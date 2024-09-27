Лавров обсудил с узбекским коллегой межэтническую нетерпимость

Эрдоган заявил о желании Турции стать постоянным членом Совбеза ООН

Tекст: Дарья Григоренко

Выступая перед журналистами по возвращении из Нью-Йорка, где он принял участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Эрдоган подверг резкой критике деятельность организации. По его словам, ООН не справляется со своими основными функциями, такими как предотвращение конфликтов и защита гражданского населения. В качестве примера турецкий лидер привел ситуацию в Палестине, обвинив Израиль в массовых убийствах и выразив недоумение по поводу бездействия международного сообщества, передает РИА «Новости».

По его словам, он «был очень удивлен, когда генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал (ему) цифры потерь во время встречи (в Нью-Йорке). «Значительное число сотрудников ООН стали жертвами массовых убийств Израиля. ООН превратилась в структуру, которая утратила свою функциональность», – подчеркнул турецкий лидер.

Особое внимание Эрдоган уделил вопросу о составе Совета Безопасности ООН. Он подчеркнул, что число мусульманских стран в мире значительно превышает количество их представителей в этом органе. Кроме того, президент Турции указал на то, что ни одна африканская страна не имеет постоянного места в Совбезе, несмотря на многочисленные просьбы. По мнению Эрдогана, такая ситуация является несправедливой и требует немедленного исправления.

«Теперь Африка хочет постоянного членства. Но в Совете Безопасности ООН нет места для африканца. А Япония хочет членства? Хочет. Для них нет места. Германия из Европы хочет членства. Для Германии тоже нет места. Турция тоже хочет членства. Для нас тоже нет места. Почему? Мы, Турция, Германия и Япония находимся в положении стран, которые не могут получить здесь то, что они хотят. Мы будем продолжать наши справедливые требования. Генсек ООН также согласился с нами на нашей встрече, но у них нет ни власти, ни возможности обеспечить это право», – уточнил президент Турции.

Ранее Эрдоган заявил, что ООН не способна не только остановить геноцид в Газе, но и не смогла предотвратить гибель своих сотрудников, «организация мертва».