Алиев поздравил премьера Грузии с победой правящей партии на выборах

Алиев поздравил премьера Грузии с победой «Грузинской мечты» и пригласил в Баку

Tекст: Валерия Городецкая

Алиев отметил, что выборы подтвердили поддержку гражданами Грузии развития, стабильности и традиционных ценностей, сообщила пресс-служба главы Азербайджана, передает РИА «Новости».

Он также выразил уверенность, что результаты голосования будут способствовать всестороннему развитию Грузии и укреплению азербайджано-грузинских отношений. В письме он подчеркнул исторически дружеские и братские отношения между двумя народами и выразил надежду на дальнейшее укрепление позиций стран на Южном Кавказе.

Алиев пригласил Кобахидзе с официальным визитом в Азербайджан в удобное для него время. Президент выразил уверенность в продолжении совместных усилий по укреплению стратегического партнерства между странами и успешному развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества во благо региональной безопасности и процветания.

«Передаю вам свои наилучшие пожелания, дружественному народу Грузии желаю постоянного спокойствия и благосостояния», – говорится в послании.

Напомним, «Грузинская мечта» набралa 54% голосов на парламентских выборах в Грузии. Кобахидзе заявил о «впечатляющей победе» партии, подчеркнув, что народ выбрал мир и европейское будущее. Также грузинский премьер заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента, так как у них нет ресурсов для эффективных протестов или срыва заседаний.