  • Новость часаДва дрона сбиты ПВО в Ростовской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Войска прикрыли фланги для штурма Часова Яра и Курахово
    Эрдоган исключил выход из НАТО при вступлении в БРИКС
    The Economist: Зеленский решил провести выборы
    Сибиряк получил инфаркт, отжавшись 239 раз на спор
    Трамп назначил встречу с Зеленским в Нью-Йорке
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    Немецкий политик призвал восстановить «Северные потоки»
    Эрдоган заявил о желании Турции стать постоянным членом Совбеза ООН
    Абхазия призвала Грузию подписать соглашение о неприменении силы
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Странный «мир» во время войны

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина поставила крест на «зеленой» повестке ЕС

    Украина занимала особое место в водородной стратегии ЕС. Малозаселенные южные регионы – Запорожская, Херсонская, Николаевская и Кировоградская области – предоставляли прекрасные возможности для того, чтобы плотно усеять их ветряками и солнечными панелями.

    2 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    14 комментариев
    27 сентября 2024, 01:46 • Новости дня

    Лавров обсудил с узбекским коллегой межэтническую нетерпимость

    Главы МИД России и Узбекистана обсудили на ГА ООН противодействие межэтнической нетерпимости

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов на встрече в рамках Генассамблеи ООН обсудили важность борьбы с межэтнической нетерпимостью.

    На полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН главы МИД России и Узбекистана Сергей Лавров и Бахтиер Саидов провели встречу, в ходе которой обсудили актуальные вопросы международного взаимодействия, передает ТАСС. Основное внимание в ходе переговоров было уделено вопросам противодействия межэтнической нетерпимости.

    Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что дипломаты обсудили необходимость усиления сотрудничества в этой области. Лавров и Саидов выразили обеспокоенность ростом подобных проявлений в мире и подчеркнули важность совместных усилий по их предотвращению.

    Как отметила Захарова, стороны также обсудили другие аспекты двусторонних отношений и международной повестки дня. Однако ключевым вопросом встречи стала именно проблема межэтнической нетерпимости, требующая особого внимания со стороны международного сообщества.

    26 сентября 2024, 14:46 • Новости дня
    Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей

    Путин заявил, что западные страны выбрали дорогие энергоносители вместо российских

    Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада сами выбрали более дорогие энергоресурсы вместо российских, и имеют право жить с этими последствиями, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Если наши ранее традиционные покупатели решили отказываться от наших относительно дешевых энергоносителей и решили перейти на более дорогой ресурс, ну что же, это их выбор, пусть живут на этом дорогом ресурсе», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям.

    Коментарии (8)
    26 сентября 2024, 17:54 • Новости дня
    Новак: Россия готова возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2»

    Новак заявил о готовности России возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2» в ЕС

    Новак: Россия готова возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия призывает к международному расследованию с участием Москвы по взрывам на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», оставаясь готовой возобновить поставки газа в Европу при соответствующем желании партнеров, заявил вице-премьер Александр Новак.

    Новак указал на заинтересованность некоторых западных стран в подрывах газопроводов, подчеркнув, что международное расследование позволит получить более объективные результаты, передает ТАСС. По его мнению, необходимо учитывать заявления и позиции западных стран в этом контексте.

    «Мы неоднократно говорили, что Россия готова (возобновить поставки), если будет желание наших партнеров», – добавил вице-премьер.

    Ранее эксперт Юшков назвал условия подключения уцелевшей нитки «Северного потока»

    Коментарии (20)
    26 сентября 2024, 18:29 • Видео
    Новая ядерная доктрина России

    Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обновление ядерной доктрины России не изменит внешнюю политику НАТО и Германии, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции с литовским министром обороны Лауринасом Касчюнасом.

    По словам Писториуса, Германия и Североатлантический альянс следуют своему курсу, передает РИА «Новости».

    «Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным», – сказал он.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложенные президентом России  изменения в российскую ядерную доктрину «безответственными и несвоевременными».

    В среду на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию президент Владимир Путин озвучил ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются соответствующие мероприятия.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как обновленная ядерная доктрина будет работать для сдерживания агрессивных действий Запада.


    Коментарии (10)
    26 сентября 2024, 19:12 • Новости дня
    Омич получил инфаркт, отжавшись 239 раз на спор

    Омич довел себя до инфаркта, пытаясь отжаться 240 раз

    Омич получил инфаркт, отжавшись 239 раз на спор
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель Омска на спор пытался отжался 240 раз и попал в больницу с инфарктом, теперь ему предстоит пройти курс лечения и реабилитации.

    Омич обратился за медицинской помощью после того, как почувствовал сильную боль на предпоследнем 239 отжимании, передает RTVI со ссылкой на «12 канал».

    В пресс-службе Минздрава Омской области сообщили, что пациенту было проведено стентирование коронарных артерий. Мужчине назначили курс лечения и реабилитации.

    Коментарии (9)
    26 сентября 2024, 10:52 • Новости дня
    СК подсчитал ущерб от действий ВСУ в новых регионах и в приграничье России

    СК: Ущерб от действий ВСУ в новых регионах и в приграничье России оценен в 7,5 млрд рублей

    СК подсчитал ущерб от действий ВСУ в новых регионах и в приграничье России
    @ Таисия Воронцова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Ущерб от действий ВСУ в новых регионах и в приграничье России оценен в более 7,5 млрд рублей, сообщает Следственный комитет.

    В Telegram-канале ведомства указано, что на ремонт поврежденных зданий и объектов инфраструктуры потребуется порядка 7,5 млрд рублей.

    «Эксперты СЭЦ провели более 700 комплексных строительно-технических экспертиз, было исследовано более 3 тыс. объектов инфраструктуры», – указано в сообщении.

    Отмечается также, что глава СК Александр Бастрыкин получает доклады о работе с пострадавшими из-за агрессии ВСУ на территории Курской области, где более 8 тыс. человек признаны потерпевшими.

    Кроме того, СК возбудил более 5,3 тыс. дел в отношении представителей политического и военного руководства Украины. Завершены предварительные следственные мероприятия по 355 уголовным делам касательно 496 обвиняемых.

    Известно, что 785 иностранных наемников привлекли к уголовной ответственности.

    Коментарии (9)
    26 сентября 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин назвал развитие переработки углеводородов приоритетной задачей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приоритетной задачей для отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является увеличение объемов переработки углеводородов в России, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

    «Рост объемов переработки углеводородов именно в России, на наших заводах и комплексах – еще одна приоритетная задача для отечественного ТЭКа. Важно обеспечить сырьевую базу, добычу ресурсов», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что энергобаланс России – один из самых зеленых в мире.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Лидер Экваториальной Гвинеи пригласил российский бизнес в страну

    Лидер Экваториальной Гвинеи Мбасого призвал российских предпринимателей к сотрудничеству

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого на переговорах с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду на активное участие российского бизнеса в экономических проектах своей страны.

    Мбасого отметил, что ждет российских предпринимателей в Экваториальной Гвинее для участия в различных экономических проектах, подчеркнув, что страна готова к сотрудничеству в сферах, которые интересны компаниям из России, передает ТАСС.

    «В тех сферах, в которых они хотят принимать участие, мы приглашаем и надеемся на более активное сотрудничество», – сказал он.

    Напомним, в четверг в Кремле прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. Лидеры обсудили стабилизацию энергорынков.

    Коментарии (3)
    26 сентября 2024, 19:44 • Новости дня
    Блинкен высказался об обновлении ядерной доктрины России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в российскую ядерную доктрину «безответственны и несвоевременны», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Этот шаг Москвы «абсолютно безответственен» на фоне проходящей в Нью-Йорке Генассамблеи ООН, заявил Блинкен в интервью MSNBC, передает Reuters. Кроме того, весь мир сейчас якобы говорит о «необходимости большего разоружения и нераспространения», добавил он.

    Напомним, Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будут означать на практике изменения в ядерной доктрине.

    Коментарии (8)
    26 сентября 2024, 22:44 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на медиков в Москве

    Бастрыкин распорядился начать дело после нападения мигранта на врачей в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Следственного комитета Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения 24-летнего мигранта на бригаду медиков в одном из районов Москвы, где он повел себя неадекватно и оказал сопротивление полиции.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения мигранта на медицинскую бригаду в Москве, пишет ТАСС.

    Инцидент произошел, когда 24-летний мигрант напал на врачей и оказал сопротивление полиции, прибывшей для его задержания.

    Ведомство сообщает, что нападение произошло в одном из районов столицы, когда бригада врачей приехала для осмотра молодого человека, который вел себя неадекватно и набросился на медиков.

    Ранее сообщалось, что в Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 02:14 • Новости дня
    Россия призвала к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил о необходимости срочного прекращения огня на Ближнем Востоке, подчеркнув, что ситуация в регионе вышла из-под контроля и грозит дальнейшей эскалацией.

    Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации на Ближнем Востоке, Сергей Вершинин выразил глубокую озабоченность в связи с обострением конфликта в регионе. Дипломат подчеркнул, что единственным выходом из сложившейся ситуации является немедленное прекращение огня и возобновление политико-дипломатических переговоров.

    «Происходящее на Ближнем Востоке в очередной раз подтверждает, что поиск мирного решения возможен только через диалог», – отметил Вершинин, передает ТАСС.

    По его словам, эскалация насилия в регионе привела к гуманитарной катастрофе и угрожает безопасности всего мира.

    Россия также призвала все стороны конфликта к сдержанности и воздержанию от любых действий, которые могли бы привести к дальнейшему обострению ситуации.

    Ранее МИД Ирана заявил, что ситуация на Ближнем Востоке находится на пороге полномасштабного конфликта, Израиль должен немедленно прекратить свои атаки на Газу и Ливан,

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 18:48 • Новости дня
    Швейцарские власти пытались помешать празднованию похода Суворова

    Посол Гармонин: Швейцарские власти пытались помешать празднованию похода Суворова через Альпы из-за конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кантональные власти Ури в Швейцарии попытались помешать празднованию Россией 225-летия похода генерала Александра Суворова через Альпы, сославшись на конфликт на Украине, сообщил посол России в Берне Сергей Гармонин.

    Первоначально власти сочли нецелесообразным проводить мероприятие, но после повторного обращения согласились при условии, что церемония будет ограничена по времени и числу участников, сообщил Гармонин, передает РИА «Новости».

    Мероприятие должно было длиться не более 20 минут, с участием не более пятнадцати человек, без прессы, речей и музыкального сопровождения. Дополнительно требовалось предоставить список имен участников и номерных знаков автомобилей. Однако российская сторона настояла на участии более двадцати человек, предоставив только список машин.

    «Мы ответили, что у нас будет не меньше 20 человек, поименный список не направляли, а только список машин. Мы постарались, конечно, не давать оснований властям кантона Ури запретить нам проведение мероприятия, как несоответствующие требованиям», – сказал Гармонин.

    Дипломат добавил, что после официальной части к мероприятию присоединились многочисленные соотечественники и граждане Швейцарии, а также жители Германии и Австрии, чтобы почтить память Суворова и его солдат.

    Русский генерал Александр Суворов в 1799 году возглавил поход через швейцарские Альпы в ходе войн второй коалиции против Франции. Несмотря на сложные условия и тяжелые потери, он сумел преодолеть перевалы и сразиться с французскими войсками. Памятник в Андерматте был установлен в 1898 году и символизирует исторические связи между Россией и Швейцарией.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 21:15 • Новости дня
    Эрдоган заявил о желании Турции стать постоянным членом Совбеза ООН

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН и включения в него Анкары, обосновав это неэффективностью организации и несправедливостью существующего миропорядка.

    Выступая перед журналистами по возвращении из Нью-Йорка, где он принял участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Эрдоган подверг резкой критике деятельность организации. По его словам, ООН не справляется со своими основными функциями, такими как предотвращение конфликтов и защита гражданского населения. В качестве примера турецкий лидер привел ситуацию в Палестине, обвинив Израиль в массовых убийствах и выразив недоумение по поводу бездействия международного сообщества, передает РИА «Новости».

    По его словам, он «был очень удивлен, когда генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал (ему) цифры потерь во время встречи (в Нью-Йорке). «Значительное число сотрудников ООН стали жертвами массовых убийств Израиля. ООН превратилась в структуру, которая утратила свою функциональность», – подчеркнул турецкий лидер.

    Особое внимание Эрдоган уделил вопросу о составе Совета Безопасности ООН. Он подчеркнул, что число мусульманских стран в мире значительно превышает количество их представителей в этом органе. Кроме того, президент Турции указал на то, что ни одна африканская страна не имеет постоянного места в Совбезе, несмотря на многочисленные просьбы. По мнению Эрдогана, такая ситуация является несправедливой и требует немедленного исправления.

    «Теперь Африка хочет постоянного членства. Но в Совете Безопасности ООН нет места для африканца. А Япония хочет членства? Хочет. Для них нет места. Германия из Европы хочет членства. Для Германии тоже нет места. Турция тоже хочет членства. Для нас тоже нет места. Почему? Мы, Турция, Германия и Япония находимся в положении стран, которые не могут получить здесь то, что они хотят. Мы будем продолжать наши справедливые требования. Генсек ООН также согласился с нами на нашей встрече, но у них нет ни власти, ни возможности обеспечить это право», – уточнил президент Турции.

    Ранее Эрдоган заявил, что ООН не способна не только остановить геноцид в Газе, но и не смогла предотвратить гибель своих сотрудников, «организация мертва».

    Коментарии (4)
    26 сентября 2024, 21:40 • Новости дня
    СМИ: В Подмосковье ввели план «Перехват» из-за беглого срочника с автоматом

    RT: В Подмосковье ввели план «Перехват» из-за беглого срочника с автоматом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Подмосковье введен план «Перехват» в связи с побегом солдата срочной службы, который покинул многофункциональный огневой центр с автоматом на руках, пишет RT со ссылкой на источник.

    По данным RT, у сбежавшего Даниила Ф. при себе был автомат.

    Как пишет Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал «112», Даниил Ф. – военнослужащий Преображенского полка, проходивший подготовку в многофункциональном огневом центре в парке «Патриот».

    В 2021 году срочник с оружием сбежал из воинского ракетного соединения в Свердловской области.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом Экваториальной Гвинеи стабилизацию энергорынков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Экваториальная Гвинея стремятся стабилизировать мировые энергетические рынки, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером этой африканской страны Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

    Путин отметил, что Экваториальная Гвинея является партнером России и в организации производителей, экспортеров газа, и в ОПЕК+, передает ТАСС. «Нашей общей задачей, безусловно, является стабилизация мировых энергетических рынков», – сказал он.

    Российский лидер подчеркнул, что две страны связывают крепкие дружеские отношения, которые имеют долгую историю. Путин выразил уверенность в том, что восстановление дипломатических представительств будет способствовать дальнейшему развитию этих отношений. Он также отметил хорошие перспективы для военно-технического сотрудничества между Россией и Экваториальной Гвинеей.

    Напомним, в четверг в Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 14:57 • Новости дня
    Путин заявил о роли российских энергоресурсов в энергобезопасности дружественных стран
    Путин заявил о роли российских энергоресурсов в энергобезопасности дружественных стран
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки российских энергоресурсов помогают дружественным странам сдерживать рост импортных цен и улучшать конкурентоспособность на мировом рынке, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе (РЭН).

    «Поставки энергоресурсов из России позволяют дружественным странам сдержать рост импортных цен, обеспечивать свою энергетическую безопасность и экономическую устойчивость. Позволяют им более успешно конкурировать на мировом рынке», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что на долю дружественных стран приходится более 90% энергетического экспорта России.

    Коментарии (0)
    Главное
    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Украинска и Лесовки в ДНР
    «Ланцет» уничтожил катер украинских военных в Николаевской области
    Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на медиков в Москве
    Израиль заявил о ликвидации командира воздушных сил «Хезболлы»
    Эксперт объяснил опасность американских бомб JSOW
    В Узбекистане призвали Россию не вмешиваться в дело русскоязычного школьника
    На актера Воловенко завели дело за пьяный дебош в самолете

    Кто спасет газовый экспорт России

    Ровно два года назад, 26 сентября 2022 года, были взорваны обе нитки газопровода «Северный поток – 1» и одна из двух ниток «Северного потока – 2». Это стало кульминацией борьбы США против Газпрома и в целом против энергетического сотрудничества России и Европы. Каковы сегодня перспективы экспорта трубопроводного российского газа на ближайшие десятилетия? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины

    Основы государственной политики в области ядерного сдерживания претерпели изменения. Согласно обновленному документу, «ядерный зонтик» теперь распространяется и на Белоруссию, а нападение неядерной страны на Россию при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как совместная агрессия. Чем обусловлены нововведения и что они будут означать на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ

    «Мы свободно передвигаемся по лесистой местности и узким тропам, нам не нужны дороги. Маневренность – это огромный плюс мотоцикла. А неожиданность – главный тактический прием мотоштурмовика», – рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД командир штурмовой мотогруппы бригады «Эспаньола» Михаил Турканов. Подробности

    Перейти в раздел

    Власти США вернули Зеленского к актерской профессии

    У Владимира Зеленского остался последний шанс спасти свой визит в США от полного провала: встреча с президентом Джо Байденом. Однако у Байдена уже дали понять, что «план победы над Россией» утвержден не будет. Вместо этого Зеленского заставили отрабатывать потраченные на Украину средства. Причем в основном как актера. Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая ядерная доктрина России

      Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    • Гастроли Зеленского в Америке: главное

      Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............