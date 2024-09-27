И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.9 комментариев
Лавров обсудил с узбекским коллегой межэтническую нетерпимость
Главы МИД России и Узбекистана обсудили на ГА ООН противодействие межэтнической нетерпимости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов на встрече в рамках Генассамблеи ООН обсудили важность борьбы с межэтнической нетерпимостью.
На полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН главы МИД России и Узбекистана Сергей Лавров и Бахтиер Саидов провели встречу, в ходе которой обсудили актуальные вопросы международного взаимодействия, передает ТАСС. Основное внимание в ходе переговоров было уделено вопросам противодействия межэтнической нетерпимости.
Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что дипломаты обсудили необходимость усиления сотрудничества в этой области. Лавров и Саидов выразили обеспокоенность ростом подобных проявлений в мире и подчеркнули важность совместных усилий по их предотвращению.
Как отметила Захарова, стороны также обсудили другие аспекты двусторонних отношений и международной повестки дня. Однако ключевым вопросом встречи стала именно проблема межэтнической нетерпимости, требующая особого внимания со стороны международного сообщества.