров и Бахтиер Саидов договорились о переносе визита главы российского МИД в Ташкент.
В ходе телефонного разговора стороны подтвердили планы продолжать активную совместную работу по реализации решений лидеров России и Узбекистана по укреплению стратегического партнерства, сообщается на сайте МИД России.
Однако из-за изменений в рабочих графиках было принято решение перенести визит Лаврова в Ташкент, который изначально планировался на 28–29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября Лавров и Саидов провели встречу на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.